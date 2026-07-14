Zažije to prvýkrát. Vypneme Messiho, Anglicko má na Argentínu priveľkú rýchlosť, tvrdí expert

Čakal naň viac než dve desaťročia. Lionel Messi získal všetky veľké trofeje, prepisoval rekordy a nastúpil proti takmer každej futbalovej veľmoci. Jedna výnimka však v jeho životopise stále svieti – Anglicko.
To sa zmení až teraz. Vo veku 39 rokov nastúpi legenda Argentíny na svoj prvý reprezentačný zápas proti Albionu, a to rovno v stredajšom semifinále majstrovstiev sveta v Atlante.
Duel začína o 21.00.
Argentínska futbalová asociácia na svojom webe označila boj o finále za „zápas, ktorý osud Messimu dlhoval“.
„Hral som už prakticky proti každému, takže toto bude zaujímavé,“ povedal Messi s potmehúdskym úsmevom.
Na Anglicko čakal 21 rokov
Argentína sa s Anglickom stretla naposledy v novembri 2005 v Ženeve. V tom čase mal Messi 18 rokov a už bol reprezentantom, no po debute v prípravnom zápase proti Maďarsku dostal červenú kartu, pre ktorú duel s Anglickom vynechal.
Po 21 rokoch by mu už nič nemalo zabrániť, aby sa proti Albionu predstavil.
„Je to výnimočné, pretože ide o skvelý tím, skutočnú futbalovú veľmoc. Vždy je príjemné hrať proti takému súperovi, navyše v takomto zápase. Zároveň to však berieme jednoducho tak, ako to je. Ak ste v semifinále majstrovstiev sveta, narazíte na veľmi silného súpera,“ povedal Messi .
„Potrebujeme si oddýchnuť, pretože za sebou máme veľkú záťaž, ktorú cíti celý tím. Musíme sa dostať do čo najlepšej kondície, aby sme mohli pokračovať v tom, čo robíme doteraz – bojovať,“ uviedol rodák z Rosaria.
Semifinále vzbudzuje obrovské očakávania.
Všetci hrajú pre neho
„Anglicko môže Argentínu prebehať, ale oni majú toho malého génia Messiho. Všetci hrajú pre neho. Každý by sa mal na tento zápas tešiť. Brániť ho je nemožné, pretože sa vždy objaví tam, kde ho nikto nečaká,“ povedal pre BBC futbalový expert Micah Richards.
Messi odohral v argentínskom drese 205 zápasov a strelil 125 gólov. Rekordných 32 štartov si pripísal na majstrovstvách sveta, na ktorých štartuje už po šiesty raz. To sa podarilo iba jeho dlhoročnému rivalovi Cristianovi Ronaldovi a mexickému brankárovi Guillermovi Ochoovi, ktorý však na prvých dvoch turnajoch nenastúpil.
Messi proti TOP 6 anglickým klubom
Chelsea: 10 zápasov, 3 góly, 3 asistencie
Manchester City: 8 zápasov, 7 gólov, 2 asistencie
Arsenal: 6 zápasov, 9 gólov, 1 asistencia
Manchester United: 6 zápasov, 4 góly
Liverpool: 4 zápasy, 2 góly
Tottenham: 2 zápasy, 2 góly
Argentínska legenda odohrala proti klubom z Premier League 36 súťažných zápasov, v ktorých strelila 27 gólov a pridala šesť asistencií.
S 21 gólmi je Messi historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta. Len o jeden zásah za ním zaostáva Francúz Kylian Mbappé. Obaja zároveň vedú s ôsmimi presnými zásahmi tabuľku strelcov prebiehajúceho šampionátu.
Práve proti Francúzsku získala Argentína titul na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v Katare. Tretie zlato vo svojej histórii vybojovala po 36 rokoch.
Súboj poznačený históriou
Hoci Messi zatiaľ proti Anglicku nikdy nenastúpil, medzi oboma reprezentáciami aj krajinami existuje bohatá história plná emócií a kontroverzií.
„Všetko, čo si pamätám, poznám z videí a fotografií, ktoré Argentínčania neustále pozerajú a znovu prežívajú. Zároveň si však myslím, že náš súčasný tím je zvyknutý hrať svoj futbal bez ohľadu na to, kto stojí na druhej strane,“ poznamenal Messi.
Súboj Argentíny s Anglickom nevyhnutne pripomína udalosti z 80. rokov minulého storočia. V roku 1982 zviedli obe krajiny krátku vojnu o Falklandské ostrovy. Súostrovie v južnom Atlantiku, ktoré Argentínčania nazývajú Malvíny, je britským zámorským územím s trvalou vojenskou prítomnosťou. Argentína ho dlhodobo považuje za svoje územie a nárok naň nikdy nevzdala.
Štvrťfinále majstrovstiev sveta v roku 1986 medzi Argentínou a Anglickom prinieslo jednu z najväčších kontroverzií vo futbalovej histórii.
Oba argentínske góly pri víťazstve 2:1 strelil Diego Maradona. Prvý dosiahol rukou, čo dlho odmietal priznať a tvrdil, že išlo o „Božiu ruku“. Druhý strelil po približne 60-metrovom sóle, keď prešiel cez niekoľkých súperov. Tento zásah sa zapísal do dejín ako „gól storočia“.
Argentínsky tréner Lionel Scaloni historické súvislosti odmieta riešiť.
Argentínu posilňujú tesné zápasy
„Je to futbalový zápas. Bodka. Nič viac za tým nie je. Nehľadajme v tom nič iné. Budeme hrať proti skvelému národnému tímu, ktorý vedie výborný tréner Thomas Tuchel. Veľmi si ho vážim a obdivujem,“ vyhlásil.
Argentína vo vyraďovacej fáze turnaja nepôsobí suverénne, no tesné zápasy ju podľa všetkého psychicky posilňujú.
Kapverdy zdolala 3:2 po predĺžení, proti Egyptu otočila v posledných jedenástich minútach z 0:2 na 3:2 a naposledy v nedeľu zvíťazila nad Švajčiarskom 3:1 po predĺžení. Pomohlo jej aj to, že súper od 72. minúty dohrával bez vylúčeného Breela Embola.
„Je skvelé, že si to fanúšikovia užívajú rovnako ako my,“ povedal Messi.
Argentína sa môže stať len treťou krajinou v histórii, ktorá obháji titul majstra sveta. Pred ňou to dokázalo Taliansko v 30. rokoch minulého storočia a Brazília v 60. rokoch. V modernej ére svetových šampionátov by však takýto úspech nemal obdobu.
VIDEO: Zostrih Messiho akcii proti tímom Premier League
„Sme zvyknutí robiť veci, ktoré nie sú bežné. Nie je jednoduché vyhrať majstrovstvá sveta, zostať úspešný a potom v tom pokračovať. Opäť sme v semifinále. To naozaj nie je normálne,“ zdôraznil Messi.
Proti anglickým klubom mu to išlo
„Nevieme, či sa nám to podarí zopakovať, preto si to teraz musíme užívať. Sami viete, čím všetkým sme si prešli. Každý zápas na tomto turnaji je nesmierne náročný. Urobíme všetko pre to, aby sme na ďalší duel nastúpili v čo najlepšej forme,“ dodal kapitán Argentíny.
Hoci proti anglickej reprezentácii ešte nikdy nenastúpil, v Lige majstrov pravidelne hrával proti anglickým gigantom.
Argentínska legenda odohrala proti klubom z Premier League 36 súťažných zápasov, v ktorých strelila 27 gólov a pridala šesť asistencií.
Najčastejšie nastupoval proti Chelsea, no najviac sa mu darilo proti Arsenalu. Londýnskemu klubu nastrieľal deväť gólov iba v šiestich dueloch vrátane legendárneho štvorgólového predstavenia na Camp Nou v roku 2010.
Anglicko sa spolieha predovšetkým na ofenzívne duo Harry Kane a Jude Bellingham. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po šesť gólov.
Anglicko stojí na dvoch esách
Len ťažko si predstaviť, že by sa Anglicko dostalo do semifinále bez Judea Bellinghama. Stredopoliar Realu Madrid skóroval už proti Chorvátsku, proti Paname prispel gólom a asistenciou, no jeho výkony proti Mexiku a Nórsku ho katapultovali medzi hlavných kandidátov na Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja.
Jeho výkon proti Mexiku patril k najlepším individuálnym predstaveniam anglického futbalistu za posledné roky. Dvoma gólmi položil základy cenného víťazstva a vo štvrťfinále proti Nórsku pridal ďalšie dva zásahy.
Kapitán Anglicka priznal, že mužstvo zatiaľ neukázalo svoj plný potenciál.
„Zatiaľ sme to predviedli len v určitých úsekoch zápasov. Proti Nórsku to boli iba záblesky. V semifinále nás čaká jeden z najlepších tímov sveta a napriek tomu máme pocit, že sa ešte vieme výrazne zlepšiť. Už dlhší čas klopeme na dvere veľkého úspechu. Sami vieme, že stále máme ďalší výkonnostný stupeň, na ktorý sa dokážeme posunúť,“ opisoval Kane.
Ako vidí Messiho?
„Po takom dlhom čase je skvelé, že si proti nemu konečne zahráme. Ako dieťa som ho sledoval a obdivoval. Všetci vieme, aký výnimočný je, ale zároveň vieme, aká silná je celá Argentína. Nemôžeme sa zamerať iba naňho," upozornil kapitán.
Nevie sa dočkať
Ľavý obranca Anglicka Nico O'Reilly sa však na súboj s osemnásobným držiteľom Zlatej lopty vyslovene teší.
„Neviem sa dočkať. Je to príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život. Messi sa blíži ku koncu kariéry a podľa mňa je najlepší futbalista, aký kedy behal po trávnikoch. Teším sa na túto výzvu,“ povedal pre BBC Radio 5 Live.
Ak nastúpi na ľavom kraji obrany, práve on bude často čeliť Messimu v súbojoch jeden na jedného.
Argentínsky kapitán vstúpil do turnaja hetrikom proti Alžírsku a odvtedy pridal ďalších päť gólov. S ôsmimi zásahmi vedie spolu s Francúzom Kylianom Mbappém tabuľku strelcov šampionátu.
Brankár Anglicka Jordan Pickford však upozornil, že sústrediť sa iba na Messiho by bola chyba.
Uložíme Messiho na spánok
„Po rokoch je skvelé, že si proti nemu konečne zahráme. Vyrastal som pri sledovaní jeho zápasov a všetci vieme, aký je výnimočný. Zároveň však vieme, aká silná je celá Argentína. Nemôžeme sa zamerať iba na Messiho. Musíme myslieť aj na ostatné zbrane súpera a využiť jeho slabiny,“ povedal Pickford.
Bývalý krídelník Chelsea a West Hamu Joe Cole v podcaste The Rest Is Football vyhlásil, že tím Thomasa Tuchela má všetko potrebné na to, aby zastavil podľa neho najlepšieho futbalistu histórie.
„Budeme musieť uložiť Lionela Messiho na spánok. A presne to aj urobíme,“ povedal Cole.
Keď ho spolukomentátor Micah Richards upozornil, aby s podobnými vyhláseniami radšej šetril, Cole neustúpil.
„Urobíme to, na sto percent. Hovorím to už teraz – Anglicko postúpi do finále majstrovstiev sveta. Proti Argentíne máme príliš veľkú rýchlosť a zdoláme ju. Cítim to až v kostiach,“ dodal.