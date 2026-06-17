    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina J
    3 - 0
    1:0
    Alžírsko
    Alžírsko
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    Messi rozjasal Argentínu, bol na neudržanie. Na MS dokázal to, čo nikdy predtým

    Lionel Messi sa teší z gólu v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (41)
    Lionel Messi sa teší z gólu v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. jún 2026 o 05:00
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    Argentína dnes zdolala Alžírsko v skupine J na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Argentína - Alžírsko 3:0 (1:0)

    Góly: 17., 60. a 76. Messi

    Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), 69.045 divákov.

    Argentína: E. Martinez - Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Lis. Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada (55. Gonzalez) - Messi (80. Paz), Laut. Martinez (55. Alvarez)

    Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui (64. Aouar), Bentaleb (81. Zerrouki), Maza (82. Zerrouki) - Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaibi (82. Boulbina)

    Reprezentanti Argentíny zdolali v zápase skupiny J na MS vo futbale 2026 tím Alžírska jednoznačne 3:0. Svoj prvý hetrik na MS zaznamenal Lionel Messi.

    Kapitán úradujúcich majstrov sveta zároveň vyrovnal historický rekord nemeckého útočníka Miroslava Kloseho. Obaja strelili na MS po 16 gólov.

    Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hetriku na MS. Prekonal rekord svojho odvekého rivala Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní).

    Argentína nastúpi na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone proti Rakúsku, Alžírsko bude hrať v utorok 23. júna od 5.00 SELČ v Santa Clare s Jordánskom.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Hráči Argentíny sa tešia z triumfu po zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Lionel Messi oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    41 fotografií
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Argentína - Alžírsko

    I. polčas:

    Úvodný zápas J-skupiny sa od začiatku niesol pod taktovkou Argentíny. Messi sa mohol už v 5. minúte prvýkrát zapísať do listiny strelcov, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd.

    Podobná situácia sa o tri minúty zopakovala aj na opačnej strane, keď sa predčasne tešil Chaibi.

    Messi potvrdil hernú prevahu favorita v 17. minúte, keď si po prevzatí lopty v strede ihriska vylepšil pozíciu a strelou spred šestnástky prekonal Zidanea - 1:0.

    Argentína mala hru pod kontrolou, súpera držala mimo nebezpečných pozící, no v prvom polčase nevyťažila ďalšiu strelu na bránu ani väčšiu šancu.

    II. polčas:

    Obhajcu titulu definitívne upokojil Messi po hodine hry. Brankár Zidane vyrazil strelu Mac Allistera priamo pred nepokrytého kapitána Argentíny, ktorý pohodlne skóroval - 2:0.

    Hetrik mohol dokonať už o osem minút, no Zidane zmaril jeho krátky únik.

    Svoj prvý trojgólový zápas na MS zavŕšil v 76. minúte po tom, čo sa pred šestnástkou dostal k lopte po prihrávke Gonzaleza a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi - 3:0. Zápas sa pre neho skončil krátko na to, keď ho vystriedal Paz.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    1 - 0
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Jordánsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Jordánsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
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    Domov»MS vo futbale 2026»Messi rozjasal Argentínu, bol na neudržanie. Na MS dokázal to, čo nikdy predtým