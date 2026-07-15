Modré dresy Argentíny skrývajú tajomstvo. Voľba nie je náhodná pred súbojom s Anglickom

K futbalistom Argentíny síce neodmysliteľne patria dresy s bielymi a bledomodrými pruhmi, významné miesto v ich histórii ale zaujímajú tiež "vonkajšie" dresy v tmavomodrej farbe.
Práve v nich sa obhajcovia titulu predstavia v dnešnom semifinále majstrovstiev sveta proti Anglicku a budú dúfať, že im prinesú šťastie rovnako ako v niektorých pamätných vzájomných dueloch v minulosti.
Argentína odohrala v tmavomodrej proti Anglicku pamätné štvrťfinále majstrovstiev sveta v Mexiku 1986, keď sa o víťazstvo Juhoameričanov 2:1 zaslúžil legendárny Diego Maradona "Božou rukou" a "Gólom storočia".
O dvanásť rokov neskôr opäť v alternatívnych dresoch Argentínčania vyradili Anglicko na MS 1998 vo Francúzsku v osemfinále po penaltovom rozstrele.
Aj preto nemecký tréner Anglicka Thomas Tuchel voľbu Argentíny pre dnešný duel v Atlante chápe.
"Keby s tým bola spojená nejaká povera, urobil by som to isté. Nevedel som o tom, ale rozumiem im, "povedal v utorok médiám kouč, ktorý sám dodržiava niekoľko rituálov.
"Ale nikdy vám nepoviem, čo to je, pretože ďalšia povera je to, že ak ju prezradíte, nebude fungovať," rozosmial novinárov.
Jeho náprotivok Lionel Scaloni musel už od momentu, keď bolo jasné zloženie semifinálových dvojíc, odrážať otázky na historickú rivalitu s Anglickom, posilnenú o vojnový konflikt o Falklandy z roku 1982. Rovnako sa nechcel príliš zaoberať farbou dresov.
"Ja o modré dresy nežiadal. Neviem kto to bol, ale asi je to tradícia. Fakt neviem, čo mám na to povedať. Ak s tým nemá Thomas problém, tak sa dá povedať to isté aj o mne, "uviedol tréner úradujúcich majstrov sveta.
Tohtoročné argentínske modré dresy sú poctou maliarskej technike fileteado, ktorá je zapísaná na zozname nehmotného dedičstva UNESCO.
Dekoratívny štýl zrodený na začiatku 20. storočia v Buenos Aires sa okrem iného vyznačuje výraznou symetriou, gotickým písmom a bohatými kvetinovými či abstraktnými ornamentmi.