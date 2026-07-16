Zabudnutá fľaša prezradila ťahák anglického brankára. Messi a spoluhráči si ju prezreli

Argentínski futbalisti si pri oslávach svojho triumfu v semifinále majstrovstiev sveta proti Anglicku (2:1) všimli zabudnutú fľašu súperovho brankára Jordana Pickforda.
Ten mal na nej pripravené poznámky o spôsoboch zahrávania pokutových kopov na všetkých argentínskych hráčov.
Pickfordovu fľašu si všimol člen argentínskeho realizačného tímu, ktorý ju podal kapitánovi Lionelovi Messimu a spoluhráčom.
Na nej mal brankár Evertonu zaznačenú výšku strely, kedy počkať, kedy naznačiť pohyb a na ktorú stranu sa vrhnúť.
Fľaša Pickforda (Autor: Lordy ONX)
Tento „ťahák“ si prezreli viacerí hráči „Albicelestes“ vrátane Enza Fernandeza, ktorý sa po prečítaní poznámok o svojej penalte rozosmial.
Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Argentína na MS vo futbale 2026 (semifinále)