Po svetovom šampionáte prišiel nečakaný koniec. Alžírsko ukončilo spoluprácu s trénerom

Alžírska futbalová reprezentácia bude mať nového trénera po tom, čo v pondelok prekvapivo skončil Vladimir Petkovič.
Bosniansky kouč pritom krátko pred nedávnymi majstrovstvami sveta v Severnej Amerike, na ktorých africký tím postúpil do vyraďovacej fázy, predĺžil pôvodný kontrakt do roku 2028.
Alžírsky futbalový zväz však teraz vo vyhlásení oznámil, že po vzájomnej dohode ukončil zmluvný vzťah so 62-ročným Petkovičom aj s celým jeho realizačným tímom.
Petkovič, ktorý je držiteľom aj švajčiarskeho a chorvátskeho pasu, viedol Alžírsko od februára 2024, keď po neúspechu tímu na Africkom pohári národov nahradil Djamela Belmadiho.
V 33 zápasoch na lavičke zaznamenal bilanciu 23 víťazstiev a len piatich prehier. Poslednú z nich utrpel na majstrovstvách sveta v 1. kole vyraďovacej fázy proti Švajčiarsku, ktoré v minulosti takisto trénoval.
Na klubovej úrovni bol Petkovič naposledy trénerom Bordeaux. Počas kariéry pôsobil aj v Laziu, Samsunspore a vo viacerých švajčiarskych kluboch vrátane Lugana a Young Boys Bern.