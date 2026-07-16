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    Politický odkaz po víťazstve nad Anglickom. Argentínčanom hrozí trest od FIFA

    Fanusikovia Argentíny.
    Fanusikovia Argentíny. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. júl 2026 o 09:23
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    Argentínski futbalisti po víťazstve nad Anglickom vytiahli transparent s nápisom „Falklandy sú argentínske"

    Argentínski futbalisti oslavovali stredajšie víťazstvo v semifinále majstrovstiev sveta 2:1 nad Anglickom s plagátom pripomínajúcim vojnu o Falklandy v roku 1982.

    Podľa agentúr im za to hrozí trest od svetovej federácie FIFA, ktorá politické prejavy pri zápasoch zakazuje.

    Niektorí Argentínčania po stretnutí pred tribúnou s fanúšikmi radostne poskakovali s bielym kusom látky, na ktorom bolo veľkými písmenami napísané "Las Malvinas son Argentinas" (Falklandy sú argentínske).

    "A tiež vždy budú," povedal záložník Leandro Paredes v televíznom rozhovore.

    "Vnímali sme, čo tento zápas pre krajinu znamenal. Snažili sme sa reprezentovať našu vlasť a všetkých, ktorí zažili tento smutný moment v našej histórii, aby sa s nami mohli identifikovať a mohli sme im priniesť niečo pozitívne, "dodal hráč tímu Boca Juniors.

    Britsko-argentínska vojna o Falklandské ostrovy trvala zhruba 70 dní v roku 1982. Ostrovy, nazývané Argentínčania Malvíny, sú od roku 1833 britským zámorským teritóriom.

    Argentína sa toto strategicky dôležité, ale nehostinné územie v južnom Atlantiku pokúsila v ozbrojenom konflikte získať, ale Briti ho aj za cenu obetí uhájili. Vo vojne zahynulo 648 Argentínčanov a 255 Britov.

    Podobne ako Medzinárodný olympijský výbor tiež FIFA zakazuje politické prejavy počas svojich akcií, Argentíne tak teoreticky hrozí postih.

    Že je téma vojny o Falklandy minimálne v juhoamerickej krajine stále živá, potvrdila už pred zápasom argentínska viceprezidentka Victoria Villarruelová: "Hráme proti pirátskym uzurpátorom.

    Toto nie je zápas ako každý iný. Nebudem politicky korektný ani sa držať späť. V hre je toho proti Anglicku oveľa viac," napísala na sociálnej sieti X politička, ktorej otec bojoval vo vojne.

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