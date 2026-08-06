MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026: Slovenky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou Horou

Slovenské reprezentantky čelili dnes vo štvrťfinále na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026 rovesníčkam z Čiernej Hory.
Slovenky obsadili v hlavnej IV. skupine prvé miesto, Čierna Hora postúpila zo skupiny II. z druhého miesta. Slovenky vo štvrťfinále napokon prehrali 32:33.
Hádzanú ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Čierna Hora dnes (hádzaná, MS žien do 18 rokov, štvrťfinále, štvrtok, NAŽIVO)
MS U18 - ženy Štvrťfinále 2026/2027
06.08.2026 o 17:30
Slovensko
32:33
(17:14, 15:19)
60' minúta
Ukončený
Čierna Hora
Prenos
Semifinálový sen sa rozplynul, slovenské hádzanárky si o medaily na majstrovstvách sveta do 18 rokov nezahrajú. Vo štvrťfinále podľahli Čiernej Hore tesne 32:33, hoci po prvom polčase mali nakročené k postupu o niečo lepšie. Zverenkyne Pavla Streichera sa tak predstavia v boji o 5. až 8. miest, pričom sa už zajtra postavia proti výberu Maďarska.
Koniec zápasu.
60
Gól strelil tím Slovensko (Valientová).
60
Pre Slovensko ide už žiaľ o neriešiteľnú pozíciu, pomohol by nám už iba zázrak. Prehrávame o dva góly, pričom zostáva posledných 24 sekúnd a do útoku pôjdu naše súperky.
60
Oddychový čas pre tím Čierna Hora.
60
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
60
Sme už v poslednej minúte dnešného zápasu. Je už zrejme rozhodnuté.
59
Gól strelil tím Čierna Hora (Savićová I.).
59
A Čierna Hora sa pochopiteľne nikam neponáhľa. Pre Slovensko to už nevyzerá dobre.
59
Sme už v poslednej dvojminútovke dnešného zápasu. Prehrávame o dva góly a Čierna Hora navyše prežila dve naše koncovky.
58
Gól strelil tím Čierna Hora (Savićová I.).
58
Gól strelil tím Slovensko (Gogová).
58
Gól strelil tím Čierna Hora (Savićová I.).
57
Hoci Gogová dostala lakeť do tváre, rozhodcovia si tento zákrok nevšimli. Naše súperky pokračujú v útoku. Čas sa kráti.
56
Nepremenený sedemmetrový hod tímu Slovensko (Sekáčová).
56
Sedemmetrový hod pre Slovensko, ktoré môže vyrovnať len pár minút pred koncom!
56
Karkušová si faul nevypýtali, naše súperky ale nepremenili vďaka fantastickej Stránskej!
56
Čierna Hora hrá už v plnom počte, smerujeme ale za vyrovnaním.
55
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
55
Karkušovej zakončenie končí iba na brvne! Pokračujeme ale v útoku!
54
Gól strelil tím Slovensko (Sekáčová).
54
Vylúčenie pre tím Čierna Hora (Vujovićová).
54
Prichádza sedemmetrový hod pre Slovensko, navyše si zahráme dvojnásobnú presilovú hru!
53
Gól strelil tím Čierna Hora (Dragnićová).
53
Oddychový čas pre tím Čierna Hora.
53
Čierna Hora nedokázala premeniť svoj útok na presný zásah, Stránskej pokus do prázdnej brány ale smeruje vedľa. Veľká škoda.
52
Gól strelil tím Slovensko (Gogová).
52
Vylúčenie pre tím Čierna Hora (Orbovićová).
52
Gól strelil tím Čierna Hora (Savićová I.).
52
Gól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
51
Gól strelil tím Čierna Hora (Burzanovićová).
51
Sme už v poslednej desaťminútovke dnešného zápasu, prehrávame aktuálne o dva góly.
50
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
50
Gól strelil tím Čierna Hora (Savićová I.).
50
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Sekáčová).
49
Sedmička pre Slovensko, ktoré sa môže dotiahnuť na rozdiel dvoch gólov.
49
Gól strelil tím Čierna Hora (Burzanovićová).
48
Po získanej lopte nám nevyšiel rýchly protiútok, bol napokon ale odpískaný faul a môžeme vyraziť dopredu a streliť kontaktný gól.
47
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
47
Nedarí sa nám dostať do výhodnej pozície na zakončenie, naznačená je pasívna hra.
46
Oddychový čas pre tím Slovensko.
46
Gól strelil tím Čierna Hora (Burzanovićová).
45
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
45
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Čierna Hora (Hodžićová).
45
Sledovať budeme ďalší sedemmetrový hod pre Čiernu Horu, čeliť mu bude Augustínová.
44
Po zisku lopty nám nevyšla dlhá prihrávka na Špendlovú, do útoku smeruje znova náš súper.
44
A opäť iba technická chyba na strane Slovenska. Sledujeme aktuálne najhoršiu pasáž slovenského tímu v dnešnom zápase. Potrebujeme sa chytiť.
43
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Čierna Hora (Hodžićová).
43
Hoci sa akcia skončila bez presného zásahu, bude z toho napokon sedemmetrový hod.
43
Opäť sme stratili loptu po útočnom faule. Veľká škoda. Čierna Hora tak môže smerovať do útoku a navýšiť svoje vedenie.
42
Gól strelil tím Čierna Hora (Burzanovićová).
42
Píska sa útočný nedovolený zákrok a Čierna Hora sa po dlhšom čase môže dostať do vedenia.
41
Zápas je vyrovnaný, navyše si zahráme oslabenie. Momentum je aktuálne na strane Čiernej Hory.
41
Vylúčenie pre tím Slovensko (Gogová).
41
Gól strelil tím Čierna Hora (Orbovićová).
40
Útočný faul na strane Slovenska, naše súperky tak môžu vyrovnať stav štvrťfinálového stretnutia.
40
Gól strelil tím Čierna Hora (Tešovićová).
39
Gól strelil tím Slovensko (Valientová).
39
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
39
Sledovali sme nepresný pokus našich súperiek, následne sme sa ale prezentovali nepresnou prihrávkou.
38
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
38
Gól strelil tím Čierna Hora (Dragnićová).
38
Prichádza defenzívny zákrok, budeme sa však musieť brániť, keď má Čierna Hora možnosť dotiahnuť sa iba na rozdiel jediného presného zásahu.
37
Gól strelil tím Čierna Hora (Tešovićová).
36
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
36
Presný zásah Čiernej Hory neplatí pre technickú chybu, následne prišla aj na našej strane.
35
Opäť sa našim súperkám nepodarilo skórovať, náš dlhý hod do prázdnej bránky ale končí rovnako, teda neúspešne.
34
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Sekáčová).
34
Prichádza sedemmetrový hod pre Slovensko, ktoré hrá navyše aj presilovú hru.
34
Vylúčenie pre tím Čierna Hora (Savićová V.).
33
Držíme sa aktuálne pred bránkou nášho súpera, pričom hľadáme priestor na zakončenie.
32
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Čierna Hora (Hodžićová).
32
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
31
Druhý polčas odštartoval útokom Čiernej Hory, vyhrávame však trojgólovým rozdielom. Držte doma na Slovensku palce, bojujeme o historické semifinále na majstrovstvách sveta!
31
Začal sa druhý polčas.
V samom závere sme videli ešte úspešný zákrok našej brankárky Stránskej, čo znamená, že po úvodnom polčase vedieme vo štvrťfinálovom zápase proti Čiernej Hore v pomere 17:14 a máme tak o niečo viac nakročené k historickému postupu do boja o medaily na majstrovstvách sveta!
30
Prvý polčas sa skončil.
30
Vylúčenie pre tím Čierna Hora (Dragnićová).
30
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
30
Sme už v poslednej minúte prvého polčasu, pokračujeme útočnou akciou po nepresnosti Čiernej Hory.
29
Po naznačení pasívnej hry to zobrala na seba Gogová, jej podstrel ale smeruje vedľa pravej žrde.
28
Oslabenie slovenského tímu sa práve skončilo, pokračujeme v zakladaní útočnej akcie.
28
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
27
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Sekáčová).
27
Nie len že sme získali čas pri prechode do útoku, navyše budeme hádzať sedmičku.
27
Gól strelil tím Čierna Hora (Savićová I.).
26
Vylúčenie pre tím Slovensko (Komlós).
26
Gól strelil tím Slovensko (Komlós).
25
Némethová si nedokázala vypýtať faul, po útočnom nedovolenom zákroku ale prišiel výborný zákrok Stránskej.
25
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
24
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
24
Slovenská reprezentácia je už v útoku, pričom sa súperky prezentovali nedovoleným zákrokom.
23
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
23
Gól strelil tím Slovensko (Sekáčová).
23
Žltá karta pre realizačný tím Čierna Hora.
23
Tentokrát sa ale bude hádzať sedmička aj na opačnej strane v prospech slovenského tímu.
22
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Čierna Hora (Hodžićová).
22
Budeme sledovať sedemmetrový hod pre Čiernu Horu. Čeliť jej bude Augustínová.
21
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
21
Oddychový čas pre tím Slovensko.
21
Špendlovej koncovka z ľavého krídla neúspešná, Čierna Hora sa však nedokázala dotiahnuť na jednogólový rozdiel.
20
Gól strelil tím Čierna Hora (Tešovićová).
20
Lenže po rýchlej nepresnosti súperiek môžeme ísť znova dopredu, pričom to skúšame cez postupné založenie útočnej akcie.
19
Nevyšiel nám útok, pričom prichádzame o možnosť skórovať a dopredu smeruje Čierna Hora.
19
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Čierna Hora (Hodžićová).
19
Tentokrát už z toho ale bude sedemmetrový hod pre Čiernu Horu.
19
Naša defenzíva si poradila so streleckým pokusom súperiek, bol však nakoniec odpískaný nedovolený zákrok.
18
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Sekáčová).
18
Hoci Bölcskei poslal zakončenie len do spojnice bránky, budeme hádzať sedmičku.
18
Gól strelil tím Čierna Hora (Vujovićová).
17
Gól strelil tím Slovensko (Komlós).
17
Gól strelil tím Čierna Hora (Dragnićová).
17
Gól strelil tím Slovensko (Komlós).
16
Nepresná koncovka našich súperiek, Slovenky tak môžu vyraziť do postupného útoku.
16
Oddychový čas pre tím Čierna Hora.
16
Gól strelil tím Slovensko (Valientová).
15
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
14
Gól strelil tím Čierna Hora (Orbovićová).
14
Herecký výkon našich súperiek tentokrát bude potrestaný, za simulovanie si zahráme presilovú hru.
14
Vylúčenie pre tím Čierna Hora (Delevićová).
14
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
14
Čierna Hora neskórovala už viac ako sedem minút a smerujeme do útoku.
13
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
12
Gól strelil tím Slovensko (Valientová).
12
Prežili sme ďalší útok Čiernej Hory, ktorá to skúšala aj cez mierny herecký výkon pri kontakte s našou hráčkou. Rozhodcovia sa však nechytili.
11
Lenže píska sa útočný faul a mohli sme smerovať dopredu. Gogová ale nedokázala prekonať fantastickú Dubljevićovú.
10
Aktuálne sa Stránskej podarilo zakročiť pri razantnom zakončení, lopta sa však odrazila len k našim súperkám.
10
Nepremenený sedemmetrový hod tímu Slovensko (Gogová).
10
Gogová to zobrala na seba a hoci poslala strelu len do žrde, píska sa faul a budeme hádzať sedmičku.
9
Valientová musela zakončovať z ťažkej pozície, jej snaha o prekvapenie ale nevyšla.
8
Aktuálne je už naznačená pasívna hra slovenského tímu, ktorý sa musí tlačiť do zakončenia.
7
Čierna Hora to skúšala s dlhým hodom do našej prázdnej bránky, lenže Stránska sa stihla vrátiť a zneškodnila túto strelu!
7
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
7
Gól strelil tím Čierna Hora (Dragnićová).
6
Vylúčenie pre tím Slovensko (Görögová).
6
Bölcskei to skúsila z pravého krídla, jej koncovka na vzdialenejšiu tyč ale smeruje vedľa.
6
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Čierna Hora (Hodžićová).
5
Prichádza sedemmetrový hod aj pre reprezentáciu Čiernej Hory.
5
Scenár sa však znova opakoval, keď ďalší rýchly protiútok nevyužila Špendlová.
5
Lenže aj na druhýkrát dokázala zvíťaziť Stránska, ktorá zneškodnila aj ďalšiu strelu.
4
Štránska vytiahla výborný zákrok, z následného protiútoku ale Špendlová neuspela.
4
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
4
Prichádza prvý sedemmetrový hod v dnešnom zápase, zahrávať ho bude Slovensko po faule na Špendlovú.
3
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
3
Nedokázali sme sa tentokrát vyhnúť technickej chybe, po ktorej pôjde dopredu náš súper.
2
Gól strelil tím Čierna Hora (Jovanovićová).
2
Zastavili sme rýchly útočný výpad Čiernej Hory, tá však môže pokračovať v útoku.
1
Gól strelil tím Slovensko (Görögová).
1
Štvrťfinálový duel práve odštartoval, začíname prvým útokom.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slovensko: Stránska, Augustínová – Chrenková, Benedigová, Bölcskei, Špendlová, Gogová, Komlós, Valientová, Karkušová, Görögová, Ďuranová, Šubjaková, Cseh, Sekáčová, Némethová.
Čierna Hora: Dragnićová, Jovanovićová, Tešovićová, Ulićevićová Mi., Orbovićová, Bojanovićová, Hodžićová, Gajevićová, Dubljevićová, Vujovićová, Burzanovićová, Savićová I., Delevićová, Gogićová, Savićová V., Ulićevićová Ma..
Slovensko: Stránska, Augustínová – Chrenková, Benedigová, Bölcskei, Špendlová, Gogová, Komlós, Valientová, Karkušová, Görögová, Ďuranová, Šubjaková, Cseh, Sekáčová, Némethová.
Čierna Hora: Dragnićová, Jovanovićová, Tešovićová, Ulićevićová Mi., Orbovićová, Bojanovićová, Hodžićová, Gajevićová, Dubljevićová, Vujovićová, Burzanovićová, Savićová I., Delevićová, Gogićová, Savićová V., Ulićevićová Ma..
Čierna Hora
Naopak náš dnešný súper spoznal premnožiteľa až v poslednom zápase. Prvú fázu skupiny pritom doštartoval rovnako, keď si Čierna Hora poradila s Holandskou. (27:26), Portugalskom (31:28) a aj Argentínou (32:25). Po zlúžení skupín zvíťazila aj tesne proti Nemecku (27:26), následne však nestačila v tesnom súboji Španielkám v podobe výsledku 33:35.
Naopak náš dnešný súper spoznal premnožiteľa až v poslednom zápase. Prvú fázu skupiny pritom doštartoval rovnako, keď si Čierna Hora poradila s Holandskou. (27:26), Portugalskom (31:28) a aj Argentínou (32:25). Po zlúžení skupín zvíťazila aj tesne proti Nemecku (27:26), následne však nestačila v tesnom súboji Španielkám v podobe výsledku 33:35.
Slovensko
Slovenské reprezentantky odštartovali turnaj troma víťazstvami, keď ovládli svoju skupinu v rámci prvej fázy. Išlo tak o triumf proti Brazílii (32:25), Angole (33:11) a aj Japonsku (32:20). Po zlúčení skupín sme sa vytrápili na Slovinsko, proti ktorému dokázali dievčatá zmazať veľkú stratu a dotiahnuť sa v samom závere na remízový stav. Bohužiaľ, z poslednej akcie sa súperky radovali z gólu a Slovenky tak podľahli tesne 23:24. Chuť si ale napravili proti Švajčiarkám, ktoré zdolali 32:27.
Slovenské reprezentantky odštartovali turnaj troma víťazstvami, keď ovládli svoju skupinu v rámci prvej fázy. Išlo tak o triumf proti Brazílii (32:25), Angole (33:11) a aj Japonsku (32:20). Po zlúčení skupín sme sa vytrápili na Slovinsko, proti ktorému dokázali dievčatá zmazať veľkú stratu a dotiahnuť sa v samom závere na remízový stav. Bohužiaľ, z poslednej akcie sa súperky radovali z gólu a Slovenky tak podľahli tesne 23:24. Chuť si ale napravili proti Švajčiarkám, ktoré zdolali 32:27.
Pekný štvrtok všetkým fanúšikom hádzanej, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov, kde sa dnes proti sebe v rámci štvrťfinále postaví Slovensko a Čierna Hora.
Slovensko sa ešte nikdy v rámci tejto vekovej kategórie neprebojovalo na svetovom šampionáte medzi najlepšiu štvoricu krajín, čo bude môcť zmeniť už dnes večer, keď zabojuje družina Pavla Streichera o ďalší obrovský zápis do slovenskej histórie. Slovenky pritom vstupovali do turnaja ako majsterky Európy minulého roka, keď ovládli šampionát v kategórii do 17 rokov.
Slovensko sa ešte nikdy v rámci tejto vekovej kategórie neprebojovalo na svetovom šampionáte medzi najlepšiu štvoricu krajín, čo bude môcť zmeniť už dnes večer, keď zabojuje družina Pavla Streichera o ďalší obrovský zápis do slovenskej histórie. Slovenky pritom vstupovali do turnaja ako majsterky Európy minulého roka, keď ovládli šampionát v kategórii do 17 rokov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.