Slovenský brankár predčasne končí v tíme KHL, dohodol sa na rozviazaní zmluvy

Brankár Patrik Rybár pred zápasom Slovensko - Kanada v skupine A na MS v hokeji 2025.
Brankár Patrik Rybár pred zápasom Slovensko - Kanada v skupine A na MS v hokeji 2025. (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
TASR|6. aug 2026 o 16:12
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V klube pôsobil dve sezóny.

Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár nebude v kariére pokračovať v tíme Šanghaj Dragons. S čínskym účastníkom KHL sa vzájomne dohodli na ukončení kontraktu.

Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.

Tridsaťdvaročný Rybár chytal za tím už v sezóne 2024/2025, keď ešte niesol názov Červená hviezda Kchun-lun.

V minulom ročníku absolvoval v drese Šanghaja Dragons 28 stretnutí, v ktorých mal priemer 2,88 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 91,7 percenta.

Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu chytal predtým v KHL aj za Dinamo Minsk a Spartak Moskva, českú extraligu si vyskúšal v Hradci Králové a fínsku Liigu v tíme Kärpät Oulu.

Šanghaj, ktorý hráva domáce zápasy v petrohradskej SKA Aréne, obsadil v minulej sezóne KHL nepostupové deviate miesto v Západnej konferencii.

KHL

    Brankár Patrik Rybár pred zápasom Slovensko - Kanada v skupine A na MS v hokeji 2025.
    Brankár Patrik Rybár pred zápasom Slovensko - Kanada v skupine A na MS v hokeji 2025.
    Slovenský brankár predčasne končí v tíme KHL, dohodol sa na rozviazaní zmluvy
    št 16:125
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