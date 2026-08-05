VIDEO: Šampión s nádormi mozgu so slzami prosí premiéra: Dajte nám šancu bojovať o naše životy

Škótsky plavec Archie Goodburn, ktorému v roku 2024 diagnostikovali tri neoperovateľné nádory mozgu, vyzval britskú vládu na výraznejšiu podporu výskumu tejto choroby.
Počas emotívneho rozhovoru pre BBC sa 25-ročný športovec rozplakal a apeloval na politikov, aby pacientom dali väčšiu nádej na liečbu.
Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania.
Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.
Zvyšuje povedomie o ochorení
Napriek vážnemu ochoreniu pokračuje v športovej kariére. Na nedávnych Hrách Commonwealthu v Glasgowe obsadil siedme miesto vo finále disciplíny 50 m prsia.
Popri športových ambíciách sa však sústreďuje aj na zvyšovanie povedomia o ochorení.
„Jedným z mojich snov je, aby sme sa dožili budúcnosti, v ktorej rakovina mozgu nebude hlavnou príčinou úmrtí pacientov mladších ako 40 rokov,“ uviedol Goodburn.
Ako pripomína denník Marca, v rozhovore pre BBC zároveň vyzval britského premiéra Andyho Burnhama na zvýšenie financovania výskumu a lepšiu dostupnosť nových spôsobov liečby.
Dajte nám šancu bojovať o naše životy
„Prosím, vytvorte národný orgán zodpovedný za boj proti rakovine mozgu a dajte nám šancu bojovať o naše životy, pretože to, čím pacienti prechádzajú, je neuveriteľné a nespravodlivé. Prosím, investujte a zmeňte to,“ povedal so slzami v očiach.
Svoje vystúpenie zakončil ďalšou emotívnou prosbou.
VIDEO: Emotívna reč Archieho Goodburna
„Padám na kolená a prosím nielen za svoj vlastný život, ale aj za životy mojich najlepších priateľov, všetkých pacientov a ich rodín v celej krajine. Toto sa musí zmeniť. Trvá to už príliš dlho a utrpenie je neznesiteľné.“
Pokračoval v tréningu napriek záchvatom
Prvé zdravotné problémy sa u Goodburna objavili počas prípravy na kvalifikáciu na olympijské hry v Paríži. Trápili ho záchvaty, dezorientácia, nevoľnosť i silné pocity strachu.
Napriek tomu pokračoval v tréningu aj súťažení a len tesne mu ušiel postup na olympiádu.
Ani po stanovení diagnózy šport neopustil a naďalej absolvuje jedenásť tréningových jednotiek týždenne.