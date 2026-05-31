    Kanada na MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    2 - 4
    2:1, 0:3, 0:0
    Prehra bolí, mali sme na viac. Kanada poznala taktiku Fínska, no pochovala sa sama

    Macklin Celebrini
    Macklin Celebrini (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|31. máj 2026 o 10:53
    Kanaďania nepostúpili do finále MS v hokeji tretíkrát za sebou.

    MS v hokeji 2026 - semifinále

    Hokejisti Kanady na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku veľmi túžili odčiniť šokujúcu štvrťfinálovú porážku s Dánskom z vlaňajšieho šampionátu.

    Kolíska hokeja vyslala na turnaj do Fribourgu a Zürichu veľmi silný výber a rad zvučných mien urobil z tímu hlavného favorita na zlato. Kanaďania si oň ale nezahrajú, do finále prešli na ich úkor Fíni.

    Kapitán Macklin Celebrini v rozhovore s médiami priznal, že nie je ľahké prehru vstrebať.

    Po období hojnosti v rokoch 2015 až 2023, počas ktorého boli z ôsmich turnajov MS štyrikrát zlatí, trikrát strieborní a len raz mimo stupňov víťazov štvrtí, nedosiahol zámorský celok na miestenku vo finále tretíkrát za sebou.

    Do semifinále vyhrali hráči s javorovým listom na hrudi všetkých osem zápasov, v neskorom sobotňajšom večeri sa však museli skloniť pred Fínmi (2:4), hoci viedli 2:1.

    "Na tomto turnaji je veľa skvelých tímov. Ale táto prehra naozaj bolí, pretože si myslím, že sme mali na viac. Potenciál tejto party bol ešte niekde inde," mrzelo vychádzajúcu hviezdu Celebriniho, ktorý bol v roku 2024 jednotkou draftu NHL, v elitnej lige má za sebou dve skvelé sezóny a už v 19 rokoch viedol Kanadu do boja s kapitánskym "céčkom" na drese.

    Robert Thomas (18) oslavuje gól so spoluhráčmi počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Robert Thomas (18) oslavuje gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Robert Thomas (18) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Patrik Puistola oslavuje gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Ville Heinola (41) a Macklin Celebrini (71) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Urho Vaakanainen (58) a Porter Martone (94) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Aatu Raty (34) a Mark Scheifele (55) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Sakari Manninen (65) a Mark Scheifele (55) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Patrik Puistola (21) oslavuje so spoluhráčmi gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Finland's Konsta Helenius, right, scores a goal their third goal against, Canada's goaltender Jet Greaves during the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly reacts after the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Andreas Becker/Keystone via AP)Canada's Dylan Holloway, center, and temmates react after the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Finland players line up after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada players are dejected after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada players are dejected after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate their victory after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)

    Kanaďania s Fínmi absolútne nezvládli druhú tretinu, vyslali počas nej len tri strely na bránku a prehrali ju 0:3. Práve v prostrednom dejstve sa zápas rozhodol.

    "Bolo tam pár mentálnych zlyhaní a chýb, ktoré nás stáli zápas. Fíni sa držali svojej hry, robili celý zápas to isté. Vedeli sme, čo budú hrať. Ale nemôžete takto strácať puky a urobiť také chyby, aké sme urobili, pretože dobre viete, že za to zaplatíte. Fíni veľmi dobre bránili, a keď ich necháte dať štyri góly, je to ťažké," uviedol Celebrini.

    Po obrate Kanady z 0:1 na 2:1 sa pritom zdalo, že všetko smeruje k parádnemu vyvrcholeniu šampionátu.

    V boji o zlato na seba mohli naraziť dva neporazené celky. A práve Kanadu mali mnohí za jediný tím, ktorý môže Švajčiarom prekaziť cestu za prvým zlatom v histórii MS. Nakoniec sa o to ale pokúsia dnes večer od 20.20 h Fíni.

    "Keď Fíni vedú, sú naozaj dobrí v strážení náskoku. Myslím, že keď to bolo 2:1, mali sme hru pod kontrolou. Lenže potom, ako sme v druhej tretine vedenia stratili vedenie, sa súper dostal do pohody a naozaj tvrdo bránil. Keď sa ich snažíte poraziť, určite nechcete ísť touto cestou," poznamenal Sidney Crosby.

    Pre dlhoročného kapitána Kanady, ktorý sa stal hrajúcou legendou, ide o tretie veľké sklamanie v sezóne. Na olympijskom turnaji v Miláne, kam sa vrátili hviezdy z NHL po 12 rokoch, sa musela Kanada vysporiadať s finálovou porážkou s USA.

    Crosby ju navyše nemohol ovplyvniť, vo štvrťfinále sa zranil po súboji s Radkom Gudasom. Na klubovej scéne potom musel prehltnúť neúspech rovnako s veľkým rivalom - jeho Pittsburgh vypadol na úvod play off NHL s Philadelphiou.

    Teraz je na ňom, aby ako mentor ukázal Celebrinimu, ako postaviť sklamané mužstvo na nohy a prebudiť v ňom túžbu porvať sa v stretnutí o tretie miesto proti Nórsku (15:30) aspoň o bronz, hoci sa mnohokrát hovorí, že Kanadu zaujíma iba zlato.

    "Myslím, že všetci dobre chápeme situáciu. Je to jedna z tých vecí súvisiacich s tým, keď na seba oblečiete tento dres - vnímate a chápete hrdosť, ktorá s tým súvisí. Takže bez ohľadu na to, či je to prvý zápas turnaja alebo zápas o bronz, chcete uspieť.

    Jasné, viem, že každý je sklamaný, chceli sme hrať o zlato. Ale musíme akceptovať, že o zlato to nebude, a predviesť dobrý výkon," zdôraznil Crosby.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Kanada
    Kanada
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0

