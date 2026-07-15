Messi urobil dve geniálne veci. Argentína po heroickom obrate ponížila vyplašené Anglicko

Po zápase padol Lionel Messi na kolená. So zaťatými päsťami mával rukami, objímal všetkých spoluhráčov a tí ho napokon niesli na pleciach.
Má tridsaťdeväť rokov a opäť ukázal svoju genialitu. Pripísal si dve famózne asistencie, opäť bol mužom zápasu a dostal najvyššie hodnotenie. Zatienil dve najväčšie anglické hviezdy, ktoré sú od neho výrazne mladšie.
Bol hlavnou postavou senzačného obratu. Futbalisti Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta zdolali Anglicko 2:1, hoci ešte v 85. minúte prehrávali 0:1.
„Sme jedineční, naozaj. Nie je to arogancia, ale srdce. Sme jedineční. Naši fanúšikovia nás doviedli k víťazstvu a patrí im veľká vďaka,“ zdôraznil argentínsky kouč Lionel Scaloni.
VIDEO: Druhý a víťazný gól Argentíny
Podľa neho hráči opäť ukázali, čo pre nich reprezentačný dres znamená.
„Tento dres vás zaväzuje odovzdať na ihrisku úplne všetko a nič si nenechať pre seba. Hráči opäť dokázali, že to tak cítia, a preto sme nesmierne šťastní,“ dodal Scaloni.
Fantastické čísla na prahu štyridsiatky
Messiho čísla v zápase sú na prahu štyridsiatky senzačné. Pripísal si deväť úspešných driblingov a štyri kľúčové prihrávky.
Svoj národný tím dotiahol do tretieho finále majstrovstiev sveta, druhého za sebou. Pred ním sa to podarilo iba Brazílčanovi Cafúovi.
Messi je zároveň lídrom v počte strelených gólov. Na konte ich má osem, rovnako ako Kylian Mbappé. Vedie aj poradie asistencií so štyrmi prihrávkami na gól a s 12 bodmi je najproduktívnejším hráčom celého šampionátu.
Argentína v poslednej tretine zápasu totálne sfúkla ustráchané Anglicko.
Argentína opäť siaha na absolútny vrchol
Argentína pod vedením trénera Lionela Scaloniho opäť siaha na absolútny vrchol.
Vyhrala tri veľké turnaje za sebou. Copa América ovládla v rokoch 2021 a 2024, medzi tým získala titul majstra sveta v roku 2022.