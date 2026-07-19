    19.07.2026 13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Remco Evenepoel
    Soudal Quick-Step
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    Pogačar chcel byť tímový hráč, ale etapu senzačne nevyhral. Jeho najväčší rival je z hry von

    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (26)
    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. júl 2026 o 17:44
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    Slovinský cyklista si upevnil vedúcu priečku v celkovom poradí.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 15. etapa (Champagnole - Plateau de Solaison, 183,9 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    4:23:09 hod

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    + 0 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 6 s

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 58 s

    5.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 58 s

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 1:57 min

    7.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 1:57 min

    8.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 2:00 min

    9.

    GBR

    Adam Yates

    UAE Emirates - XRG

    + 2:00 min

    10.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 2:16 min

    Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhral 15. etapu 113. ročníka Tour de France 2026.

    Jazdec tímu Red Bull Bora-Hansgrohe sa po záverečnom stúpaní presadil v špurte proti dvojici zo SAE Team Emirates a 183,9 km dlhú trasu zo Champagnole na vrchol Plateau de Solaison zvládol za 4:23:09 hodiny.

    Druhý finišoval líder Tadej Pogačar zo Slovinska a tretí bol jeho tímový kolega Isaac del Toro z Mexika.

    VIDEO: Záver 15. etapy na Tour de France 2026

    Tour sa predčasne skončila pre druhého muža celkového poradia Jonasa Vingegaarda z Dánska (Visma), ktorý po páde odstúpil.

    Dvadsaťšesťročný Evenepoel v záverečnom stúpaní odolal nástupom del Tora a pripísal si tretie etapové víťazstvo na Tour. Po Vingegaardovom konci sa posunul aj na druhé miesto celkového poradia, na vedúceho Pogačara stráca však až päť minút.

    „Trasiem sa od emócií. Bol to veľmi ťažký deň, od štartu sa išlo veľmi rýchlo. Ja som sa necítil vôbec dobre, ale počas dňa som sa rozbehol. Pre mňa je veľký krok dopredu, že som v poslednom kopci dokázal držať krok s nimi dvoma.

    Je to skvelý pocit a znamená to pre mňa veľa. Druhý útok Isaaca bol pre mňa perfektný, keďže som držal to tempo až do cieľa. Je obrovská škoda, že Jonas musel odstúpiť,“ povedal Evenepoel pre Eurosport.

    Priebeh 15. etapy na Tour de France 2026

    Druhý týždeň Tour vyvrcholil náročnou etapou so štyrmi horskými prémiami a 4098 výškovými metrami, ktorá končila stúpaním do cieľa v priesmyku Plateau de Solaison dlhom 11,3 kilometrov s priemerným sklonom až deväť percent.

    Rýchlostná prémia sa nachádzala hneď v úvode a tak sa tímy Alpecin a Lild-Trek postarali o to, aby sa nikto neodtrhol. Najviac 25 bodov získal rovnako ako v sobotu Jasper Philipsen (Alpecin) a druhý bol opäť líder bodovacej súťaže Mads Pedersen (Lidl).

    Po nej sa viacerí jazdci pokúsili o únik, ale ten sa nevytvoril ani na prvom stúpaní na Côte des Rousses (3. kat., 6,7 km, 5,2%), keďže pelotón držal vysoké tempo.

    Fotogaléria z 15. etapy na Tour de France 2026
    Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára pred štartom 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Diváci sa pozerajú z balkóna na cyklistický pelotón počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    26 fotografií
    Spectators wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the start of the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Supporters wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer France's Benjamin Thomas, right, during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Daan Hoole, right, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders steer their bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Anders Johannessen is pushed by his mechanics following a damage on his bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock, right, and Quinn Simmons of the U.S., second from right, ride in the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock leads the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers as the pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Kevin Vauquelin speeds down the Cote du Mont during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers riders during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Brejk sa sformoval až po vyše 80 km, keď sa na zvlnených cestách oddelila početná skupina. Dostalo sa do nej 24 jazdcov, medzi nimi napríklad Egan Bernal, Quinn Simmons, Tom Pidcock, Ewen Costiou, Mauro Schmid, Adam Yates či Alex Baudin.

    Balík už túto skupinu nechal odísť, no nepustil ju nad tri minúty. Únik sa roztrhal na druhom stúpaní na Col de la Croisette (1. kat., 4,6 km, 11%), keď sa na čele osamostatnil Simmons a pripísal si desať bodov na prémii.

    V následnom dlhom zjazde sa vytvorila malá skupinka, z ktorej po predposlednom stúpaní na Côte du Mont (3. kat., 2 km, 7,6%) zaútočil Schmid a vytvoril si malý náskok.

    Súperi však boli hneď za ním a hlavne sa blížil balík s najväčšími favoritmi, ktorí strácali už len niečo vyše dve minúty.

    Rozhodujúci moment celej Tour sa odohral asi 20 km pred koncom. Na čele pelotónu išli pretekári Vismy, štyria z nich prešli kruhovým objazdom bez problémov, no Vingegaard ho neodhadol, tvrdo narazil a s ním skončili na zemi aj jeho kolega Sepp Kuss a pretekári SAE del Toro a Brandon McNulty.

    VIDEO: Pád Vingegaarda na Tour de France 2026

    Traja z nich sa rýchlo postavili a naskočili na bicykle, Vingegaard však zostal sedieť s bolestivou grimasou, držal si rameno a zakrátko nastúpil do sanitky so zavesenou pravou rukou.

    Jeho Tour sa tak predčasne skončila. Na predchádzajúcich piatich dvakrát vyhral a trikrát skončil druhý.

    Pád poznačil aj tempo pelotónu a nový impulz dostali pretekári na čele. Schmid si priviezol pod posledné stúpanie necelé tri minúty, jeho prenasledovatelia o asi 20 sekúnd menej.

    V stúpaní na Plateau de Solaison sa čoskoro dostal na čelo opäť americký majster Simmons s náskokom 20 sekúnd pred Pidcockom a Yatesom.

    Hlavný balík strácal minútu a pol, no osem km pred cieľom zvýšil tempo Pogačar a zostali s ním už len lídri jednotlivých tímov.

    Po ďalšom šliapnutí obhajcu trofeje s ním vydržal už len kolega del Toro a pred etapou tretí v celkovom poradí Evenepoel.

    Čoskoro dobehli pretekárov z úniku a Pogačarovi s del Torom ešte na chvíľku pomohol ďalší z tímu SAE Yates. Simmonsa dostihli päť km pred vrcholom a vpredu tak zostali už len dvojica zo SAE a Evenepoel.

    Pogačar už neútočil a snažil sa dotiahnuť do cieľa del Tora a dopriať mu druhý etapový triumf.

    Mexický pretekár to skúsil dvakrát, no Evenepoela sa nezbavil a ten nakoniec vyhral po špurte pred Pogačarom.

    Celkové poradia po 15. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    55:41:31 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 5:00 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:58 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 6:23 min

    5.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 6:48 min

    6.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 7:28 min

    7.

    DEU

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 9:38 min

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 10:28 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:19 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 19:26 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    417 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    386 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    307 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    210 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    127 b

    10.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    117 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    67 b

    2.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    45 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    39 b

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    34 b

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    31 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    30 b

    7.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    28 b

    8.

    MEX

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    22 b

    9.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    20 b

    10.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    55:47:29 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 25 s

    3.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 1:30 min

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 4:30 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 18:44 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:17:32 h

    7.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 1:27:35 h

    8.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:28:05 h

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 1:37:19 h

    10.

    ITA

    Antonio Tiberi

    Bahrain Victorious

    + 1:48:28 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    167:15:39 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 3:19 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 47:39 min

    4.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:23:40 h

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:36:54 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 2:34:37 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Pogačar chcel byť tímový hráč, ale etapu senzačne nevyhral. Jeho najväčší rival je z hry von
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Remco Evenepoel oslavuje víťazstvo pred Tadejom Pogačarom v 15. etape Tour de France 2026.
    Pogačar chcel byť tímový hráč, ale etapu senzačne nevyhral. Jeho najväčší rival je z hry von
    dnes 17:4416
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    Domov»Tour de France 2026»Pogačar chcel byť tímový hráč, ale etapu senzačne nevyhral. Jeho najväčší rival je z hry von