Som zničený. Kapitán Anglicka priznal bolestivú pravdu, ikona obvinila kouča zo zlyhania

Vinníka už našli. Nemec Thomas Tuchel prišiel do Anglicka ako muž, ktorý mal reprezentáciu konečne zbaviť nálepky tímu, čo veľké zápasy nezvláda.
Po semifinálovej prehre s Argentínou sa však na Ostrovoch rieši skôr to, či ju o finále nepripravil vlastnými rozhodnutiami. Kritika sa tentoraz nezamerala na hráčov, ale predovšetkým na trénera. Bývalý anglický reprezentant Chris Sutton jeho výkon zhodnotil mimoriadne tvrdo:
„Je to trénerova katastrofa. Z veľkej časti ide zodpovednosť práve za Thomasom Tuchelom. Urobil rozhodnutia, ktoré zápas zlomili. Preto sa pýtam – ako mu môžeme veriť, že tento tím dokáže posunúť ďalej? Je mi jedno, čo hovoria ostatní.
Anglicko malo na tomto turnaji veľa šťastia a neodohralo ani jeden bezchybný deväťdesiatminútový zápas. A potom premárnime šancu vyradiť Argentínu, ktorá hodinu hry pôsobila úplne priemerne.“
Siahol po betóne
Angličania prišli o postup do finále po krutej otočke a rozhodnutia trénera Thomasa Tuchela okamžite vyvolali veľkú diskusiu.
Anglicko sa ujalo vedenia v 56. minúte po góle Anthonyho Gordona. Namiesto snahy pridať druhý zásah sa však rozhodlo brániť tesný náskok.
Tuchel siahol po obrane s piatimi hráčmi, ktorá mu výborne fungovala v osemfinále proti Mexiku. V 72. minúte poslal na ihrisko Ezriho Konsu namiesto strelca gólu Gordona, čím vytvoril obrannú líniu s Reeceom Jamesom, Johnom Stonesom, Marcom Guéhim a Djedom Spenceom.
Anglicko sa postupne dostalo pod čoraz väčší tlak a po zranení Jamesa prišiel na trávnik aj Dan Burn.
Argentína potom Angličanov úplne zatlačila. Najprv vyrovnal Enzo Fernández a následne rozhodol Lautaro Martínez.
Lionel Messi a jeho spoluhráči postupne prevzali úplnú kontrolu nad dianím na ihrisku a Anglicko za svoju pasivitu tvrdo zaplatilo.
Kane: Chceli sme útočiť ďalej
Kapitán Anglicka Harry Kane bol po vyradení viditeľne otrasený, napriek tomu sa pokúsil vysvetliť, ako Argentína dokázala zápas otočiť.
„Som zničený. Je mi strašne ľúto chalanov, celého realizačného tímu aj fanúšikov. Väčšinu zápasu sme odohrali veľmi dobre. Keď sme sa dostali do vedenia 1:0, akoby sme sa už len snažili udržať výsledok. Na tejto úrovni to jednoducho nestačí,“ povedal Kane.
O tom, čo sa po góle zmenilo, dodal:
„Mali sme problémy s pressingom. Najmä v prvom polčase a na začiatku druhého sme ich napádali veľmi dobre. Dostali sme ich pod veľký tlak, najmä vysoko na ihrisku, čo nám umožňovalo získavať lopty a mať zápas viac pod kontrolou.“
Po strelení vedúceho gólu sa však obraz hry úplne zmenil.
Odkaz bol jasný
„Po góle, či už preto, že oni vysunuli viac hráčov dopredu, alebo preto, že sme ich už nedokázali pokryť jeden na jedného, sa na nás valil jeden útok za druhým. Chalani bojovali, blokovali strely, snažili sa odolávať, ale napokon to jednoducho nestačilo.“
Kane zároveň odmietol, že by tím po vedúcom góle dostal pokyn len brániť výsledok.
„Hráči sú pripravení na každú situáciu. Keď sme išli do vedenia, odkaz bol jasný – pokračovať v útoku a streliť druhý gól. Keď potom Argentína otočila skóre, snažili sme sa ešte niečo vymyslieť, ale už sa nám nepodarilo získať späť kontrolu nad zápasom.“
Napriek bolestivému koncu hodnotil celé vystúpenie Anglicka na turnaji pozitívne.
„Na tomto šampionáte sme zažili veľa dobrých momentov a odohrali veľa kvalitných zápasov. Opäť sme sa dostali do semifinále. Stále hovoríme, že klopeme na dvere úspechu.“
Zároveň pripomenul, akú veľkú daň si svetový šampionát vyberá.
„Takéto turnaje vás stoja obrovské množstvo síl, psychického tlaku aj mentálnej odolnosti. Počas šiestich či siedmich týždňov, čo sme boli spolu, sme ukázali veľký charakter.“