Messi vedie v boji o Zlatú kopačku MS. Pred Mbappém má náskok o jednu asistenciu

Argentínsky futbalista Lionel Messi navýšil svoju šancu na zisk Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Tridsaťdeväťročný útočník pridal v semifinále proti Anglicku (2:1) dve asistencie, vďaka ktorým je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami pred Francúzom Kylianom Mbappem (8+3).
Oboch čaká ešte jeden duel. Messi sa s Argentínou postaví vo finále šampionátu proti Španielsku. Mbappeho čaká súboj o bronz proti Anglicku.
Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj skončil vo štvrťfinále.
Po šesť presných zásahov majú na konte Angličania Harry Kane a Jude Bellingham.
Argentína, ktorá je v pozícii obhajcu, je tímom s najlepšou ofenzívou, keďže jej hráči vsietili dovedna 19 gólov.
Nasledujú Francúzi v pozícii vicemajstrov so 16 presnými zásahmi a Anglicko má spolu s Belgickom na konte 14.
V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.
MS vo futbale 2026 - štatistiky hráčov po semifinále
Góly: Lionel Messi (Arg.) a Kylian Mbappe (Fr.) po 8 gólov, Erling Haaland (Nór.) 7, Harry Kane a Jude Bellingham (Angl.) po 6, Ousmane Dembele (Fr.), Mikel Oyarzabal (Šp.) po 5, Ismaila Sarr (Sen.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4 góly
Asistencie: Michael Olise (Fr.) 5 asistencií, Messi, Bruno Guimaraes (Braz.), Brahim Diaz (Mar.), Martin Ödegaard (Nór.), všetci po 4, Kylian Mbappe (Fr.), Andreas Schjelderup (Nór.), Alexander Isak (Švéd.), Bukayo Saka, Anthony Gordon (obaja Angl.), Florian Wirtz (Nem.), Roberto Alvarado (Mex.), všetci po 3
Strely na bránu: Messi a Mbappe po 19 striel, Haaland 12, Kane, Bellingham, Vinicius Junior, Oyarzabal všetci po 11, Yamal 10, Cristiano Ronaldo (Portug.) a Jonathan David (Kan.) po 9, Dan Ndoye (Švaj.), Dembele, Desire Doue (Fr.) po 8
Počet prihrávok: Rodri 694, Aymeric Laporte 568, Pau Cubarsi (všetci Šp.) 566, Leandro Paredes 521, Enzo Fernandez (obaja Arg.) 483, Manuel Akanji 479, Granit Xhaka (obaja Švajč.) 470, Marc Guehi (Angl.) 455, Achraf Hakimi (Mar.) 449, Ezri Konsa (Angl.) 440
Počet zákrokov: Orlando Gill (Par.) 28, Eloy Room (Cur.) 21, Diogo Costa (Portug.) a Gregor Kobel (Švajč.) po 20, Yassine Bounou (Mar.) a Jordan Pickford (Angl.) po 19, Vozinha (Kapv.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Thibaut Courtois (Belg.), Örjan Nyland (Nór.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17
Vlastné góly: Mohamed Hany (Egypt) 2, Bounou, Ellyes Skhiri (Tun.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švaj.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.), Mahmoud Abunada (Kat.), Hassan Altambakti (Saud.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.) všetci po 1
ŽK: Issa Diop (Mar.) 3, Mohanad Lashin, Marawan Attia (obaja Egypt), Luc De Fougerolles (Kan.), Haissem Hassan (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Yasser Ibrahim, Teboho Mokoena (JAR), Cyle Larin (Kan.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (DR Kongo), Amir Alammari (Irak), Breel Embolo (Švaj.), Xhaka, Abdulkodir Khusanov (Uzb.), Denis Zakaria (Švaj.), Renato Veiga (Porug.), Declan Rice (Angl.), Stefan Posch (Rak.), Bernardo Silva, (Portug.), Ivan Perišič (Chorv.), Danilo (Braz.), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Casemiro (Braz.) všetci po 2
ČK: Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Tarik Muhamerovič (BaH), Agustin Canobbio (Urug.), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Embolo, Themba Zwane, Sphephelo Sithole (obaja JAR), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.) všetci po 1
MS vo futbale 2026 - štatistiky tímov po osemfinále
Góly: Argentína 19, Francúzsko 16, Belgicko a Anglicko po 14, Nórsko a Španielsko po 13, Holandsko, USA, Nemecko po 11, Mexiko, Maroko, Senegal, Brazília, Švajčiarsko po 10
Počet striel na bránu: Francúzsko 50, Argentína 46, Španielsko 42, Anglicko 41, Belgicko 35, Kanada 32, Kolumbia 31, Švajčiarsko 30, Nórsko 30, Brazília 29
Najviac inkasovaných gólov: Tunisko a Irak po 12, Nórsko, Uzbekistan po 11, Švédsko, Katar a Nový Zéland 10, Curacao, Senegal, Alžírsko, Rakúsko všetci po 9
Držanie lopty (v percentách): Turecko 58, Španielsko 58 Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56, Argentína 55, Kolumbia, Maroko a Portugalsko všetci 53
Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína a Španielsko po 91, Alžírsko, Brazília, Nemecko a Portugalsko všetci 90, Francúzsko, Anglicko, Kórejská republika po 89, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Holandsko, Nórsko, Senegal po 88
Vlastné góly: Katar a Egypt po 2, Uzbekistan, Irak, Švajčiarsko, Jordánsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Paraguaj, Maroko, Tunisko, Austrália po 1
ŽK: Egypt 12, Kanada 11, Paraguaj a Argentína 9, Anglicko, Kolumbia, Ekvádor, Švajčiarsko, Brazília po 8, Curacao, Portugalsko, USA, Haiti, Maroko, Bosna a Hercegovina po 7
ČK: Katar a JAR obaja po 2, USA, Irak, Uruguaj, Anglicko, Paraguaj, Belgicko, Mexiko, Ekvádor, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko po 1