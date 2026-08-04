Po rasistických výrokoch na adresu Mbappého oznámila prezidentské ambície

Paraguajská senátorka Celeste Amarillová, ktorá minulý mesiac vyvolala kontroverziu rasistickými urážkami na adresu francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého, sa v pondelok ponúkla byť kandidátkou svojej strany v prezidentských voľbách v roku 2028. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Amarillová, ktorá je členkou Radikálnej autentickej liberálnej strany (PLRA), minulý mesiac označila Mbappého za „kolonizovaného Kamerunčana, ktorý sa v skutočnosti len vydáva za Francúza, zbohatlíka, zatrpknutého, arogantného a škaredého“ človeka.
Napísala tiež, že „ten idiot sa nenaučil ani písať a namiesto materského mlieka cucal kokosy“.
„Ponúkam sa ako predvídateľná alternatíva pre PLRA, s PLRA, nikdy bez PLRA,“ reagovala Amarillová na oznámenie senátora Eduarda Nakayamu, ktorý predtým prejavil záujem o nomináciu strany do prezidentských volieb.
Nakayama z PLRA vystúpil v decembri 2023 a opätovne do nej vstúpil kvôli možnej nominácii.
Strana sa podľa Amarillovej bojí, že Nakayama v prípade úspechu stranu opäť opustí.
„Nie sú to jeho schopnosti, ktoré nás znepokojujú, ale jeho pokračujúce členstvo v strane. Mohol by sa stať prezidentom a nevládnuť s PLRA. Bojíme sa... ale pri mne nikto nebude mať takéto pochybnosti,“ uviedla.