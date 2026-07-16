Víťazstvo Argentíny vyvolalo potýčky v Atlante. Polícia zadržala niekoľkých fanúšikov Anglicka

Fanúšikovia Anglicka a Argentíny sa po stredajšom semifinálovom zápase majstrovstiev sveta vo futbale stretli pri štadióne v Atlante, informoval server The Telegraph.
Niekoľko anglických fanúšikov po víťazstve Argentíny 2:1 zadržala americká polícia.
Britská ambasáda v Spojených štátoch potvrdila, že niekoľko fanúšikov bolo zadržaných, ale ešte večer boli postupne prepustení.
Potýčky prepukli pri podniku Hudson Grille neďaleko štadióna. Fanúšikovia Anglicka v bare reagovali na sláviacich priaznivcov Argentíny, ktorí prechádzali okolo.
Na miesto dorazili početné policajné hliadky a zhruba dve hodiny sa policajti snažili zmierniť napätie.
Podľa snímok bolo viacero fanúšikov Anglicka odvedených v putách, iní na sebe mali krv, uviedol server.
"Došlo k menšej potýčke a niekoľko fanúšikov Anglicka bolo odvedených. Polícia celkom rýchlo dostala situáciu pod kontrolu, "vyhlásil jeden svedok.
Potýčky potom prepukli tiež pri neďalekom írskom bare. Na miesto boli povolaní ťažkoodenci s poloautomatickými zbraňami, aby situáciu dostali pod kontrolu.
Pri majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku, boli násilné potýčky skôr ojedinelé.
A to aj napriek tomu, že fanúšikovia na štadiónoch neboli oddelení. Podľa informácií webu The Telegraph bolo pri siedmich zápasoch zatknutých najviac 20 fanúšikov Anglicka.