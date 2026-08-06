Slovenský brankár predčasne končí v tíme KHL, dohodol sa na rozviazaní zmluvy

Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár nebude v kariére pokračovať v tíme Šanghaj Dragons. S čínskym účastníkom KHL sa vzájomne dohodli na ukončení kontraktu.
Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.
Tridsaťdvaročný Rybár chytal za tím už v sezóne 2024/2025, keď ešte niesol názov Červená hviezda Kchun-lun.
V minulom ročníku absolvoval v drese Šanghaja Dragons 28 stretnutí, v ktorých mal priemer 2,88 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 91,7 percenta.
Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu chytal predtým v KHL aj za Dinamo Minsk a Spartak Moskva, českú extraligu si vyskúšal v Hradci Králové a fínsku Liigu v tíme Kärpät Oulu.
Šanghaj, ktorý hráva domáce zápasy v petrohradskej SKA Aréne, obsadil v minulej sezóne KHL nepostupové deviate miesto v Západnej konferencii.