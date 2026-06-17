Haaland bol ako divoká šelma, jeho čísla nemajú obdobu. Ibrahimovič: Som ohúrený

    Irak
    Irak
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina I
    1 - 4
    1:2
    Nórsko
    Nórsko
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    Futbalisti Nórska sa tešia z gólu Erlinga Haalanda v zápase proti Iraku na MS 2026.
    Fotogaléria (18)
    Futbalisti Nórska sa tešia z gólu Erlinga Haalanda v zápase proti Iraku na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|17. jún 2026 o 06:00
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    Erling Haaland skóroval za Nórsko v 11. súťažnom dueli po sebe.

    Na zimných olympijských hrách ovládlo medailovú bilanciu, na MS v hokeji senzačne vybojovalo bronz a rešpekt vzbudzuje aj na MS vo futbale.

    Nórsko sa na najväčšiu futbalovú scénu vrátilo po 28 rokoch a hneď v prvom zápase urobilo dôležitý krok smerom k postupu do vyraďovacej časti. 

    Hrdinom súboja proti Iraku bol Erling Haaland. Kým jeho priateľka bola pred úvodným hvizdom opatrná a nechcela nič zakríknuť, otec Alf-Inge Haaland bol pri predikcii výsledku odvážny a zároveň presný. 

    Nóri zdolali ázijského účastníka šampionátu 4:1, pričom dva góly, vrátane toho víťazného, zaznamenal práve hviezdny útočník Manchestru City.

    "Je skvelé debutovať na MS a streliť dva góly. Prvý bol pekný, druhý ešte krajší. Som šťastný, bola to zábava," vravel pre televíziu VG.

    Ďalší gólový debut

    Nóri, ktorých mnohí považujú za čierneho koňa turnaja, nepredviedli dokonalý výkon. Obrana nestála v prvom polčase na pevných nohách, no ofenzívu potiahol muž, od ktorého sa to najviac očakáva. 

    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)

    Haaland najskôr v sklze otvoril skóre, aby neskôr za vyrovnaného stavu 1:1 potrestal veľkú chybu 35-ročného brankára Jalala Hassana v rozohrávke. 

    "Medveď sa prebudil zo zimného spánku," komentovali nórski žurnalisti z Gillette Stadium vo Foxborough, kam malo vycestovať asi 10-tisíc Nórov.

    Haaland ešte viac zvýraznil svoje famózne štatistiky. V národnom drese skóroval v 11. súťažnom zápase po sebe (strelil v nich 22 gólov, pozn.) a svoj strelecký účet v nórskych farbách upravil už na 57 gólov.

    VIDEO: Dva góly Haalanda proti Iraku

    Navyše, pridal sa k menám ako Lionel Messi, Miroslav Klose, Neymar či Harry Kane, ktorí takisto skórovali pri svojom debute na MS. Haalandovi sa to podarilo aj v Premier League, Bundeslige či v Lige majstrov. 

    "Očakávalo sa od nás, že zvíťazíme a zvíťazili sme. Teraz bude každý v Nórsku šťastný a dúfam, že ľudia budú oslavovať," uviedol Haaland. 

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    Pri premiére na MS okamžite vyrovnal aj nórsky rekord. Doteraz bol najlepším strelcom krajiny na tomto fóre dvojgólový Kjetil Rekdal.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    MS vo futbale 2026

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    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Austria's Romano Schmid (18) celebrates after scoring his side's opening goal with Austria's Sasa Kalajdzic (14) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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