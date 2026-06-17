    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina J
    3 - 0
    1:0
    Alžírsko
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    Slzy, hetrik a veľa rekordov. Messi pripravil futbalu ďalšiu noc zázrakov

    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (41)
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|17. jún 2026 o 08:45
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    Víťazný vstup Argentíny na majstrovstvá sveta zariadil tromi gólmi.

    „Niekedy sa pýtam, či je Messi vôbec človek,“ povedal Thierry Henry. „Ak spojíte všetky jeho prednosti, dostanete niekoho, kto úprimne povedané nie je ľudská bytosť,“ vyhlásil Gary Lineker.

    „Messi je mimozemšťan,“ tvrdil Diego Maradona. „Je to hráč z PlayStationu,“ povedal Arsène Wenger.

    „Robí veci, ktoré som nevidel ani v Oliverovi a Benjim,“ poznamenal Luis Enrique. „Akoby sa ho dotkla čarovná palička,“ vyhlásil Xavi.

    „Dokáže veci, ktoré sa človeku zdajú nemožné,“ dodal Andrés Iniesta.

    A Gerard Piqué to vystihol azda najvýstižnejšie: „Cristiano je najlepší z ľudí, pretože Messi človekom nie je.“

    Možno to znie ako preháňanie. Lenže potom prišiel večer v Kansas City.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
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    Lionel Messi oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    41 fotografií
    Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026 Lionel Messi oslavuje gól v zápase Argentína - Alžírsko na MS vo futbale 2026

    Kansas City čakalo na debut. Dočkalo sa ďalšej historickej noci

    Celý svet si zapol televízory, aby sledoval debut úradujúceho majstra sveta Argentíny na majstrovstvách sveta 2026. Zároveň to mal byť posledný svetový šampionát Lionela Messiho.

    Fenomén, ktorý sa čoskoro dožije 39 rokov, sa pritom len pred niekoľkými dňami zotavil zo svalového zranenia.

    A napriek tomu vtrhol do turnaja s takou silou, že opäť poprel akékoľvek logické vysvetlenie.

    Prvé sekundy naznačili, že nejde o obyčajný zápas.

    Už samotným nástupom na trávnik sa Messi stal prvým futbalistom v histórii, ktorý nastúpil na šiestich majstrovstvách sveta. Zároveň odohral svoj jubilejný 200. zápas v drese Argentíny.

    A to zďaleka nebolo všetko.

    Po niekoľkých okamihoch zdvihol zo sedadiel celý štadión. Lautaro Martínez mu poslal výbornú prihrávku, Messi si loptu prebral a poslal ju do siete Alžírska.

    Radosť však trvala len chvíľu. Gól neplatil pre ofsajd.

    Kylian Mbappe.
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    Z jeho tváre však bolo jasné, že tento večer nechce odísť len ako účastník historického zápisu.

    Chcel vytvoriť ďalší. Messi si súpera trpezlivo študoval. Až do 17. minúty.

    Rodrigo De Paul rozťal stred poľa prihrávkou ako z filmu. Argentínska desiatka sa pohybovala presne v priestore, ktorý miluje – za chrbtom súperových stredopoliarov.

    Prevzala loptu, otočila sa a zvyšok bol už tradične nepochopiteľný.

    Vedenie lopty.

    Príprava na ľavačku.

    A potom strela. Prudká, presná, nechytateľná.

    Lopta zapadla do horného rohu brány Luca Zidana. Francúzsky brankár sa jej ešte dotkol, no nedokázal ju zastaviť.

    Slzy v očiach pri oslave.

    VIDEO: Hetrik Messi v zápase Argentína - Alžírsko

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