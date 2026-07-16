Svet plný zármutku. Tri levy sú zdrvené. Fanúšikovia kričia: Za to môže Tuchel (ohlasy médií)

Argentínske médiá po obrate a víťazstve 2:1 v semifinále majstrovstiev sveta proti Anglicku velebia svojich futbalistov za bojovný duch, srdce a odvahu.
Anglická tlač kritizuje trénera Thomasa Tuchela za defenzívnu taktiku po strelenom góle a pripomína, že tím prehral tretie semifinále MS za sebou.
Výber komentárov:
Argentína:
Clarín: "Argentína písala proti Anglicku znova históriu: Albiceleste odohrali ďalší epický zápas a sú vo finále proti Španielsku. "
Olé: "Hrdinovia, historický obrat, zbohom Anglicko a nahor do finále. Jeho Veličenstvo plače. "
La Nación: "Triumf na večnosť. Argentína vo svojom najlepšom zápase na majstrovstvách sveta zvrátila vývoj proti Anglicku a postúpila do finále! "