Deň 33 na MS: Zápas o nič mal značný vplyv na dejiny. Kto bol záhadný Angličan na pódiu?

Futbal je hra dvoch polčasov, znie tradičná anglická futbalová múdrosť. Ako väčšina často opakovaných futbalových múdrostí, ani táto v mnohých prípadoch neplatí, no počas zápasu o bronz na MS 2026 sa potvrdila stopercentne.
V stretnutí dvoch sklamaných tímov Anglicko napokon zdolalo Francúzsko 6:4. Po polčase viedli Angličania už 4:0, no Francúzi sa vrátili do zápasu, dali tri góly po sebe a mali viacero šancí na vyrovnanie.
Nevídaná prestrelka
„Nikto nechce hrať tento zápas, ani my, ani Angličania,“ vravel ešte pred stretnutím tréner Francúzska Didier Deschamps.
Kým v mnohých športoch má tretie miesto z majstrovstiev sveta veľkú hodnotu, vo futbale sa ráta iba titul svetového šampióna. Po prehratom semifinále boli hráči oboch mužstiev úplne zdevastovaní.
Obaja tréneri spravili veľké zmeny v základnej zostave. U Francúzov nastúpili od začiatku len štyria hráči, ktorí boli v základnej jedenástke aj v semifinále so Španielskom: Mike Maignan, Adrien Rabiot, Michael Olise a Kylian Mbappé.
V tíme Anglicka boli tiež štyria hráči, ktorí hrali od začiatku aj proti Argentíne: Djed Spence, Marc Guéhi, Declan Rice a Morgan Rogers.
Najviac gólov v jednom zápase na MS
12 gólov:
Rakúsko – Švajčiarsko 7:5 (1954)
11 gólov:
Brazília – Poľsko 6:5 po predĺžení (1938)
Maďarsko – Západné Nemecko 8:3 (1954)
Maďarsko – Salvádor 10:1 (1982)
10 gólov:
Francúzsko – Paraguaj 7:3 (1958)
Anglicko – Francúzsko 6:4 (2026)
9 gólov:
Argentína – Mexiko 6:3 (1930)
Maďarsko – Kórejská republika 9:0 (1954)
Západné Nemecko – Turecko 7:2 (1954)
Francúzsko – Západné Nemecko 6:3 (1958)
Juhoslávia – Zair 9:0 (1974)
Stretnutie nakoniec prinieslo nevídanú gólovú prestrelku. V histórii šampionátov boli len štyri zápasy, v ktorých padlo viac gólov.
So zlomeným srdcom
V prvom polčase sa zdalo, že hrať sa chce len Angličanom. Rýchlo nasúkali štyri góly a vyzeralo to na totálnu demontáž Francúzska.
„Chlapci hrajú so zlomeným srdcom a napriek tomu predvádzajú futbal na vysokej úrovni. Cynici povedia, že teraz je už neskoro, ale stále je to súper svetovej triedy,“ povedal v polčasovom rozhovore dojatý asistent trénera Thomasa Tuchela Anthony Barry.
„Stále ešte nie je koniec, za 45 minút sa toho môže stať veľa. Ale som hrdý na chlapcov,“ doplnil.
Tréner Deschamps v polčase vystriedal štyroch hráčov, na ihrisko prišli Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Digne a Dayot Upamecano.
„Mohol by som striedať ôsmich,“ vtipkoval po stretnutí Deschamps.
Zrazu bol francúzsky tím znovu tou nezastaviteľnou mašinou, ktorá suverénne dokráčala do najlepšej štvorky.
Vynára sa otázka
Kylian Mbappé dal dva góly a s desiatimi presnými zásahmi sa osamostatnil na čele tabuľky strelcov. Celkovo už má na konte 22 gólov na svetových šampionátoch, čím sa stal najlepším strelcom v histórii.
Lionel Messi má šancu ho predbehnúť vo finále, ale musel by streliť hetrik. To sa zatiaľ podarilo len dvom hráčom v dejinách: Geoffovi Hurstovi v roku 1966 a práve Mbappému pred štyrmi rokmi.
„Vynára sa otázka: mala by FIFA dovoliť, aby sa o takej prestížnej trofeji akou je Zlatá kopačka rozhodol zápas, v ktorom nejde o nič iné? Malo by mať na dejiny majstrovstiev sveta vplyv stretnutie o nič?,“ pýtal sa redaktor portálu The Athletic James Horncastle.
Výsledok na MS vo futbale - deň 33
Nebolo by to prvý raz, že sa o najlepšom strelcovi rozhodne v zápase o bronz: v roku 1990 Roberto Baggio nechal Tota Schillaciho zahrávať pokutový kop. Bol to jeho šiesty gól a predbehol tak Tomáša Skuhravého.
Záhadný muž
Angličania už stáli na pódiu pri preberaní bronzovej medaily, keď viacerí hráči, vrátane Harryho Kanea a Jordana Hendersona začali kývať smerom k lavičke.
Pribehol medzi nich brankár Brightonu Jason Steele, ktorý nebol členom kádra, ale strávil s mužstvom celý čas na šampionáte ako tréningový gólman.
VIDEO: Steele dostáva medailu
Steele je mimoriadne obľúbený v tíme a hráči nechceli dopustiť, aby sa domov vrátil bez medaily. Henderson preto aj jemu zavesil na krk bronz.
35-ročného brankára povolal Thomas Tuchel najprv na prípravné zápasy pred šampionátom a Steele napokon zostal s tímom po celý čas.
Niektoré iné mužstvá počas turnaja spolupracovali s miestnymi hráčmi. Napríklad Belgičanom vypomáhal na tréningoch počas šampionátu kanadský brankár Max Anchor, ktorý je iba trojkou v tíme Seattle Sounders.
Bellinghamova bodka
Zápas o tretie miesto napokon nešiel do predĺženia. Za stavu 4:3 pre Anglicko vybojoval ľavý obranca Djed Spence pokutový kop pre svoj tím.
To už bol na ihrisku aj Jude Bellingham, ktorý má za sebou vynikajúci turnaj. Zobral si loptu, ale vysvitlo, že tým chcel iba zmiasť súpera.
Penaltu zahrával Bukayo Saka, ktorý si tým skompletizoval hetrik. Bellingham sa s ním úprimne tešil a postrčil ho pred fanúšikov, aby si vychutnal oslavy.
23-ročný anglický stredopoliar však napokon strelil aj svoj siedmy gól na šampionáte a tým zabezpečil Angličanom definitívne víťazstvo.
Bellingham zakončil po úchvatnom sóle a stal sa najlepším strelcom Anglicka v rámci jedných majstrovstiev sveta. Po góle sa tešil spolu so zraneným kapitánom Jordanom Hendersonom.
Pritom pred turnajom prebiehala v Anglicku veľká polemika, či má Bellingham vôbec figurovať v nominácii Thomasa Tuchela. Mladý záložník Realu Madrid má vraj priveľké ego a nevplýva dobre na tím.
V Amerike sa však z neho stal ozajstný líder, ktorý dokázal mužstvo potiahnuť v kľúčových chvíľach a zároveň bol tímovým hráčom.