Slovák bol outsider, pri štarte skoro spadol. Konkurenciu však šokoval a postúpil do finále

Slovenský šprintér Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 m na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene.
Osemnásťročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v II. semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 s, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o jednu stotinu.
Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila aj jeho krajana Anna Švaňová výkonom 607 cm.
Machata bol s osobákom 10,34 (4. júna v St. Pöltene) druhý najväčší outsider svojho behu, napriek tomu ho zdolali iba Jamajčan Card (10,16), ktorý už má na konte aj 9,93, a domáci Muhammad Roslee (10,36).
VIDEO: Reakcia Machatu po postupe do finále
Na štarte mal pritom Slovák najhorší reakčný čas (0,178).
„Reakcia síce nebola dobrá, ale z blokov som vybehol oveľa lepšie ako v rozbehoch. A to som sa ešte skoro potkol a spadol na zem,“ uviedol Machata pre portál atletika.sk.
Finále je na programe v piatok ráno o 5.55 h SELČ.
„Pred finále sa potrebujem najmä dobre vyspať, čo nebude jednoduché. Mal som v pláne, že sa pekne vyspím a zajtra už na nič nebudem musieť sústrediť, ale som rád, že to takto dopadlo a skúsim podať čo najlepší výkon,“ dodal historicky prvý slovenský šprintér na juniorskom svetovom šampionáte so štartom na 100 m.