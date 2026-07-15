    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    15.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    Atlanta
    21:00
    Argentína
    Argentína
    Diego Maradona strieľa svoj druhý gól v zápase Anglicko - Argentína na MS 1986 v Mexiku.
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    Modré dresy Argentíny skrývajú tajomstvo. Voľba nie je náhodná pred súbojom s Anglickom
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    Modré dresy Argentíny skrývajú tajomstvo. Voľba nie je náhodná pred súbojom s Anglickom

    Fanúšikovia Argentíny.
    Fanúšikovia Argentíny. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. júl 2026 o 11:03
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    Tohtoročné argentínske modré dresy sú poctou fileteadu, maliarskej technike z Buenos Aires zapísanej v UNESCO.

    K futbalistom Argentíny síce neodmysliteľne patria dresy s bielymi a bledomodrými pruhmi, významné miesto v ich histórii ale zaujímajú tiež "vonkajšie" dresy v tmavomodrej farbe.

    Práve v nich sa obhajcovia titulu predstavia v dnešnom semifinále majstrovstiev sveta proti Anglicku a budú dúfať, že im prinesú šťastie rovnako ako v niektorých pamätných vzájomných dueloch v minulosti.

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    Argentína odohrala v tmavomodrej proti Anglicku pamätné štvrťfinále majstrovstiev sveta v Mexiku 1986, keď sa o víťazstvo Juhoameričanov 2:1 zaslúžil legendárny Diego Maradona "Božou rukou" a "Gólom storočia".

    O dvanásť rokov neskôr opäť v alternatívnych dresoch Argentínčania vyradili Anglicko na MS 1998 vo Francúzsku v osemfinále po penaltovom rozstrele.

    Aj preto nemecký tréner Anglicka Thomas Tuchel voľbu Argentíny pre dnešný duel v Atlante chápe.

    "Keby s tým bola spojená nejaká povera, urobil by som to isté. Nevedel som o tom, ale rozumiem im, "povedal v utorok médiám kouč, ktorý sám dodržiava niekoľko rituálov.

    "Ale nikdy vám nepoviem, čo to je, pretože ďalšia povera je to, že ak ju prezradíte, nebude fungovať," rozosmial novinárov.

    Jeho náprotivok Lionel Scaloni musel už od momentu, keď bolo jasné zloženie semifinálových dvojíc, odrážať otázky na historickú rivalitu s Anglickom, posilnenú o vojnový konflikt o Falklandy z roku 1982. Rovnako sa nechcel príliš zaoberať farbou dresov.

    "Ja o modré dresy nežiadal. Neviem kto to bol, ale asi je to tradícia. Fakt neviem, čo mám na to povedať. Ak s tým nemá Thomas problém, tak sa dá povedať to isté aj o mne, "uviedol tréner úradujúcich majstrov sveta.

    Tohtoročné argentínske modré dresy sú poctou maliarskej technike fileteado, ktorá je zapísaná na zozname nehmotného dedičstva UNESCO.

    Dekoratívny štýl zrodený na začiatku 20. storočia v Buenos Aires sa okrem iného vyznačuje výraznou symetriou, gotickým písmom a bohatými kvetinovými či abstraktnými ornamentmi.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

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