    Slovák bol outsider, pri štarte skoro spadol. Konkurenciu však šokoval a postúpil do finále

    Slovenský bežec Richard Machata.
    Slovenský bežec Richard Machata. (Autor: Facebook/SAZ)
    TASR|6. aug 2026 o 08:11
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    Do finále postúpila v skoku do diaľky aj Anna Švaňová.

    Slovenský šprintér Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 m na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene.

    Osemnásťročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v II. semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 s, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o jednu stotinu.

    Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila aj jeho krajana Anna Švaňová výkonom 607 cm.

    Machata bol s osobákom 10,34 (4. júna v St. Pöltene) druhý najväčší outsider svojho behu, napriek tomu ho zdolali iba Jamajčan Card (10,16), ktorý už má na konte aj 9,93, a domáci Muhammad Roslee (10,36).

    VIDEO: Reakcia Machatu po postupe do finále

    Na štarte mal pritom Slovák najhorší reakčný čas (0,178).

    „Reakcia síce nebola dobrá, ale z blokov som vybehol oveľa lepšie ako v rozbehoch. A to som sa ešte skoro potkol a spadol na zem,“ uviedol Machata pre portál atletika.sk.

    Finále je na programe v piatok ráno o 5.55 h SELČ.

    „Pred finále sa potrebujem najmä dobre vyspať, čo nebude jednoduché. Mal som v pláne, že sa pekne vyspím a zajtra už na nič nebudem musieť sústrediť, ale som rád, že to takto dopadlo a skúsim podať čo najlepší výkon,“ dodal historicky prvý slovenský šprintér na juniorskom svetovom šampionáte so štartom na 100 m.

    Atletika

    Atletika

      Slovenský bežec Richard Machata.
      Slovenský bežec Richard Machata.
      Slovák bol outsider, pri štarte skoro spadol. Konkurenciu však šokoval a postúpil do finále
      dnes 08:11
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