Záhadný talent slovenskej atletiky odštartoval MS výborne. Mladá bežkyňa sa predstaví vo finále

Vydarený debut na vrcholnom podujatí a aj v slovenskom drese si odkrútila v Japonsku žijúca Anna Švrček. Na 3000 m prekážok si vybojovala účasť v piatkovom finále (4.40 nášho času).
V druhom rozbehu finišovala šiesta časom 10:14,91 min, kvalifikovalo sa prvých osem pretekárok.
Zvyšku štartového poľa v ňom výrazne ušli Afričanky - vyhrala Etiópčanka Yoannisová (9:42,45) pred Keňankou Cheptoovou (9:51,02).
Sedemnásťročná slovenská rekordérka Švrček dlho ťahala zvyšok štartového poľa, ale v záverečnom kilometri jej došli sily a dostali sa pred ňu tri európske súperky.
Pred cieľovou čiarou však ešte finišom odrazila útok Američanky Wallovej a Britky Jamesovej a ubránila šiestu priečku.
Historicky prvú slovenskú stípliarku na juniorských MS klasifikovali celkovo na 11. pozícii z 27. štartujúcich, prvé štyri podľa očakávania obsadili dievčatá z Afriky.
„Po štarte som išla na čelo, tempo sa mi nezdalo veľmi rýchle. Keď nám ušli Afričanky, vedela som, že s nimi nemôžem držať krok, a urobila som dobre.
Postupne som cítila, že mi ubúdajú sily. Záver bol trochu nervózny. Dievčatá za mnou to napálili, tak som sa snažila nepustiť ich pred seba, čo sa mi podarilo.
Chcela som v rozbehu ušetriť trochu viac síl. Pokúsim sa teraz sústrediť na finále, oddýchnem si a uvoľním sa. Dám do neho všetko,“ povedala študentka strednej školy v Ušike a priznala, že problémy jej robil aj smog, ktorý sa na Hayward Field dostal z požiarov v širšom okolí Eugene.
„Pri behu som však vnímala úžasnú podporu z hľadiska, veľmi ma to povzbudilo,“ s nadšením vyzdvihla dcéra slovenského vedca pôsobiaceho v Japonsku. Prihlásená bola aj na 1500 m, ale s trénerom Kijom Cukasom sa rozhodli na štvrtkový rozbeh nenastúpiť.
Anna Švrček
Narodila sa 5. novembra 2008 v Japonsku. Od roku 2025 reprezentuje Slovensko v atletike vďaka tomu, že jej otec je Slovák.
Patrí k veľkým svetovým talentom v behoch na stredné trate. V dorasteneckých tabuľkách sa radí na najvyššie priečky.
Vo februári 2026 zabehla svoj prvý polmaratón, ktorý hneď vyhrala v čase 1:13:23 hodiny, čo ju radí na druhé miesto historických slovenských tabuliek medzi ženami.