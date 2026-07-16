Tréner Tuchel má stále dôveru. Napriek obrovskej kritike povedie Anglicko aj na domácom EURO

Anglicko neudržalo vedenie 1:0 a prehralo v semifinále majstrovstiev sveta s odvekým rivalom Argentínou 1:2.
Hlavný tréner Thomas Tuchel má však aj naďalej podporu Futbalovej asociácie (FA) a očakáva sa, že dovedie reprezentáciu Anglicka na majstrovstvá Európy 2028.
Tie sa budú konať v Anglicku, Walese, Škótsku a Írsku.
Vedenie anglického futbalu ústami generálneho riaditeľa FA Marka Bullinghama deklarovalo plnú podporu trénerovi, ktorý doviedol "Troch levov" do semifinále MS 2026.
"Pokračujeme v zmluve až do domáceho EURO. Teším sa na to, aj keď je teraz ťažké pozerať sa tak ďaleko dopredu," vravel Tuchel podľa webu BBC Sport.
Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Argentína na MS vo futbale 2026 (semifinále)