Messi rozjasal Argentínu, bol na neudržanie. Na MS dokázal to, čo nikdy predtým

MS vo futbale 2026 - skupina J
Argentína - Alžírsko 3:0 (1:0)
Góly: 17., 60. a 76. Messi
Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), 69.045 divákov.
Argentína: E. Martinez - Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Lis. Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada (55. Gonzalez) - Messi (80. Paz), Laut. Martinez (55. Alvarez)
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui (64. Aouar), Bentaleb (81. Zerrouki), Maza (82. Zerrouki) - Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaibi (82. Boulbina)
Reprezentanti Argentíny zdolali v zápase skupiny J na MS vo futbale 2026 tím Alžírska jednoznačne 3:0. Svoj prvý hetrik na MS zaznamenal Lionel Messi.
Kapitán úradujúcich majstrov sveta zároveň vyrovnal historický rekord nemeckého útočníka Miroslava Kloseho. Obaja strelili na MS po 16 gólov.
Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hetriku na MS. Prekonal rekord svojho odvekého rivala Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní).
Argentína nastúpi na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone proti Rakúsku, Alžírsko bude hrať v utorok 23. júna od 5.00 SELČ v Santa Clare s Jordánskom.
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MS vo futbale 2026 - skupina J
Priebeh zápasu Argentína - Alžírsko
I. polčas:
Úvodný zápas J-skupiny sa od začiatku niesol pod taktovkou Argentíny. Messi sa mohol už v 5. minúte prvýkrát zapísať do listiny strelcov, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd.
Podobná situácia sa o tri minúty zopakovala aj na opačnej strane, keď sa predčasne tešil Chaibi.
Messi potvrdil hernú prevahu favorita v 17. minúte, keď si po prevzatí lopty v strede ihriska vylepšil pozíciu a strelou spred šestnástky prekonal Zidanea - 1:0.
Argentína mala hru pod kontrolou, súpera držala mimo nebezpečných pozící, no v prvom polčase nevyťažila ďalšiu strelu na bránu ani väčšiu šancu.
II. polčas:
Obhajcu titulu definitívne upokojil Messi po hodine hry. Brankár Zidane vyrazil strelu Mac Allistera priamo pred nepokrytého kapitána Argentíny, ktorý pohodlne skóroval - 2:0.
Hetrik mohol dokonať už o osem minút, no Zidane zmaril jeho krátky únik.
Svoj prvý trojgólový zápas na MS zavŕšil v 76. minúte po tom, čo sa pred šestnástkou dostal k lopte po prihrávke Gonzaleza a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi - 3:0. Zápas sa pre neho skončil krátko na to, keď ho vystriedal Paz.