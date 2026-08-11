Slovan živí sen o Lige majstrov. Švédskeho súpera prevýšil aj v domácej odvete

Liga majstrov - odveta 3. predkola
ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby 2:0 (2:0)
Góly: 47. Camara, 78. Yirajang
Rozhodcovia: Oliver - Smith, Antrobus (všetci Angl.), ŽK: Ibrahim, Camara, Mustafič - Pettersson, Granath
Diváci: 21 350
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Mustafič (76. Macuoka), Pokorný, Ibrahim (60. Martinez) - Kianga (46. Barseghjan), Kucharevič (60. Yirajang), Camara (83. Hofstädter)
Mjällby: Wallinder - Iqbal, Svanberg (56. Miettinen), Pettersson - Granath (72. Tidstrand), Gustavsson, Gustafson (87. Agnarsson), Hoffman (56. Youssef) - Kjaer (72. Lindberg), Samuelsen - Bergström
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do play off Ligy majstrov a zabezpečili sú účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy.
Zverenci Yayu Toureho v utorkovej odvete 3. predkola na Tehelnom poli zdolali švédskeho majstra Mjällby AIF 2:0 a celkovo v dvojzápase uspeli so skóre 4:1.
Ich súperom v play off bude slovinský šampión NK Celje, ktorý vyradil Ararat Armenia po domácej výhre 2:0.
Slovenský majster si zo Švédska doniesol vedenie 2:1. O jediný gól Mjällby sa v prvom zápase postaral z bieleho bodu Elliot Stroud, ktorý však v nedeľu prestúpil do anglického Hull City.
V odvete sa už za hostí nepresadil strelecky nikto, zatiaľ čo za domácich skóroval v úvode druhého polčasu Suleiman Camara, ktorý dal gól aj v prvom stretnutí. Ďalšiu gólovú poistku pridal v 78. minúte striedajúci Alasana Yirajang.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Pred plnými tribúnami boli v úvode nebezpečnejší hostia. V 9. minúte hlavičkoval Pettersson po štandardke nad bránu a o pár minút neskôr po Granathovej prihrávke z pravého krídla Samuelsen tesne minul bližšiu tyč.
Následne pohrozil Slovan, Kucharevič hlavou minul bránu, ale inak domáci márne hľadali svoju ideálnu hernú tvár. Prvú vážnejšiu príležitosť si vypracovali v 36. minúte, keď
Pokorný dlhým pasom vysunul za obranu Kuchareviča, ktorý z hranice pokutového územia trafil brankára Wallindera. Jeho rukavice vyprášil v 40. minúte prudkou strelou spoza šestnástky Camara, pričom Slovan v závere prvého polčasu zlepšil svoj výkon.
II. polčas:
Toure po zmene strán poslal namiesto Kiangu do hry Barseghjana, ktorý tak po zranení odohral prvé súťažné minúty v sezóne. „Belasým“ vyšiel vstup do druhého dejstva a už v 47. minúte sa Camara presadil na ľavej strane šestnástky a zakončil presne k vzdialenejšej tyči.
Krátko nato na opačnej strane Takáč výborným zákrokom zneškodnil zblokovanú strelu Kjaera. Mjällby muselo riskovať, vďaka čomu sa slovenskému majstrovi ponúkali nádejné protiútoky.
V 78. minúte zvýšil na 2:0 striedajúci Yirajang, keď zrýchlil po ľavom krídle okolo protihráča, dostal sa do pokutového územia a poslal loptu po trávniku k vzdialenejšej tyči.
Po jeho spätnej prihrávke v 85. minúte minul bránu z nádejnej pozície Barseghjan a skóre 2:0 zostalo v platnosti až do záverečného hvizdu anglického rozhodcu Michaela Olivera.
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana: „Bol to veľmi dobrý zápas. V prvom polčase sme boli trochu nedbalí, stratili sme veľa lôpt. Súper na nás tlačil pri rozohrávke. Po prvých 25 minútach sme začali hrať kompaktnejšie, celkovo to bolo v poriadku. Všetci sa usilujeme o to, aby sme sa do Ligy majstrov dostali. Pre týchto hráčov je to veľmi dobré, zaslúžia si to za svoju prácu. Uvidí sa, čo sa stane ďalej.“
Dominik Takáč, brankár Slovana: „Sme vďační a šťastní, že sme to zvládli. Nebol to jednoduchý dvojzápas, ale myslím si, že sme potvrdili svoju kvalitu. Mohlo to byť teraz o niečo pokojnejšie, keby využijeme svoje šance. V celom dvojzápase sme ich nepustili prakticky do ničoho. Vo vonkajšom zápase získali po tečovanej strele pokutový kop a z toho dali gól. Inak si myslím, že sme si ich ukážkovo postrážili. Boli sme aj nebezpeční. Nechcem znieť tak, že sa mi to máli, ale myslím si, že sme mohli skôr uzatvoriť zápas. Skončilo to 2:0, tešíme sa, berieme to všetkými desiatimi, ale možno do budúcna je to taký výstražný prst, že musíme byť podľa môjho vkusu efektívnejší.“
Suleiman Camara, strelec prvého gólu Slovana: „Od úvodu to bol náročný zápas, pretože napádanie súpera nám robilo problémy a nedokázali sme sa dlhšie udržať na lopte, ale v závere prvého polčasu sme začali hrať lepšie a tvoriť dobré akcie. V druhom polčase sme robili to, čo sme mali, takže ma teší, ako sme zvládli zápas a že som skóroval. V Španielsku som v tréningoch dal veľa takýchto gólov a v tomto zápase sa mi ponúkla takáto príležitosť a bol to naozaj pekný gól.“
Alen Mustafič, stredopoliar Slovana: „Bolo to dôležité víťazstvo. Som rád, že sme vyhrali, navyše bez inkasovaného gólu a sme jeden krok od nášho cieľa, 180 minút od Ligy majstrov. Dáme do toho všetko, aby sme do nej postúpili. Súper je švédsky majster, takže bolo jasné, že to nebudú jednoduché zápasy. Očakávali sme, že to bude náročné, ale najdôležitejšie je to, že sme vyhrali.“