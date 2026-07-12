Messi kričal a krepčil, Argentína využila darček. Spasiteľom je najdrahší hráč

Po zápase spieval, či skôr kričal, s fanúšikmi. Krepčil. Jeho príbeh sa nekončí.
Lionel Messi prvýkrát na tomto šampionáte neskóroval, no aj tak sa usmieval. Argentína vo štvrťfinále majstrovstiev sveta zdolala po predĺžení Švajčiarsko 3:1 a postúpila medzi štyri najlepšie tímy turnaja.
„To, čo dnes tento tím dokázal, je historické. Hoci sme mohli hrať lepšie, opäť sme postúpili do semifinále majstrovstiev sveta a to je výnimočný úspech,“ opisoval tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Messi predtým skóroval na šampionáte v ôsmich zápasoch za sebou, čím vytvoril famóznu sériu. Tá sa síce skončila, no kapitán Argentíny si pripísal asistenciu pri úvodnom góle Alexisa Mac Allistera.
Nový spasiteľ Argentíny
Argentína našla nového spasiteľa. Víťazný gól strelil Julián Álvarez v 112. minúte predĺženia parádnou strelou spoza šestnástky.
Presne z pozície, z ktorej býva najnebezpečnejší.
VIDEO: Víťazný gól Álvareza
„Som veľmi šťastný. Zápas sa pre nás poriadne skomplikoval, ale vedeli sme, že ak zostaneme jednotní a budeme bojovať spolu, gól napokon príde.
A presne to sa aj stalo. Samozrejme, radšej by sme rozhodli už skôr, no na majstrovstvách sveta nič nie je jednoduché,“ povedal Álvarez. Bol to jeho prvý gól na tomto šampionáte.
Útočník Atlética Madrid bol dovtedy pod paľbou kritiky, pretože sa mu strelecky nedarilo. Álvarez je zároveň najdrahším argentínskym futbalistom. Podľa portálu Transfermarkt má hodnotu minimálne 100 miliónov eur.
Má sedem životov
Krátko pred rozhodujúcim momentom mohol zápas ukončiť Messi, no jeho strelu švajčiarsky brankár vyrazil na rohový kop. O chvíľu neskôr však prišiel rozhodujúci úder.
Tretí gól pridal Lautaro Martínez. Aj pre neho to bol premiérový zásah na tomto šampionáte. Ani on dovtedy nenapĺňal očakávania.
„Zdá sa, že Argentína má sedem životov. Keď je najhoršie, zachráni ju VAR, na ihrisku má futbalovú legendu Lionela Messiho a teraz aj ,Pavúka‘ Juliána Álvareza, ktorý dlho mlčal, no uštipol presne v okamihu, keď ho tím najviac potreboval,“ opísal denník AS.
Messi dostal podľa Sofascore najvyššiu známku zo všetkých hráčov na ihrisku – 8,9. Pripísal si až šesť kľúčových prihrávok a vyslal štyri strelecké pokusy.
Scaloni: Mali sme aj šťastie
Argentína vyhrala už šiesty zápas na turnaji, hoci druhýkrát musela rozhodnúť až v predĺžení. V semifinále ju čaká Anglicko. Medzi najlepšiu štvoricu sa dostali všetci štyria najväčší favoriti na zisk titulu.
„Pravdou je, že sme dnes veľmi trpeli. Vedeli sme, že Švajčiari sú mimoriadne fyzicky silný tím a robili nám veľké problémy. V niektorých situáciách sme sa nedokázali dostať spod ich tlaku,“ priznal Scaloni.
MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Argentína - Švajčiarsko 3:1 pp (1:1, 1:0)
Góly: 10. Mac Allister, 112. Alvarez, 120.+1 La. Martinez - 67. Ndoye.
Rozhodovali: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.), ŽK: Almada, La. Martinez, Lopez, ČK: 72. Embolo po 2. ŽK
Argentína: E. Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (106. Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - Paredes (110. Lopez) - de Paul (85. La. Martinez), Fernandez (91. Almada), Mac Allister - Messi, Alvarez
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90.+5 Cömert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Ndoye (86. Amdouni), Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer) - Embolo
Argentína nehrala pekne, no ani Švajčiari nepredviedli veľký futbal. Prvý polčas patril k najnevýraznejším, aké sme na tomto svetovom šampionáte videli.
„Pravdou tiež je, že dnes pri nás stálo aj šťastie, pretože súper prišiel o vylúčeného hráča a od tej chvíle sme začali viac útočiť. Musíme byť k sebe úprimní – máme na čom pracovať a v mnohých veciach sa musíme zlepšiť,“ dodal Scaloni.
Rozhodol VAR aj vylúčenie Embola
Bol to tvrdý, rozkúskovaný futbal plný faulov. Argentína otvorila skóre a následne sa stiahla. Hrala staticky, pasívne a prenechala iniciatívu súperovi.
Argentínčania pôsobili profesorsky, akoby sa spoliehali na to, že zápas zvládnu aj bez väčšieho rizika.
Aj preto Švajčiari v druhom polčase zaslúžene vyrovnali.
V 70. minúte však prišiel skrat švajčiarskeho útočníka Breela Embola. Teatrálne sa hodil na zem a po upozornení systému VAR dostal druhú žltú kartu za simulovanie. Embolo verdikt nezvládol, dlho protestoval a napokon sa rozplakal.
Vo Švajčiarsku sú presvedčení, že keby bola situácia opačná a podobného priestupku sa dopustil argentínsky hráč, rozhodca by druhú žltú kartu zrejme nevytiahol.
Podľa nového výkladu pravidiel však portugalský arbiter postupoval správne. Zároveň platí, že keby predtým neudelil žltú kartu Leandrovi Paredesovi, o celej situácii by sa dnes pravdepodobne vôbec nediskutovalo.
Nehrajú presvedčivo, no stále víťazia
Bol to darček, ktorý Argentína napokon využila. Hoci až v predĺžení, keďže po 90 minútach bol stav 1:1.
Od úradujúceho trojnásobného majstra sveta sa očakáva oveľa presvedčivejší futbal. Argentína však má niečo, čo sa len ťažko vysvetľuje. Nech je priebeh zápasu akýkoľvek, napokon si vždy nájde cestu k víťazstvu. S pribúdajúcimi zápasmi však rastie aj utrpenie a kontroverzie.
Už proti Kapverdám mala viaceré hluché pasáže. Proti Egyptu sa opäť trápila a štvrťfinále so Švajčiarskom prinieslo podobný obraz.
Rozpačité výkony
Po rýchlom úvodnom góle zo štandardnej situácie sa Argentínčania stiahli hlboko do obrany a prakticky prenechali súperovi loptu. Na tím, ktorý je úradujúcim majstrom sveta, to pôsobilo prekvapujúco pasívne. Do prestávky mali Švajčiari takmer 60-percentné držanie lopty.
Najväčšou otázkou pred semifinále je, s akou taktikou vyrukuje Lionel Scaloni proti Anglicku. Podľa doterajšieho priebehu turnaja sa zdá nepravdepodobné, že by svoj plán menil. Výsledky mu totiž zatiaľ dávajú za pravdu.
Výkony Argentíny však zostávajú rozpačité. V každom zápase pôsobí dojmom, že sa jej situácia môže kedykoľvek vymknúť spod kontroly.
Messiho prvé stretnutie s Anglickom
Semifinále medzi Argentínou a Anglickom sľubuje futbalový trhák.
Pre Lionela Messiho pôjde navyše o výnimočný okamih. Počas 21 rokov v argentínskej reprezentácii, šiestich svetových šampionátov a 205 reprezentačných štartov sa totiž 39-ročná legenda nikdy nestretla s Anglickom.
Vzájomné zápasy týchto krajín sú mimoriadne zriedkavé. Naposledy sa stretli v priateľskom zápase v Ženeve koncom roka 2005, no Messi vtedy nemohol nastúpiť, pretože si odpykával trest.
Len niekoľko mesiacov predtým pritom zažil mimoriadne nešťastný debut v argentínskom drese, keď bol proti Maďarsku vylúčený už po 30 sekundách.