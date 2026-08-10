Najlepšie strážené tajomstvo Európy. Ako sa Formula 1 prvýkrát dostala za železnú oponu

Bernie Ecclestone sa pozrel von z okna. Z luxusného budapeštianskeho hotela videl Rybársku baštu a na druhom brehu Dunaja majestátnu budovu parlamentu.
Najvplyvnejší muž Formuly 1 sa chvíľu kochal nádherným výhľadom a potom rezolútne vyhlásil: „Musíme sem doviezť preteky.“
Táto historka je pravdepodobne iba legenda. Čo je však skutočnosť, že pred štyridsiatimi rokmi, 10. augusta 1986, sa na Hungaroringu uskutočnili prvé preteky Formuly 1 za železnou oponou – Veľká cena Maďarska.
Kapitalistický šport
Ecclestone po prvý raz navštívil Budapešť v roku 1983. Už vtedy rozmýšľal nad tým, ako dostať Formulu 1 aj do Východnej Európy.
Britský biznismen kúpil tím Brabham v roku 1972 a ako jeho majiteľ sa stal členom a neskôr šéfom asociácie konštruktérov Formuly 1. Práve on predával televízne práva a pripravoval zmluvy na usporiadanie Veľkých cien.
V pretekoch za železnou oponou videl veľký obchodný potenciál. Ako možné dejisko najprv zvažoval Sovietsky zväz či Juhosláviu.
Kľúčovou osobou celého procesu sa však stal Tamás Rohonyi, budapeštiansky rodák žijúci v Brazílii, ktorý bol promotér Veľkej ceny Brazílie.
Na Veľkej cene Monaka v roku 1983 sa rozprával s Ecclestoneom o možnej expanzii F1 na východ.
Ecclestone mu prezradil, že o rok skôr navštívil Moskvu, ale hneď po pristátí lietadla sa otočil naspäť. „Vysvetľoval mi, že sa mu to nepáčilo, všetko bolo sivé, bezútešné. Mal pocit, že v tomto prostredí nechce zostať ani minútu,“ spomínal na tento rozhovor Rohonyi v dokumente Hungaroring 30.
Ďalším nápadom Ecclestonea bola Juhoslávia. Rohonyi však namietal: Juhoslávia nie je ani Východ, ani Západ, ak by tam boli preteky, neboli by za železnou oponou, ale „sedeli by na nej“.
Vtedy navrhol Ecclestoneovi Maďarsko. Brit mu odvetil, nech zistí, či by Maďari mali záujem o usporiadanie veľkej ceny.
Rohonyi sa stretol so šéfom Maďarského autoklubu Tiborom Baloghom. „Nemyslím si, že by to šlo. Je to kapitalistický šport,“ znela bezprostredná odpoveď maďarského funkcionára.
Mašinéria sa však dostala do pohybu a o možnej Veľkej cene Maďarska sa hovorilo čoraz viac, aj na najvyšších miestach.
Veľvyslanectvo Maďarska v Brazílii kontaktovalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí a naznačilo, že pravidelné usporiadanie veľkej ceny šampionátu F1 by bolo prospešné pre krajinu.
Ministerstvo zahraničných vecí najprv ani nevedelo, ako reagovať, ale nechcelo to ihneď odmietnuť.
Najlepšie strážené tajomstvo
V septembri 1983 po Veľkej cene Talianska v Monze Bernie Ecclestone priletel do Budapešti. Podľa legendy sa vtedy pozrel von z hotela a rozhodol sa o usporiadaní pretekov.
Rohonyi si to pamätá inak, Ecclestone sa išiel pozrieť na Budínsky hrad, pozrel sa na mesto a vyhlásil: „Toto je najlepšie strážené tajomstvo Európy, že toto mesto je také krásne.“
S Ecclestoneom vtedy spravil rozhovor slávny maďarský novinár Sándor Dávid, prezývaný Lapaj, jeden z najväčších odborníkov na Formulu 1 v krajine.
Opätovne ho publikoval v roku 2001 pri príležitosti 15. výročia Veľkej ceny Maďarska vo svojej knihe Forma-1 sztorik.
Najvplyvnejšieho muža šampionátu sa spýtal aj na fámu, že stál za veľkou vlakovou lúpežou a práve odtiaľ má peniaze. „Vidíte, bol to jediný článok, ktorý som bral vážne a zažaloval som novinára,“ odvetil Ecclestone. Dávidovi však dovolil, aby túto historku spomenul v rozhovore.
„Samozrejme, môžete to napísať. Lebo to nie je pravda. A mimochodom, v tom vlaku bolo veľmi málo peňazí na to, aby sme z toho mohli riadiť Formulu 1!“
V tomto rozhovore Ecclestone otvorene hovoril aj o svojich plánoch ohľadom Budapešti.
„Svetový šampionát chceme dostať do každého kúta sveta, teda aj do niektorej zo socialistických krajín. Budapešť sa mi osobne veľmi páči, tak som napriek všetkým námietkam prišiel a dal som takú výhodnú ponuku, akú som len mohol bez toho, aby mi hrozilo, že ma moji spoločníci dajú zavrieť do blázinca. Obzvlášť, že ostatných šesť záujemcov o túto veľkú cenu ponúka oveľa lepší biznis,“ uviedol britský biznismen.
Podľa pôvodných plánov sa mala Veľká cena Maďarska uskutočniť na mestskom okruhu. V Budapešti sa v minulosti konali automobilové preteky v parku Népliget, ďalšou možnosťou bolo vytvorenie okruhu v mestskom parku Városliget.
Maďari však napokon odmietli usporiadanie veľkej ceny v roku 1984 aj 1985. Najprv bola hlavnou prekážkou krátkosť času, potom chýbajúce garancie zo strany vlády.
Ecclestone nebol nadšený a chvíľu sa zdalo, že Veľká cena Maďarska sa nikdy neuskutoční.
Rekordne rýchla výstavba
Začiatkom roku 1985 sa však rokovania obnovili a tentoraz bola nápadu naklonená už aj Maďarská socialistická robotnícka strana.
Asociácia konštruktérov žiadala 650-tisíc dolárov za usporiadateľské práva, čo bolo podľa vtedajšieho kurzu 32,5 milióna forintov. Maďari rátali s tým, že za päť rokov by usporiadanie pretekov F1 prinieslo krajine 700 miliónov forintov.
Počas Veľkej ceny Belgicka v roku 1985 sa uskutočnili dve tlačové konferencie v jednom čase.
Na pretekoch vystúpil Bernie Ecclestone pred zahraničnými novinármi, v tom istom čase dal vyhlásenie aj šéf Maďarského autoklubu Tibor Balogh pre maďarskú tlač.
Obaja informovali o historickom míľniku: do kalendára šampionátu na rok 1986 sa po prvý raz dostala veľká cena vo východnom bloku: Veľká cena Maďarska.
Medzičasom vysvitlo, že plánované trate v Népligete či vo Városligete by nebolo možné dostatočne zabezpečiť. Maďari museli narýchlo nájsť lokalitu pre úplne nový okruh. Napokon ju našli v blízkosti obce Mogyoród.
Výstavba Hungaroringu sa udiala rekordne rýchlo za osem mesiacov. Ecclestone vraj pozval maďarských architektov do Londýna, ale nedovolil im, aby navštívili nejaký pretekársky okruh. Nechcel, aby nová trať bola kópiou už existujúcich okruhov.
Stavebné práce sa začali 18. októbra 1985. Predstavitelia Medzinárodnej federácie automobilových športov (FISA) spolu s Ecclestoneom viackrát skontrolovali ich priebeh.
„Hungaroring bude jedným z najtechnickejších okruhov na svete,“ vyhlásil Ian Brown, sekretár bezpečnostnej komisie FISA.
Napokon bola trať hotová tri týždne pred stanoveným termínom, 15. mája 1986. O mesiac už na nej usporiadali Pohár mieru a družby. Na tieto preteky prišlo 40-tisíc ľudí.
Odvážny manéver Piqueta
Záujem o prvé preteky Formuly 1 bol oveľa väčší. Za celý víkend prišlo na Hungaroring 300-tisíc návštevníkov. Tisícky ľudí cestovali aj z Československa, Poľska, Východného Nemecka, Rumunska či Bulharska. Mnohí stanovali, ďalší prespávali v narýchlo prenajatých izbách v bytoch, kde sa tlačilo aj desať ľudí.
Nedeľňajšiu veľkú cenu videlo na mieste 200-tisíc divákov, čo bol takmer desať rokov rekord vo svete F1. Prekonali ho v roku 1995, keď v Adelaide na Veľkej cene Austrálie bolo 210-tisíc priaznivcov F1.
Na prvej Veľkej cene Maďarska v seriáli F1 štartoval z pole position Brazílčan Ayrton Senna v Lotuse, druhú priečku mal na štarte jeho krajan Nelson Piquet, ktorý jazdil za Williams.
Piquet sa dostal na čelo pretekov, po zastávke v boxoch však znovu viedol Senna a zdalo sa, že víťazstvo má v suchu. Piquet sa však naňho čoraz viac doťahoval a v 56. kole ho odvážnym manévrom predbehol na konci cieľovej rovinky.
VIDEO: Predbiehací manéver Nelsona Piqueta na VC Maďarska 1986
Z 26 pilotov prišlo do cieľa iba desať, vypadol aj Alain Prost, pre ktorého to bola stá veľká cena kariéry.
Víťazom sa stal Piquet, Senna skončil druhý, tretie miesto obsadil Nigel Mansell. Práve on viedol v súťaži jednotlivcov po Veľkej cene Maďarska, na konci sezóny sa však tešil Prost.
Prvá Veľká cena Maďarska vyvolala veľký ohlas aj v svetovej tlači. „Preteky umožnili pokojné stretnutie Východu a Západu,“ napísali nemecké noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.
„Maďari vedia organizovať podujatia a teraz to všetkým ukázali. Všetko išlo ako po masle,“ skonštatoval rakúsky Bild Zeitung.
Francúzske noviny L’Équipe tiež chválili nové dejisko: „Maďari pochopili všetko z Formuly 1. Hungaroring bol obrovským, nespochybniteľným úspechom.“
Talianska La Gazzetta dello Sport bola nadšená: „Maďarsko a Formula 1, láska na prvý pohľad.“
Táto láska naďalej horí aj po štyridsiatich rokoch. Veľká cena Maďarska je súčasťou kalendára F1 bez prerušenia od roku 1986.
Aktuálne je jej miesto isté do roku 2032, zmluva však obsahuje aj opciu na ďalších päť rokov.