Keď Slováci hrali fantastický hokej. Slafkovského generácia v semifinále rozdrvila Fínov

Keď slovenskí hokejisti hrali semifinále na Hlinka Gretzky Cupe naposledy, písal sa rok 2021.
Slováci v ňom jasne zdolali Fínov 6:2. Dve asistencie zaznamenal Juraj Slafkovský, gól a asistenciu Peter Repčík.
Sľubný ročník 2004 sa dostal premiérovo do finále, kde neskôr podľahol Rusku 2:7.
Pre generáciu okolo Slafkovského či kapitána Šimona Nemca bolo striebro z domáceho turnaja v Piešťanoch jediná mládežnícka medaila.
Po piatich rokoch si na prestížnom turnaji slovenskí mladíci opäť zahrajú medzi najlepšou štvoricou.
V piatok večer od 20:00 budú čeliť výberu Spojených štátov amerických.
Iba druhýkrát o medaily
V roku 2026 sa turnaj koná v kanadskom Edmontone a v zostave Slovenska nie je Slafkovský, Nemec ani Filip Mešár či Dalibor Dvorský.
V tíme nového trénera Františka Štolca, ktorý mužstvo prevzal len na začiatku aktuálnej sezóny, sú však šiesti strieborní medailisti z tohtoročného šampionátu do 18 rokov: brankár Jakub Husár, obranca Oliver Botka a útočníci Matúš Válek, Tomáš Selič, Oliver Ozogány a Max Melicherík.
A práve prví štyria menovaní sa výraznou mierou postarali o to, že Slovensko si v novom formáte tradičného podujatia iba druhýkrát zahrá o medaily.
V úvode turnaja sa Slováci predstavili proti Švédom. Hoci v zápase vyhrávali 1:0 aj 2:1, po remíze 3:3 sa šlo do predĺženia. V ňom mal veľkú príležitosť na skórovanie Ozogány, no neuspel.
O zopár sekúnd neskôr na opačnej strane o zisku dvoch bodov pre Švédsko rozhodol Milan Sundström. Slováci prehrali 3:4 po predĺžení, no získali cenný bod.
V druhom zápase čakal na slovenských mladíkov favorit číslo jeden - Kanada. V 5. minúte na úvodný gól predpokladanej jednotky draftu NHL 2027 Landona DuPonta ešte odpovedal Patrik Rychlík, no to bolo všetko.
Už o 21 sekúnd neskôr si Kanada prinavrátila vedenie, v druhej tretine pridala ďalší gól a v tretej až tri. Slováci prehrali 1:6.
Zásluhou ostatných výsledkov bolo slovenské mužstvo v hre o postup do posledného zápasu. V ňom ale muselo za tri body zdolať Švajčiarsko a čakať na pomoc od Kanady, ktorá musela vyhrať nad Švédskom.
Pravdepodobný scenár sa naplnil. Slováci vyhrali presvedčivo 6:2, Kanada 7:4.
Šesťbodový hrdina
Až šesť bodov proti Švajčiarsku zaznamenal útočník Tomáš Selič. V dôležitom zápase strelil štyri góly a na dva prihral.
Šesťbodový zápas na Hlinka Gretzky Cupe zaznamenal naposledy Dalibor Dvorský v spomínanom roku 2021. Na demolácii Nemecka 12:2 sa podieľal hetrikom a troma asistenciami.
Selič už tri sezóny pôsobí v českom tíme Kometa Brno. Ako deviatak nastupoval v sezóne 2023/24 za žiacky výber. V 42 zápasoch základnej časti nazbieral 100 bodov (35+65).
Jeho potenciál rástol úmerne s jeho výškou. Takmer dvojmetrový útočník v marci tohto roka nastúpil za prvý tím Komety a stal sa najmladším Slovákom, ktorý hral zápas českej seniorskej extraligy.
Vo veku 16 rokov, 10 mesiacov a 1 deň prekonal dovtedajší zápis Richarda Pánika.
Jeho hokejovými vzormi sú Juraj Slafkovský a Martin Nečas. A po šesťbodovom zápase so Švajčiarskom je jeho hráčsky profil na špecializovanom portáli eliteprospects.com najpopulárnejší zo všetkých.
Selič je s ôsmimi bodmi (5+3) najproduktívnejším hráčom základnej časti. Predbehol aj viaceré kanadské hviezdy, ktoré na turnaji strelili dokopy už 20 gólov.
Na druhom mieste bodovania Slovákov je kapitán Matúš Válek so štyrmi bodmi (1+3). Dva góly zaznamenal Patrik Rýchlik.
Spoľahlivé výkony podáva aj brankár Jakub Husár, hoci v prvom zápase proti Švédsku striedal pre menšie zranenie a stretnutie proti Kanade úplne vynechal.
V rozhodujúcom zápase proti Švajčiarsku sa vrátil do bránky a predviedol 29 úspešných zákrokov.
Suverénni Američania
Len dva tímy majú v základnej fáze stopercentnú bilanciu - Kanada, proti ktorej Slováci prehrali 1:6, a USA, s ktorými sa Slováci stretnú v semifinále.
Hokejisti Spojených štátov vyhrali postupne s Českom 6:4, s Fínskom (4:1) a na záver udelili debakel 8:1 Nemecku.
V troch zápasoch strelili 18 gólov, čo ich radí na druhé miesto. Naopak, inkasovali iba šesť, čo je najmenej na turnaji.
Hoci pred turnajom neboli pasovaní do role najväčšieho favorita aktuálneho ročníka, zatiaľ pôsobia suverénne.
Čechom a Nemcom strelili po šesť gólov za dve tretiny, Fínom tri v poslednej tretine za vyrovnaného stavu.
Najproduktívnejší hráč je šesťbodový (1+5) útočník Gerry DiCunzolo. Päť bodov (3+2) má Ethan Sung, štyri góly strelil Gavin Burcar.
Mladíci USA obhajujú na Hlinka Gretzky Cupe zlaté medaily. Vlani zdolali vo finále rovesníkov zo Švédska 5:3. Nad Slovákmi vyhrali v základnej skupine 6:3. Pri minuloročnom úspechu však nebol ani jeden hráč z aktuálneho výberu.
Slováci si zahrali s Američanmi aj v príprave na aktuálny ročník, prehrali 2:4.
Keď Slováci hrali fantastický hokej
Teraz sa vráťme do roku 2021. Aj tam sa stretli Slováci s hokejistami USA, lenže zápas v základnej skupine mal úplne iný priebeh.
Slovenská osemnástka v Piešťanoch zaskočila favorita tromi gólmi už v úvodných 192 sekundách. Skóre otvoril Peter Repčík, po ňom sa presadili Dalibor Dvorský a po vydarenom sóle aj Juraj Slafkovský.
Američania už stratu nedohnali a Slováci zvíťazili 5:2. Dvorský zavŕšil hetrik a odštartoval turnaj, na ktorom sa napokon stal s ôsmimi gólmi najlepším slovenským strelcom.
Ešte výraznejšia demonštrácia sily prišla proti Nemecku. Zverenci trénera Ivana Feneša vyhrali 12:2, pričom Dvorský zaznamenal druhý hetrik v priebehu dvoch dní a k trom gólom pridal aj tri asistencie.
Dvakrát skórovali Slafkovský, Repčík a Ondrej Molnár. Istotu postupu do semifinále potom Slováci spečatili víťazstvom 4:3 nad Švédskom. Hoci v zápase dvakrát prehrávali, dvoma gólmi Maxima Štrbáka vyrovnali a v tretej tretine duel otočili Šimon Nemec s Dvorským.
Práve pred piatimi rokmi hrali Slováci semifinále Hlinka Gretzky Cupu naposledy. Proti Fínsku predviedli jeden z najlepších výkonov celej generácie. Po prvej tretine viedli 1:0, druhú vyhrali 4:0 a napokon triumfovali 6:2.
Až tri góly strelili vo vlastnom oslabení, Slafkovský asistoval pri zásahoch Repčíka a Dvorského a oporou bol brankár Rastislav Eliaš.
„Som hrdý na chlapcov, pretože hrajú fantastický a skvelý hokej. Tieto zážitky a výsledky im už nikto nezoberie,“ hovoril po postupe tréner Feneš.
Rozprávkovú jazdu zastavilo až Rusko, ktoré vo finále zvíťazilo 7:2. Slováci napriek tomu získali historické striebro a turnajom prešli s jedinou prehrou.
„Historický tímový úspech hreje každého pri srdiečku. Všetci sme ale chceli vo finále zvíťaziť. Momentálne ma štve, že sme druhí, ale časom určite doceníme, čo sme dosiahli. Z turnaja si odnášam plno dobrých skúseností a spomienok z tejto úžasnej kabíny," vravel po finále Slafkovský.
Generácia okolo útočníka Montrealu, Nemca, Dvorského či Filipa Mešára vtedy prvýkrát výraznejšie upozornila na svoj výnimočný potenciál.
Z vtedajšej zostavy prešlo draftom do NHL až 10 hráčov.