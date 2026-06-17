Haaland bol ako divoká šelma, jeho čísla nemajú obdobu. Ibrahimovič: Som ohúrený

Na zimných olympijských hrách ovládlo medailovú bilanciu, na MS v hokeji senzačne vybojovalo bronz a rešpekt vzbudzuje aj na MS vo futbale.
Nórsko sa na najväčšiu futbalovú scénu vrátilo po 28 rokoch a hneď v prvom zápase urobilo dôležitý krok smerom k postupu do vyraďovacej časti.
Hrdinom súboja proti Iraku bol Erling Haaland. Kým jeho priateľka bola pred úvodným hvizdom opatrná a nechcela nič zakríknuť, otec Alf-Inge Haaland bol pri predikcii výsledku odvážny a zároveň presný.
Nóri zdolali ázijského účastníka šampionátu 4:1, pričom dva góly, vrátane toho víťazného, zaznamenal práve hviezdny útočník Manchestru City.
"Je skvelé debutovať na MS a streliť dva góly. Prvý bol pekný, druhý ešte krajší. Som šťastný, bola to zábava," vravel pre televíziu VG.
Ďalší gólový debut
Nóri, ktorých mnohí považujú za čierneho koňa turnaja, nepredviedli dokonalý výkon. Obrana nestála v prvom polčase na pevných nohách, no ofenzívu potiahol muž, od ktorého sa to najviac očakáva.
Haaland najskôr v sklze otvoril skóre, aby neskôr za vyrovnaného stavu 1:1 potrestal veľkú chybu 35-ročného brankára Jalala Hassana v rozohrávke.
"Medveď sa prebudil zo zimného spánku," komentovali nórski žurnalisti z Gillette Stadium vo Foxborough, kam malo vycestovať asi 10-tisíc Nórov.
Haaland ešte viac zvýraznil svoje famózne štatistiky. V národnom drese skóroval v 11. súťažnom zápase po sebe (strelil v nich 22 gólov, pozn.) a svoj strelecký účet v nórskych farbách upravil už na 57 gólov.
VIDEO: Dva góly Haalanda proti Iraku
Navyše, pridal sa k menám ako Lionel Messi, Miroslav Klose, Neymar či Harry Kane, ktorí takisto skórovali pri svojom debute na MS. Haalandovi sa to podarilo aj v Premier League, Bundeslige či v Lige majstrov.
"Očakávalo sa od nás, že zvíťazíme a zvíťazili sme. Teraz bude každý v Nórsku šťastný a dúfam, že ľudia budú oslavovať," uviedol Haaland.
Zlatan ho posunie v rebríčku
Pri premiére na MS okamžite vyrovnal aj nórsky rekord. Doteraz bol najlepším strelcom krajiny na tomto fóre dvojgólový Kjetil Rekdal.
"To, že sa opora tímu rozbehne hneď v prvom zápase, je výhodou pre celý tím. Haaland je pre Nórsko absolútne kľúčový. Najmä od neho bude závisieť, kam sa Nórsko dostane," vravel Rekdal pre VG.
Fotogaléria zo zápasu Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 (skupina I)
V hodnotení redaktorov NRK Sport dostal známku 9 z 10. Bod mu strhli azda len za nevyužitú šancu z 83. minúty, keď mohol zavŕšiť hetrik.
"Od začiatku bol nebezpečný. Šialene tlačil na brankára pri góle na 2:1, urobil dôležitý blok pri góle Østigårda a tiež raz asistoval. Bol najlepší na ihrisku," znie popis k mužovi s deviatkou na drese.
Jedného z najlepších útočníkov súčasného futbalu chválil aj Zlatan Ibrahimovič, ktorý počas šampionátu pracuje ako expert televízie Fox Sports.
"Som ohromený, ale nie prekvapený. Mnohí skvelí hráči snívajú o tom, že strelia na MS aspoň jeden gól. Haaland prišiel a hneď dal dva. To hovorí za všetko o jeho mentalite a túžbe po úspechu," uviedol Švéd.
Ibrahimovič pred 6. hracím dňom predstavil svoj zoznam top 10 hráčov - tzv. Králi džungle. Haalanda mal na piatom mieste, no priznal, že zrejme ho bude musieť posunúť v rebríčku o niečo vyššie.
Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6
Irak zrazili zbytočné chyby
Nórske média vypočítali, že národný tím má po výhre nad Irakom 90-percentnú šancu na postup a už špekulujú nad osemfinálovým súperom.
Je pravdepodobné, že Nóri budú bojovať o prvé miesto v skupine s Francúzskom, čo sľubuje atraktívny duel Erlinga Haalanda s Kylianom Mbappém.
"Niektoré jeho akcie nechali USA s otvorenými ústami. V prvom polčase bol ako divoká šelma, ktorá sa vymanila z klietky," píše Dagbladet Sport.
Tréner reprezentácie Iraku Graham Arnold sa pred zápasom vyjadril, že je čas ukázať svetu, čo jeho tím dokáže. Herne vyložene neprepadol, no Severanom výrazne uľahčil cestu za jasným víťazstvom.
"Miestami sme hrali veľmi dobre, ale niekoľko chýb nás zrazilo. Tri body vás môžu dostať do ďalšej fázy a my máme ešte dva zápasy na to, aby sa nám to podarilo," neskladá zbrane tím skúseného kouča.
Reprezentanti Iraku nastúpia na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 23.00 h vo Philadelphii proti Francúzsku a Nóri budú hrať v rovnaký deň od 2.00 SELČ v East Rutherforde so Senegalom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body