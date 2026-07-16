VIDEO: Bellingham udrel Argentínčana po záverečnom hvizde. Nasledovala potýčka

Po záverečnom hvizde a obrate Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale proti Anglicku sa hráči "Albicelestes" tešili z postupu do druhého finále "mundialu" v rade.
Sklamaní Angličania neverili vlastným očiam, ako im výborne rozohraný duel ušiel pomedzi prsty, keď viedli, no defenzívne maniere a striedania trénera Thomasa Tuchela zmarili sen o titule po 60 rokoch.
Hráč Realu Madrid Jude Bellingham po zápase stál neďaleko radujúcich sa súperov, navzájom sa "ignorovali", no predsa len onedlho došlo ku konfliktu.
Zo záberov je vidieť, že v kruhu stojí šesť futbalistov Argentíny, ako posledný tam príde Valentin Barco. Až pri skupinovom objatí sa otočil k šesťgólovému strelcovi z aktuálnych MS, no nie je zrejmé, či mu aj niečo povedal.
Video: Úder Bellinghama
Bellinghama to však vytočilo, pristúpil k nemu a udrel ho do zátylku. Súpera to nenechalo chladným a Angličana odstrčil. Nasledovala krátka potýčka so strkaním a slovným zapojením.
Morgan Rogers a Lautaro Martínez "sokov" od seba oddelili a situácia sa po chvíli upokojila. Nie je jasné, či to bol útok odôvodnený alebo naopak.
Na tom, že si Argentína v nedeľu 19. júla zahrá vo finále MS proti Španielsku, sa nič nezmenilo. O deň skôr sa v stretnutí o bronz predstavia Francúzsko a Anglicko.