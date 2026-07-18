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    Rooney o Tuchelovi: Ak ho vyhodíme, koho privedieme? Iba jeden tréner na svete je lepší

    Tréner Anglicka Thomas Tuchel.
    Tréner Anglicka Thomas Tuchel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. júl 2026 o 10:53
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    Rooney bráni anglického kouča po semifinálovej prehre na MS.

    Bývalý kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Wayne Rooney si myslí, že Thomas Tuchel by mal zostať vo funkcii reprezentačného trénera „Albionu“.

    Jedinou alternatívou by podľa neho bolo iba angažovanie španielskeho kouča Pepa Guardiolu. Tuchel čelí kritike po semifinálovej prehre Anglicka na MS s Argentínou (1:2), no podľa agentúry DPA má naďalej podporu vedenia anglickej Futbalovej asociácie (FA). Tá mu vo februári predĺžila kontrakt do roku 2028.

    „Momentálne nevidím nikoho iného, pokiaľ by sme nezískali Pepa Guardiolu. Ak je Pep k dispozícii, potom by sme možno mali ísť po ňom. Je to tréner svetovej triedy a najlepší tréneri sa zo svojich chýb poučia a zlepšujú sa. Ak Tuchela vyhodíme, koho privedieme? Nemyslím si, že je momentálne niekto lepší ako Thomas Tuchel, okrem Guardiolu. Pre mňa je však dôležité, že nemal skúsenosti z majstrovstiev sveta. To isté sme mali aj pri Fabiovi Capellovi. Majstrovstvá sveta sú iné a človek musí zažiť ich atmosféru. Teraz ju už zažil,“ povedal Rooney na adresu Tuchela vo svojom podcaste.

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    Guardiola v máji 2026 po desiatich úspešných rokoch opustil lavičku Manchestru City.

    Počas svojho pôsobenia získal s klubom množstvo domácich aj medzinárodných trofejí. Na poste hlavného trénera ho vystriedal Talian Enzo Maresca.

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