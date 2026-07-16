Angličania vypadli v semifinále. Kane odpovedal na otázku ohľadom reprezentačnej budúcnosti

Anglický futbalista Harry Kane zatiaľ nechce rozmýšľať o tom, či boli majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku jeho posledné.
Kane oslávi na konci júla 33. narodeniny a na nasledujúcom šampionáte bude mať 36 rokov.
„Teraz sa chcem najmä vyrovnať s ťažkou prehrou, ostatné veci budem riešiť v tom správnom momente. Hrať za reprezentáciou je niečo, na čo som pyšný a čo mi prináša radosť. Štyri roky sú dlhá doba.
Aj keď čoskoro oslávim 33. narodeniny, to neznamenalo koniec pre Lea Messiho, ktorý v 39 rokoch stále dokáže podávať výkony na tej najvyššej úrovni. Nechcem si v týchto veciach klásť žiadne obmedzenia,“ citovala zakončovateľa Bayernu Mníchov agentúra DPA.