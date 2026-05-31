Nitra je naša, my si ju nedáme, oslavujú postup Trogári. Prvý profiklub ako bájny Fénix

Nitriansky futbal má okrem neopakovateľnej zasekávačky Ľubomíra Moravčíka povesť opakujúcej sa sínusoidy vzostupov a pádov.
Ten ostatný – strmhlavý – však presiahol všetky medze, veď prvý slovenský profesionálny klub FC Nitra bol ešte pred dvomi rokmi doslova na pokraji zániku a jednu sezónu kvôli vyhlásenému konkurzu vôbec nehral, no a v tej nasledujúcej figuroval po jeseni na samom dne štvrtoligovej tabuľky.
Podnikateľ Pavol Ondriš však doráňaného bájneho Fénixa postavil na nohy, ten uplynulú sobotu definitívne vzlietol a pod Nitrianskym hradom sa hlasno spievalo: „Nitra je naša, my si ju nedáme, Nitra je naša, za ňu život dáme...“.
Silný tím aktuálne smeruje do tretej ligy, no nitrianske vzostupy mávali vždy ohromné čaro, a aj najvernejší fanúšik Nitričky Mikuláš Németh už teraz netrpezlivo čaká, čo prinesie 117-ročnému milovanému klubu nasledujúci ročník.
Šéf Borkovi: Náš tréner nekričí
Keď hrala Nitra pred zhruba štvrťstoročím o návrat do prvej ligy, počas jedného z domácich stretnutí vtedajší prezident klubu Ján Kovarčík sedávajúci hneď pod novinárskou lavicou, na ktorej, inak, bývali k videniu aj slovné súboje o posledné voľné miesta s meškajúcimi novinármi z Bratislavy, pri pohľade na obe lavičky dobrácky poznamenal výkonnému riaditeľovi FC Nitra a bývalému - federálnemu - čarostrelcovi Plastiky Nitra Dušanovi Borkovi: „Náš tréner na hráčov skoro ani nekričí.“
Pod hučiacou preplnenou hlavnou tribúnou by vtedy Mikuláša Komanického aj tak nepočul ani najbližší krajný záložník Jozef Kotula, no po rokoch sa nitrianska história v niečom opakuje.
Trogári oživujú spomienky
Znovuzrodený FC Nitra v sobotu definitívne spečatil „povinný“ postup do tretej ligy tiež pod vedením trénera, ktorý nehrá pred nikým žiadne zápasové divadlo. Tak, ako kedysi Bardejovčan Komanický.
Andrej Štefanka však vyžaduje nefalšované futbalové etudy od každého hráča, ktorému dá dôveru a pošle na pľac.
„S asistentom Miroslavom Reischelom už vieme, čo od seba navzájom očakávať. Máme nastavený tréningový proces a aj zápasový manažment, a takto to funguje.“
Kouč Štefanka na lavičke „nevybuchne“ počas zápasu snáď nikdy. „Ja svoju impulzívnosť prejavujem v tréningových jednotkách, kde ma je aj dostatočne počuť.
V zápasoch si chcem udržať chladnú hlavu, aby som vyhodnocoval situácie racionálne a dokázal hľadať okamžite riešenia.
Keď som so svojím realizačným tímom prijal v polovici apríla ponuku klubu, strácali sme na Boleráz dva body. Dnes sme dve kolá pred koncom naplnili bezpodmienečnú úlohu a postúpili do tretej ligy.
Je len dobre, že to nenaťahujeme do posledného kola. A áno, od každého hráča vyžadujeme maximálne nasadenie v každom okamihu zápasu.“
Vaša úloha bola asi jasná. „Vedením klubu som bol oslovený s jedinou otázkou, či som schopný splniť jediný cieľ, vyhrať súťaž a dostať Nitru do vyššej súťaže. Prikývol som, a dnes som naozaj šťastný, že sme cieľ naplnili,“ rozhovoril sa pre Sportnet hlavný tréner FC Nitra Andrej Štefanka.
Ligový fanklub je počuť
Bielo-modrý mančaft ženie znovu, už však na nádherne prerobenom štadióne, fanklub Trogári 1909, ktorý dokáže aspoň sčasti pripomenúť atmosféru, keď sa pre Moravčíkove loptové výmysly, či predtým kvôli kombináciám naslepo á la „Molnár – Jež – Kramoliš“ driapali fanúšikovia na stromy oproti hlavnej tribúne a pred zápasom proti Sparte Praha sa o to pokúšali aj chlapi v rokoch.
„Z nášho fanklubu máme obrovskú radosť, je to neraz náš dvanásty hráč doma i vonku. Vďaka patrí aj týmto chalanom, rovnako, ako dnešný postup.“
Keď sme pri ďakovačkách, ktorá bola, mimochodom, v sobotu pri oslave najkrajšej hry akási pridlhá, zabudnúť netreba ani na predchádzajúceho kouča Igora Slezáka a jeho prínos. Naozaj, na zápase „o postup“ bol k videniu - okrem iných - aj známy odchovanec klubu Miroslav Stoch.
Body potrebovali obaja
Vo víkendovom stretnutí tímov z opačných pólov tabuľky potrebovali tri kolá pred koncom body obaja. Kým však vedúca Nitra na potvrdenie postupovej definitívy, tak predposlední Záhoráci na záchranu.
Hostia neprichádzali na existenčný zápas k jasnému favoritovi v dobrom rozpoložení, veď z ostatného poltucta stretnutí získali iba tri body za víťazstvo 2:1 v Piešťanoch.
Motivačný predzápasový príhovor iba 32-ročného trénera Adama Ambra preto zaiste zahŕňal aj pasáž o plusových bodoch spred dvoch týždňov od neďalekej Sĺňavy.
Naopak, Štefankovci získali naposledy z 18 možných bodov až 16, keď nezvíťazili jedine v Seredi (3:3), no po pohovoroch sa spamätali okamžite.
S čím teda vyprevádzal zásadový Štefanka mužstvo s bilanciou 22 – 4 – 1 na predposledný domáci zápas sezóny, zisťovali sme. „Hráčom som hovoril už v týždni, aby sa na zápas tešili, a aby v ňom ukázali všetko to futbalovo dobré.“
Rýchly proces čerstvého majstra
Nitra vyhrala na jeseň v Gbeloch 3:0 a nič iné si nepripúšťala ani v ostrom finiši na cieľovej rovinke.
FC Nitra – TJ Nafta Gbely 4:0 (3:0)
Góly: 8. a 10. Daniel Rapavý, 24. Lukáš Greššák, 85. Samuel Stovička
Diváci: 470
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Nitriansky fanklub bol nachystaný na majstrovské oslavy a od 5. minúty si pýtal gól. Vypočul ho vo forme hrajúci priebojný hroťák Rapavý, a to hneď dvakrát. Najskôr premenil po zemi z vnútra šestnástky ideálnu Greššákovu prihrávku, no a v 10. minúte hlavičkou zaklincoval na 2:0.
Hostia hrajúci o záchranu nastúpili opäť v oklieštenej zostave, no držali sa statočne a v 22. minúte mal na kopačke dokonca kontaktný gól Bogdalík, ktorý však sprava tesne minul vinkel.
Už o dve minúty mu ukázal, ako sa to robí, sviatočný strelec lídra Greššák, ktorému nabil 19-ročný Nigérilčan Danga a pracovitý defenzívny štít vymietol pavučinu.
Po obrátke dokázali hostia dlho obetavo odolávať a brankár Chalupa vynikol po nadýchanom Výbošťokovom centri a zakončení Adama z piatich krokov.
Striedajúci domáci Košťál však trafil iba tyč z troch metrov a na konečných 4:0 upravil po vyšachovaní obrany z malého vápna striedajúci Stovička.
Štefanka: Dominovali sme
Hlavný tréner už istého šampióna Majstrovstiev regiónu Západ Andreja Štefanku sa nám podarilo vytiahnuť z oslavujúcej hráčskej kabíny až po príhovore šéfa klubu, ktorý si nakoniec vypočulo aj skandujúci pokrik víťazov: „prémie“.
Aj kouč Štefanka mal pri hodnotení dobrú náladu. „Som veľmi rád, že sme pristúpili k dôležitému zápasu zodpovedne, prechovali rešpekt k súperovi a ukázali dominanciu. Zvíťazili sme úplne zaslúžene.“
V druhom dejstve však štvrtý gól dlho neprichádzal, k videniu boli aj pozahadzované tutovky. „Je to tak, nie všetko v zápase vyjde podľa predstáv, ale z konečného výsledku sme šťastní.“
Šanca na ďalší postup
FC Nitra má druholigový káder už dnes, jeho šance v nasledujúcej sezóne tretej ligy Západ môžu byť preto smelé.
Kto sleduje najťažšiu slovenskú treťoligovú súťaž, ten vidí, že tohtosezónny boj o titul má niečo do seba. Jedna vec je však túžba vyhrať súťaž a získať majstrovský titul, no druhou je mať ozajstný záujem o postup do - pridrahej - druhej ligy.
Nová sezóna štartuje o dva mesiace, už augustové kolá môžu potvrdiť prípadný boj o postup medzi Nitranmi a hornonitranmi z Hanckovej Prievidze, kam sa vracajú ambície po úpadku tiež.
Po zostupe sa však môže pokúšať o okamžitý návrat exdruholigový Púchov, no a postupové ambície by pristali napríklad takej rezerve nikéligového Trenčína, ktorá bola jesenným majstrom.
Toho najpovolanejšieho sme sa spýtali, ako vidí šance svojej Nitry v tretej lige. „Moje myšlienky v tejto chvíli smerujú iba k postupovým oslavám a čo najlepšiemu dohratiu sezóny.
Koncentrujem sa ešte na dva zápasy, pretože už najbližšie chceme vzorne reprezentovať našu značku a mesto v druhom Boleráze. Tam chceme ukázať, že si titul a postup zaslúžime. Až po poslednom kole sa začneme sústreďovať na letnú prípravu a nasledujúcu sezónu,“ zakončil Štefanka.
Sviatočný strelec trafil vinkel
Jedným z najznámejších mien s prvoligovou minulosťou, ktoré prišlo pred touto sezónou dopomôcť štvrtoligistovi k postupu je 37-ročný Lukáš Greššák.
Pracovitý defenzívny stredopoliar prišiel na prestup rovno z druholigových Zlatých Moraviec, pričom ešte presne pred rokom a jedným týždňom nastúpil od prvých minút na barážovú odvetu o postup do Niké ligy v stretnutí AS Trenčín – FC ViOn Zl. Moravce-Vráble (4:2).
Tento rodák z oravskej Trstenej však nemá za sebou len tak hocijaký prvoligový príbeh, veď ako kapitán Trnavy dvíhal nad hlavu pod svojským taktikom Nestorom El Maestrom majstrovský pohár. Predtým hral za Ružomberok či český Olomouc, potom za FC Košice a poľský Sosnowiec.
„Gbely ešte potrebujú získavať body na záchranu, preto sme istý potrebný rešpekt pred zápasom mali. Rýchle dvojgólové vedenie nás však upokojilo a zvíťazili sme zaslúžene.“
Na 3:0 zvýšil doslova sviatočný strelec Lukáš Greššák, ktorý si dlho nemohol spomenúť, kedy dal gól v súťažnom zápase. „Bol to gól ešte za Košice proti Zlatým Moravciam.
Proti Gbelom som však nehral klasickú šestku, pretože tréner ma posunul trochu vyššie, aby som dopĺňal priestor v šestnástke po krídelných akciách. Dostal som dobrú loptu do vnútra a hoci ľavačkou, trafil som na 3:0.“
Po nedávnej remízovej strate v Seredi sa mali konať pohovory s vedením. „Neboli to individuálne pohovory, no musím povedať, že hlas bol naozaj zvýšený. Ale vlastne sami hráči sme si vstúpili do svedomia s tým, že postupovú definitívu potrebujeme uzavrieť, čo možno najskôr.“
Za Nitru proti bratovi
V drese Nitry už stihol zažiť aj jeden pikantný pohárový zápas, keď v 3. kole Slovnaft Cup-u nastúpil v stretnutí FC Nitra - Tatran Oravské Veselé proti mladšiemu bratovi Matúšovi Greššákovi, ktorý je brankárom.
Pod Zoborom kapituloval štyrikrát, našťastie starší brat mu gól nedal, zato po výsledku 4:0 vyradil štvrtoligista treťoligistu zo skupiny Stred.
Nitra potom vyradila aj treťoligové Námestovo (2:1), predtým v 2. kole po penaltovom rozstrele Bytču, ktorá teraz spečatila postup do druhej ligy, no a FC zastavila až v osemfinále pod Zoborom pred 2050 divákmi prvoligová Podbrezová (2:3).
V tejto sezóne Slovnaft Cup-u bol FC vyhlásený jako najlepší tím zo štvrtej a nižších líg, za čo si prevzal v prestávke finálového zápasu Žilina – Košice (3:1) pred skoro 10 000 divákmi na 1. mája cenu Move Trophy pre najlepšie amatérske mužstvo.
„V pohári som si zahral aj proti bratovi Matúšovi, ktorý ma vždy aj s rodičmi a ďalšími dvomi bratmi veľmi podporoval. Všetci boli aj v Trnave na majstrovských oslavách a musím povedať, že to bolo fantastické.“
Tréner El Maestro bol vraj svojský. „On hlavne urobil kabínu. Multikultúrny kolektív dokázal neuveriteľne stmeliť a vďaka tomu sme vyhrali ligu,“ zakončil oslavujúci Lukáš Greššák, ktorý má zmluvu s FC Nitra ešte na jednu sezónu.
Po exreprezentačnom stopérovi Lukášovi Štetinovi je Greššák druhým najvyťažovanejším Nitranom v doterajšom priebehu sezóny spolu aj s piatimi pohárovými kolami.
Straňák? Stopér, ako lusk
Nitra má dve kolá pred koncom ďaleko najlepšie skóre 73:14, v 15 jesenných kolách dostala iba sedem gólov, no i tak priviedla v zime k opore Lukášovi Štetinovi ešte jedného stopéra, ako lusk.
Skoro dvojmetrový 26-ročný ľavák Dominik Straňák zamenil jesenný boj o záchranu v druhej lige s Púchovom za boj o postup do tretej s FC Nitra.
Rodák z neďalekého Veľkého Kýra prešiel v Nitre mládežou, hral aj za béčko FC Nitra, potom pôsobil v Podbrezovej či českých kluboch Frýdek-Místek a Třinec.
Z Púchova sa vrátil pod Zobor pred touto jarou na prestup spolu aj s útočným kladivom Danielom Rapavým, ktorý dal v ostatných štyroch kolách päť gólov.
No a práve tieto posily by mali tvoriť spolu so zdravým jadrom tímu od leta kostru mužstva schopného vybojovať Monacobet ligu.
FC Nitra nosí v srdci
Slová Dominika Straňáka zneli naozaj úprimne. „Ja som v tomto klube vyrastal od prípravky a prešiel celou mládežou, preto ho nosím v srdci. Môj návrat bol plánovaný, no som rád, že sa zrealizoval už v zime. Ja prichádzam s jediným cieľom, postupne dopomôcť FC Nitra k návratu výhľadovo až do prvej ligy. Teraz sú tu na to vytvorené snáď všetky podmienky, vrátane zázemia.
195-cm vysokánsky zadák nabral skúsenosti v niekoľkých druholigových kluboch, vrátane dvoch českých. „Nech to neznie neskromne, ale ja verím, že v budúcej sezóne prehovoríme do boja o postup z tretej ligy.
V zimnej príprave sme zdolali napríklad druholigovú Lehotu pod Vtáčnikom, či kvalitné treťoligové mužstvá Myjavu a Nové Zámky. Každopádne, dôležitý bude už štart do novej sezóny.“
Aké môže mať ambície exdruholigový Púchov, spýtali sme sa jeho hráča z jesene. „Je dosť možné, že hráči z okolia Dubnice nad Váhom, budú chcieť ísť teraz pomôcť práve Dubnici k postupu zo štvrtej ligy. Každopádne však, mesto, akým je Nitra, musí mať aj v najbližšom ročníku jediný cieľ,“ zakončil veľavravne rozhľadený Dominik Straňák.