Tréner Anglicka po prehre v semifinále: Nič neľutujem, boli sme veľmi blízko

Kouč anglických futbalistov Thomas Tuchel si nevyčítal trénerské ťahy v druhom polčase semifinále majstrovstiev sveta proti Argentíne, v závere ktorého Albion prišiel o vedenie a prehral 1: 2.
Päťdesiatdvaročný Nemec posielal z lavičky do hry defenzívnych hráčov a prešiel na systém s piatimi obrancami, nemal ale v pláne, aby sa jeho mužstvo zatiahlo do príliš hlbokého bloku. Povedal to v rozhovore pre televíziu BBC One.
Anglicko viedlo od 55. minúty po góle Anthonyho Gordona, za stavu 1:0 sa ale výrazne zatiahla a v závere prišiel trest. Po asistenciách Lionela Messiho sa presadil najprv Enzo Fernández a v druhej minúte nastavenia Lautaro Martínez.