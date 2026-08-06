Zdeno Chára mal nehodu na bicykli, zranenému bežcovi poskytol prvú pomoc

Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára sa počas tréningu na bicykli zrazil s bežcom na cyklotrase pri obci Beluša v okrese Púchov. K udalosti došlo v stredu 29. júla v obedňajších hodinách.
Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vošiel 56-ročný chodec do jazdnej dráhy 49-ročného cyklistu, následkom čoho došlo ku kolízii a pádu chodca na vozovku.
Na Chárov podnet bola na miesto privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá muža previezla na vyšetrenie do nemocnice. Účastníci sa na mieste dohodli a nežiadali, aby polícia udalosť ďalej riešila.
„Minulý týždeň som sa dostal do kolízie s bežcom na cyklotrase pri Beluši. Bola to situácia, ktorej som sa už nedokázal vyhnúť a zabrániť jej. Na miesto bola okamžite privolaná rýchla záchranná pomoc, ako aj polícia. Poskytol som prvú pomoc a následne aj spoluprácu všetkým orgánom,“ uviedol Chára pre Športový Čas.
Podľa bývalého slovenského reprezentanta polícia a nehodová služba vyhodnotili, že kolíziu nezavinil.
„Spoločne sa zhodli a uznali, že vina nebola na mne, ale išlo o pochybenie bežca, ktorý nemal byť na cyklotrase, bežal so zapnutými slúchadlami a náhle zmenil smer behu, na ktorý sa mi už nedalo zareagovať.
Som v kontakte s rodinou bežca. Priorita je, aby sa pán dostal späť do bežného života a v plnom zdraví,“ doplnil Chára.
Bývalý slovenský obranca je víťaz Stanleyho pohára z roku 2011, dlhoročný kapitán Bostonu Bruins a člen Hokejovej siene slávy.
Hoci aktuálne zastáva pozíciu poradcu v tíme Bruins, posledné týždne sa zdržiava v Trenčíne, kde 21. augusta organizuje rozlúčkový zápas s jeho kariérou. Zúčastniť na ňom sa majú viaceré bývalé hviezdy NHL.
Po skončení profesionálnej hokejovej kariéry sa Chára venuje vytrvalostným športom, pravidelne behá a bicykluje.
Od konca hokejovej kariéry zabehol jedenásť maratónov, päťkrát sa zúčastnil triatlonových pretekov série Ironman.