VIDEO: Šampión s nádormi mozgu so slzami prosí premiéra: Dajte nám šancu bojovať o naše životy

Archie Goodburn.
Archie Goodburn. (Autor: x/ Swimming World)
SITA|5. aug 2026 o 10:22
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Škótsky plavec trénuje jedenásťkrát týždenne napriek trom neoperovateľným nádorom mozgu.

Škótsky plavec Archie Goodburn, ktorému v roku 2024 diagnostikovali tri neoperovateľné nádory mozgu, vyzval britskú vládu na výraznejšiu podporu výskumu tejto choroby.

Počas emotívneho rozhovoru pre BBC sa 25-ročný športovec rozplakal a apeloval na politikov, aby pacientom dali väčšiu nádej na liečbu.

Goodburn, ktorý sa špecializuje na 50 metrov prsia, získal v roku 2023 titul britského šampióna, vytvoril škótsky rekord a patril medzi najväčšie nádeje britského plávania.

Jeho športovú kariéru však zásadne ovplyvnila diagnóza troch nádorov mozgu.

Zvyšuje povedomie o ochorení

Napriek vážnemu ochoreniu pokračuje v športovej kariére. Na nedávnych Hrách Commonwealthu v Glasgowe obsadil siedme miesto vo finále disciplíny 50 m prsia.

Popri športových ambíciách sa však sústreďuje aj na zvyšovanie povedomia o ochorení.

„Jedným z mojich snov je, aby sme sa dožili budúcnosti, v ktorej rakovina mozgu nebude hlavnou príčinou úmrtí pacientov mladších ako 40 rokov,“ uviedol Goodburn.

Ako pripomína denník Marca, v rozhovore pre BBC zároveň vyzval britského premiéra Andyho Burnhama na zvýšenie financovania výskumu a lepšiu dostupnosť nových spôsobov liečby.

Dajte nám šancu bojovať o naše životy

„Prosím, vytvorte národný orgán zodpovedný za boj proti rakovine mozgu a dajte nám šancu bojovať o naše životy, pretože to, čím pacienti prechádzajú, je neuveriteľné a nespravodlivé. Prosím, investujte a zmeňte to,“ povedal so slzami v očiach.

Svoje vystúpenie zakončil ďalšou emotívnou prosbou.

VIDEO: Emotívna reč Archieho Goodburna

„Padám na kolená a prosím nielen za svoj vlastný život, ale aj za životy mojich najlepších priateľov, všetkých pacientov a ich rodín v celej krajine. Toto sa musí zmeniť. Trvá to už príliš dlho a utrpenie je neznesiteľné.“

Pokračoval v tréningu napriek záchvatom

Prvé zdravotné problémy sa u Goodburna objavili počas prípravy na kvalifikáciu na olympijské hry v Paríži. Trápili ho záchvaty, dezorientácia, nevoľnosť i silné pocity strachu.

Napriek tomu pokračoval v tréningu aj súťažení a len tesne mu ušiel postup na olympiádu.

Ani po stanovení diagnózy šport neopustil a naďalej absolvuje jedenásť tréningových jednotiek týždenne.



Vodné športy

    Archie Goodburn.
    Archie Goodburn.
    VIDEO: Šampión s nádormi mozgu so slzami prosí premiéra: Dajte nám šancu bojovať o naše životy
    dnes 10:22
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