    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    15.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
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    VIDEO: Bellingham udrel Argentínčana po záverečnom hvizde. Nasledovala potýčka

    Jude Bellingham a Antoy Gordon.
    Jude Bellingham a Antoy Gordon. (Autor: TASR/AP)
    SITA|16. júl 2026 o 11:06
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    Potýčku zastavili spoluhráči oboch strán.

    Po záverečnom hvizde a obrate Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale proti Anglicku sa hráči "Albicelestes" tešili z postupu do druhého finále "mundialu" v rade.

    Sklamaní Angličania neverili vlastným očiam, ako im výborne rozohraný duel ušiel pomedzi prsty, keď viedli, no defenzívne maniere a striedania trénera Thomasa Tuchela zmarili sen o titule po 60 rokoch.

    Hráč Realu Madrid Jude Bellingham po zápase stál neďaleko radujúcich sa súperov, navzájom sa "ignorovali", no predsa len onedlho došlo ku konfliktu.

    Zo záberov je vidieť, že v kruhu stojí šesť futbalistov Argentíny, ako posledný tam príde Valentin Barco. Až pri skupinovom objatí sa otočil k šesťgólovému strelcovi z aktuálnych MS, no nie je zrejmé, či mu aj niečo povedal.

    Video: Úder Bellinghama

    Bellinghama to však vytočilo, pristúpil k nemu a udrel ho do zátylku. Súpera to nenechalo chladným a Angličana odstrčil. Nasledovala krátka potýčka so strkaním a slovným zapojením.

    Morgan Rogers a Lautaro Martínez "sokov" od seba oddelili a situácia sa po chvíli upokojila. Nie je jasné, či to bol útok odôvodnený alebo naopak.

    Na tom, že si Argentína v nedeľu 19. júla zahrá vo finále MS proti Španielsku, sa nič nezmenilo. O deň skôr sa v stretnutí o bronz predstavia Francúzsko a Anglicko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    18.7.2026 23:00
    Anglicko
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    Domov»MS vo futbale 2026»VIDEO: Bellingham udrel Argentínčana po záverečnom hvizde. Nasledovala potýčka