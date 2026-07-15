Shearer pred semifinále MS: Anglicko je dve víťazstvá od nesmrteľnosti

Legendárny anglický futbalový útočník Alan Shearer verí, že súčasná reprezentácia môže prepísať históriu a postúpiť do prvého finále majstrovstiev sveta od roku 1966.
Pred stredajším semifinále proti Argentíne však pripomína vlastnú bolestivú skúsenosť z MS 1998, keď Angličania v dramatickom zápase vypadli po jedenástkovom rozstrele. Podľa bývalého kapitána ho tá prehra dodnes bolí.
Boli sme veľmi blízko k tomu, aby sme ich zdolali
„Je to už 28 rokov, čo Argentína ukončila môj sen o majstrovstvách sveta vo Francúzsku, a stále to bolí,“ napísal Shearer vo svojom stĺpčeku pre BBC Sport.
Dodnes má pred očami moment, keď argentínski hráči po víťaznom rozstrele oslavovali len pár metrov od Angličanov.
„Stále si viem predstaviť ich hráčov, ako tancujú a oslavujú vedľa nás, keď sme čakali na autobusy. Boli sme veľmi blízko k tomu, aby sme ich zdolali, ale prehrali sme na penalty a išli sme domov.“
Ako kapitán cítil podľa vlastných slov veľké sklamanie nielen osobne, ale aj preto, že vtedajšie Anglicko malo mimoriadne silný tím.
„Mali sme výnimočné mužstvo a cítil som, že na tom turnaji sme mali šancu urobiť skutočne veľké vyhlásenie na svetovej scéne.“ Podobný pocit má aj zo súčasnej reprezentácie Thomasa Tuchela.
„Táto anglická reprezentácia je dve víťazstvá od nesmrteľnosti. A to, že opäť hráme najskôr s Argentínou, robí túto príležitosť ešte výnimočnejšou.“
Stále si nemyslím, že vyhral lepší tím
Podľa Shearera majú zápasy Anglicka s Argentínou na svetových šampionátoch vždy osobitú atmosféru.
Pripomenul nielen kontroverzné štvrťfinále z roku 1986 s legendárnou „Božou rukou“ Diega Maradonu, ale aj dramatický duel z roku 1998, v ktorom nechýbal nádherný gól Michaela Owena, slávny priamy kop Argentíny, vylúčenie Davida Beckhama, neuznaný gól Sola Campbella a napokon penaltový rozstrel.
„Bol to neuveriteľný večer so všetkým, čo sa udialo. A hoci viem, že by som už cez to mal byť dávno prenesený, stále si nemyslím, že vyhral lepší tím,“ priznal.
Práve táto skúsenosť je podľa neho varovaním pre dnešných reprezentantov. „Sú to zápasy, v ktorých emócie ľahko prekypia a môžu rozhodnúť o výsledku.“
Dúfam, že tentoraz sa tímy vyhnú ďalším kontroverziám
Shearer sa obáva najmä rozhodovania rozhodcov a systému VAR. „Vôbec by ma neprekvapilo, keby sme opäť dostali červenú kartu. Mám určité obavy z toho, ako budú rozhodcovia pristupovať k zápasu a aký vplyv bude mať VAR.“
Podľa neho sa počas turnaja zmenil prístup arbitrov a pribudlo viacero zvláštnych verdiktov, pričom niektoré podľa neho pomohli práve Argentíne.
Ako príklad uviedol argentínske osemfinále proti Egyptu. „Situácia, keď zrušili egyptský gól pre faul na opačnom konci ihriska, bola jednoducho šokujúca. Dúfam, že tentoraz sa oba tímy vyhnú ďalším kontroverziám.“
Angličania si podľa neho musia zachovať chladnú hlavu. „Atmosféra bude mimoriadne vypätá a už hra jedenásť proti jedenástim bude dosť náročná. Chladné hlavy budú absolútne nevyhnutné. Viem, aké ťažké je nereagovať v zápale boja, ale nemôžeme si dovoliť urobiť nič unáhlené, čo by dalo rozhodcovi alebo VAR-u príležitosť zasiahnuť.“
Musíme udržať Messiho na uzde
Legendárny kanonier si zároveň myslí, že Argentína nehrá na turnaji najlepší futbal, no vie dosahovať výsledky.
„Nie sú takí silní ako pred štyrmi rokmi, keď získali titul, ale sú skúsení, futbalovo veľmi prefíkaní a vždy nájdu spôsob, ako vyhrať, keď to potrebujú.“
Veľkú zásluhu na tom má podľa neho Lionel Messi. „Všetko, čo Argentína robí, ide cez neho. Vždy, keď získa loptu, prvé, čo hráči hľadajú, je Messi.“
Shearer si nemyslí, že Anglicko bude nasadzovať osobného strážcu na argentínsku hviezdu.
Očakáva skôr, že pri každom jeho kontakte s loptou budú okamžite reagovať jeden alebo dvaja hráči, aby mu zmenšili priestor. Zároveň upozorňuje, že úspech nebude závisieť len od zastavenia Messiho.
„Ak sa nám ho podarí udržať na uzde, naše šance budú, samozrejme, oveľa väčšie. Ale budeme musieť zvládnuť aj množstvo ďalších súbojov po celom ihrisku.“
Spôsobíme viac problémov, než ona spôsobí nám
Na druhej strane vyzdvihol aj anglické opory. „Harry Kane hrá fantasticky, zatiaľ čo Jude Bellingham prežíva životný turnaj.“
Pripomenul, že Bellingham, rovnako ako Messi, získal už štyrikrát ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu.
„Obaja sú medzi kandidátmi na hráča turnaja a obaja dokážu rozhodovať zápasy. Musíte si myslieť, že ten, kto postúpi do finále, bude mať jedného z nich ako kľúčovú postavu.“
Napriek rešpektu k súperovi Shearer verí vo víťazstvo Anglicka. „Verím, že postúpime. Myslím si, že budeme mať dosť kvality na to, aby sme Argentínu zdolali, pretože jej spôsobíme viac problémov, než ona spôsobí nám.“
Zároveň však varuje fanúšikov pred očakávaním jednoduchého priebehu. „Ani jeden náš zápas na tomto turnaji nebol jednoduchý alebo pohodlný a nevidím dôvod, prečo by tento mal byť iný. Pripútajte sa. Môže to byť nádherný večer pre nás všetkých, ale určite to bude poriadne hrboľatá jazda.“
Pre Anglicko pôjde o najväčší zápas od triumfu na domácich majstrovstvách sveta v roku 1966. Ak zverenci Thomasa Tuchela uspejú, postúpia do prvého finále svetového šampionátu po šiestich desaťročiach a budú mať šancu zapísať sa medzi nesmrteľných.