Messi s Argentínou ďalej sníva o obhajobe titulu. Angličania nepochopiteľne bránili výsledok

MS vo futbale 2026 - semifinále
Anglicko - Argentína 1:2 (0:0)
Góly: 55. Gordon - 85. Fernandez, 90.+2 La. Martinez
Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Anderson - Li. Martinez, Romero, De Paul.
Anglicko: Pickford – James (82. Burn), Stones (90.+6 Toney), Guehi, Spence (90.+6 Rashford) – Rice (82. O´, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon (72. Konsa) – Kane
Argentína: E. Martinez – Molina (72. Montiel), Romero, Li. Martinez (72. Otamendi), Tagliafico (81. La. Martinez) - Paredes (64. Gonzalez) – Simeone (72. De Paul), Mac Allister, E. Fernandez, J. Alvarez - Messi
Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku.
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Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2:1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0:1 do 85. minúty, potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili dva góly.
Vyrovnať dokázal Enzo Fernandez a svoj tím poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martinez.
Prvý polčas priniesol taktický boj s množstvom kúskovania hry a bez výraznejších šancí. Angličania sa ujali v 55. minúte vedenia zásluhou Anthonyho Gordona.
VIDEO: Gól Anglicka na 1:0
Potom sa však príliš stiahli do defenzívy a tréner Thomas Tuchel urobil viacero striedaní smerom na posilnenie obrany.
„Tri levy“ však argentínsky tlak neustáli, inkasovali z kopačky Fernandeza a defenzívna zostava nedoviedla duel ani do predĺženia.
Rozhodol o tom Lautaro Martinez, ktorý rozjasal Juhoameričanov v druhej minúte nadstavenia.
VIDEO: Druhý a víťazný gól Argentíny
Argentínu čaká siedme finále na mundiale v histórii. Pred štyrmi rokmi v Katare sa v ňom radoval tím okolo kapitána Lionela Messiho z triumfu nad Francúzskom.
Vo finále v East Rutherford čakajú Argentínčanov v nedeľu od 21.00 h SELČ na štadióne MetLife semifináloví premožitelia „Les Bleus“ zo Španielska.
Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966 na domácom turnaji MS.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Anglicko - Argentína
I. polčas:
Prvý polčas nepriniesol výraznejší ofenzívny vzruch. Prevládali osobné súboje, v ktorých si hráči poväčšine pomáhali faulom a rozhodca Elfath musel správne nastaviť meter pre svoje rozhodnutia.
Na oboch stranách bolo vidieť maximálnu koncentráciu na každý postupný útok súpera. „Albion“ dôsledne bránil Messiho, obrana „Albicelestes“ zasa nepúšťala k ničomu Kanea a tímy sa nedokázali prepracovať k ohrozeniu brány.