Slzy, hetrik a veľa rekordov. Messi pripravil futbalu ďalšiu noc zázrakov

„Niekedy sa pýtam, či je Messi vôbec človek,“ povedal Thierry Henry. „Ak spojíte všetky jeho prednosti, dostanete niekoho, kto úprimne povedané nie je ľudská bytosť,“ vyhlásil Gary Lineker.
„Messi je mimozemšťan,“ tvrdil Diego Maradona. „Je to hráč z PlayStationu,“ povedal Arsène Wenger.
„Robí veci, ktoré som nevidel ani v Oliverovi a Benjim,“ poznamenal Luis Enrique. „Akoby sa ho dotkla čarovná palička,“ vyhlásil Xavi.
„Dokáže veci, ktoré sa človeku zdajú nemožné,“ dodal Andrés Iniesta.
A Gerard Piqué to vystihol azda najvýstižnejšie: „Cristiano je najlepší z ľudí, pretože Messi človekom nie je.“
Možno to znie ako preháňanie. Lenže potom prišiel večer v Kansas City.
Kansas City čakalo na debut. Dočkalo sa ďalšej historickej noci
Celý svet si zapol televízory, aby sledoval debut úradujúceho majstra sveta Argentíny na majstrovstvách sveta 2026. Zároveň to mal byť posledný svetový šampionát Lionela Messiho.
Fenomén, ktorý sa čoskoro dožije 39 rokov, sa pritom len pred niekoľkými dňami zotavil zo svalového zranenia.
A napriek tomu vtrhol do turnaja s takou silou, že opäť poprel akékoľvek logické vysvetlenie.
Prvé sekundy naznačili, že nejde o obyčajný zápas.
Už samotným nástupom na trávnik sa Messi stal prvým futbalistom v histórii, ktorý nastúpil na šiestich majstrovstvách sveta. Zároveň odohral svoj jubilejný 200. zápas v drese Argentíny.
A to zďaleka nebolo všetko.
Po niekoľkých okamihoch zdvihol zo sedadiel celý štadión. Lautaro Martínez mu poslal výbornú prihrávku, Messi si loptu prebral a poslal ju do siete Alžírska.
Radosť však trvala len chvíľu. Gól neplatil pre ofsajd.
Chcel byť súčasťou histórie. Namiesto toho ju opäť prepísal
Z jeho tváre však bolo jasné, že tento večer nechce odísť len ako účastník historického zápisu.
Chcel vytvoriť ďalší. Messi si súpera trpezlivo študoval. Až do 17. minúty.
Rodrigo De Paul rozťal stred poľa prihrávkou ako z filmu. Argentínska desiatka sa pohybovala presne v priestore, ktorý miluje – za chrbtom súperových stredopoliarov.
Prevzala loptu, otočila sa a zvyšok bol už tradične nepochopiteľný.
Vedenie lopty.
Príprava na ľavačku.
A potom strela. Prudká, presná, nechytateľná.
Lopta zapadla do horného rohu brány Luca Zidana. Francúzsky brankár sa jej ešte dotkol, no nedokázal ju zastaviť.
Slzy v očiach pri oslave.
VIDEO: Hetrik Messi v zápase Argentína - Alžírsko
Gól po dvadsiatich rokoch. Symbolika, akú nevymyslí ani scenárista
Bol to zásah s mimoriadnou symbolikou.
Presne pred dvadsiatimi rokmi, 16. júna 2006, strelil Messi svoj prvý gól na majstrovstvách sveta proti Srbsku.
O dve desaťročia neskôr opäť prepisoval históriu.
Ani to mu nestačilo.
Darček od Zidana a podpis pod futbalovú nesmrteľnosť
Po prestávke využil zaváhanie Luca Zidana, ktorý neudržal strelu Alexisa Mac Allistera. Lopta sa odrazila priamo pred Messiho a ten ju bez váhania poslal do siete.
A potom prišiel záverečný podpis pod predstavenie, ktoré sa bude ešte dlho pripomínať. Na hranici pokutového územia si spracoval loptu, pripravil si ju na ľavačku a vypálil tak, ako to dokáže len on.
Akoby to bolo prvýkrát, no zároveň tak, ako to robí celý život. Vo veku 38 rokov skompletizoval hetrik.
Argentína – Alžírsko 3:0. A všetky tri góly strelil Lionel Messi.
Kloseho dostihol. Cristiano mu robí spoločnosť
Neboli to však obyčajné góly.
Messi sa stal len druhým hráčom v histórii, ktorý skóroval na piatich rôznych majstrovstvách sveta.
Rovnaký úspech dosiahol iba Cristiano Ronaldo.
Zároveň vyrovnal rekord Miroslava Kloseho a so 16 gólmi sa dotiahol na pozíciu najlepšieho strelca v dejinách svetových šampionátov.
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Vo svojich 200 reprezentačných štartoch má už na konte 120 gólov. A zďaleka nemusí byť na konci.
„Majstrovstvá sveta 2026 budú pravdepodobne moje posledné,“ povedal Messi v uplynulých mesiacoch.
Štvrtá hviezda je cieľ. Messi však stále chce viac
Najdôležitejším cieľom zostáva zisk štvrtej hviezdy pre Argentínu.
Tím Lionela Scaloniho prišiel obhajovať titul a už v prvom vystúpení ukázal, že to myslí smrteľne vážne.
Lenže Messiho povaha mu nedovolí uspokojiť sa len s tým. Jeho hlad po úspechu je neukojiteľný. Pred sebou má ďalšie méty.
Rekordy, ktoré pred ním neexistovali
Nikto pred ním neodohral šesť svetových šampionátov – hoci Cristiano Ronaldo sa mu v tomto smere vyrovná už v stredu.
Nikto pred ním nedosiahol rozdiel dvadsiatich rokov medzi prvým a posledným gólom na majstrovstvách sveta.
Nikto pred ním neskóroval proti jedenástim rôznym súperom na svetových šampionátoch.
Messi sa presadil proti Srbsku, Mexiku, Nigérii, Bosne a Hercegovine, Iránu, Chorvátsku, Austrálii, Holandsku, Francúzsku, Saudskej Arábii aj Alžírsku.
Len Roberto Rivelino strelil päť gólov spoza pokutového územia.
A iba Miroslav Klose mal pred týmto večerom viac gólov na majstrovstvách sveta.
Pelé padol. Messi zostal sám na vrchole
No Messiho výkon znamenal ešte niečo väčšie.
Lionel Messi zosadil z trónu Edsona Arantesa do Nascimenta – Pelého.
Brazílsky kráľ bol doteraz lídrom historického poradia gólových príspevkov na svetových šampionátoch.
Na konte mal 12 gólov a 9 asistencií, spolu 21 bodov.
Lionel Messi sa raduje z gólu (Autor: TASR/AP)
Messi s ním dlho zdieľal prvenstvo. Argentínčan však potreboval na dosiahnutie tejto méty viac zápasov. Teraz sa osamostatnil.
Jeho delovka na 1:0 znamenala historický zápis. S 24 gólovými príspevkami sa stal novým rekordérom v počte gólov a asistencií na majstrovstvách sveta.
Počas 23 doterajších šampionátov vrátane toho súčasného nikto nedokázal viac.
Mbappé môže prísť neskôr. Tento večer mu však nik nevezme
A tým sa príbeh nekončí. V boji o strelecký rekord môže byť prekážkou ešte Kylian Mbappé.
Francúzsky útočník Realu Madrid má na konte 14 gólov a je najväčším aktívnym konkurentom Argentínčana. Vek hrá v jeho prospech.
No aj keby Messiho raz niekto prekonal, jedno mu už nikto nevezme.
Byť čo i len na chvíľu najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom histórie majstrovstiev sveta znamená nesmrteľnosť.
Oveľa viac než hetrik
Je to oveľa viac než tri góly.
Oveľa viac než víťazný vstup obhajcu titulu do turnaja.
Oveľa viac než ďalší rekord.
V Kansas City sa definitívne potvrdilo, že tí, ktorí ho celé roky označovali za mimozemšťana, sa možno vôbec nemýlili.
Messi zosadil z trónu Pelého.
Áno, samotného „O Rei“ – Kráľa.
A keďže v obyčajnom svete neexistuje nič väčšie než kráľ, zostáva už len jediné vysvetlenie.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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