Na Hitlerovej olympiáde brali medaily prví Slováci. Život anonymnej hrdinky uťala tragédia

Olympijské hry v Berlíne 1936 sú zrejme najkontroverznejšie v histórii. Nemecký ríšsky kancelár Adolf Hitler ich zneužil na propagáciu nacistického režimu.
Jeho rasistickým teóriám o nadradenosti árijskej rasy zasadil tvrdú ranu predovšetkým afroamerický šprintér a skokan do diaľky Jesse Owens, ktorý získal štyri zlaté medaily.
Berlín bol však významný aj pre slovenský šport – strieborné medaily Jozefa Herdu a Matyldy Pálfyovej boli prvé od vzniku Československa pre športovcov narodených na Slovensku.
Vo výprave deväť slovenských športovcov
Hoci viacerí rodáci z územia dnešného Slovenska získali medaily ešte vo farbách Uhorska, po vzniku Československa sa v medzivojnovom období výrazne prejavoval rozdiel v kvalite športu v českej časti spoločného štátu a na Slovensku.
A to aj napriek príchodu viacerých českých športovcov, trénerov i funkcionárov, ktorí tu založili alebo rozvíjali viacero športových klubov či telovýchovných spolkov.
Na olympijských hrách v roku 1920 neštartoval žiadny slovenský športovec, na ďalších hrách bolo zastúpenie slovenských športovcov tiež len sporadické.
„Príčina zaostávania Slovenska za českými krajinami bola v prvom rade v tradíciách. My sme prakticky nemali žiadne, Česi už áno. Po druhé, u nás bolo veľmi málo športovcov, a to už nehovorím o nejakých riadiacich činovníkoch alebo tréneroch.
Navyše počas celého medzivojnového obdobia šport trpel existenčnými problémami, pretože bol absolútny nedostatok financií a materiálneho vybavenia,“ vysvetľuje športový historik Igor Machajdík.
Podľa neho treba brať do úvahy aj ďalšie dva faktory – neochotu maďarských, nemeckých a niektorých židovských tradičných klubov z čias Uhorska spolupracovať s novým štátom, ako aj to, že Československý všešportový výbor (do roku 1928 Československá obec športová), riadiaci orgán športu, nemal v celom medzivojnovom období vo svojom vedení žiadneho Slováka.
„To považujem za podstatnú chybu. Malo to aj objektívne dôvody, ale na druhej strane je jasné, že potom sa človek zo Slovenska nemal ako učiť a prinášať svoje znalosti domov,“ dodáva Machajdík.
Aj pred rokom 1936 však predsa len jeden úspešný športovec priviezol olympijské medaily na Slovensko.
Bol ním rodák z Vyškova, gymnasta Jan Koutný, ktorý od roku 1919 žil vo Zvolene. V roku 1924 vybojoval v Paríži striebro v preskoku a o štyri roky bol v Amsterdame členom strieborného družstva.
V čase berlínskych hier bola už situácia predsa o niečo lepšia. V československej výprave bolo deväť slovenských športovcov (boxer Rudolf Kus sa narodil na Morave, ale od raného detstva vyrastal na Slovensku) vrátane dvoch priekopníckych žien – gymnastky Matyldy Pálfyovej a atlétky Margaréty Schieferovej.
Okrem toho aj niektorí českí športovci pôsobili v slovenských kluboch. Keď si však uvedomíme, že Československo vyslalo na olympiádu 179 športovcov vrátane 13 žien, stále to je veľmi skromné číslo. V tomto kontexte však dve medaily vyznievajú ako celkom solídny výsledok.
Muž oceľových rúk priviezol striebro
Harmonogram berlínskych hier znamenal, že dve „slovenské“ medaily delili tri dni.
Historickým okamihom pre slovenský šport sa stal 9. august 1936, keď trnavský rodák Jozef Herda (1910 – 1985) v súboji o striebornú medailu zdolal Estónca Voldemara Väliho.
Cesta k tomuto úspechu však bola tŕnistá - nielen v Berlíne, ale v celom Herdovom živote. Pochádzal z trinástich detí, a aby sa dokázal uživiť, odišiel pracovať ako zámočník do Prahy. Chudoba a hlad preňho vôbec neboli neznáme pojmy.
„Kamaráti ho zavolali do klubu s názvom Stráž bezpečnosti, kde sa najprv venoval vzpieraniu, ale to ho až tak nebavilo. Keď videl zápasníkov plných adrenalínu, tak ho to chytilo,“ hovorí Igor Machajdík.
Pražská zápasnícka obec si ho pozornejšie všimla, keď v roku 1931 porazil strieborného medailistu z OH v Amsterdame Jindřicha Maudra.
Pred Berlínom mal skúsenosť z viacerých medzinárodných turnajov, kde porazil niekoľkých uznávaných zápasníkov, ako aj z majstrovstiev Európy v Ríme, kde skončil šiesty.
„Tento výsledok sa mu málil. Veril, že má na viac. Jeho berlínska medaila teda nebola senzácia, ale mohli by sme povedať, že to bolo veľmi príjemné prekvapenie, lebo podľa mňa až taký veľký adept na medailu nebol,“ myslí si športový historik Igor Machajdík.
Herdova ľahká hmotnostná kategória bola v Berlíne obsadená najpočetnejšie zo všetkých. Ako však pripomína Jozef Jedľovský, autor životopisnej knihy o Herdovi s názvom Muž oceľových rúk, Trnavčan mal vo vyžrebovaní šťastie, lebo v prvých kolách mal ľahších súperov a v treťom kole mal dokonca voľno. Kľúčovým pre jeho medailové ambície bol zápas s Talianom Albertom Molfinom.
„Tento Talian bol z dnešného pohľadu groteskná postava. V šatni totálne provokoval, spieval si, pozeral sa Herdovi do tváre a podobne. Na žinenke to nebolo jednoznačné, ale Herdovi sa po viac ako 13 minútach podarilo ho dostať na lopatky,“ opisuje okolnosti dramatického súboja Igor Machajdík.
V nasledujúcom súboji Herda podľahol Fínovi Laurimu Koskelovi. Jeho životopisec Jedľovský napísal, že keby existoval v zápasení nerozhodný výsledok, isto by rozhodcovia museli vyniesť tento verdikt. Nakoniec sa dvaja priklonili na stranu Fína a jeden na stranu Slováka.
„Tak ako mal striebro, mohol mať aj zlato. On sám sa sťažoval na rozhodcov, ale pochopiteľne, emócie sú tam vypäté. Ale keď už na to spomínal vo vyššom veku, uznal, že to boli ťažkí súperi a tešil sa aj zo striebornej medaily,“ dodáva Machajdík a pripomína, že Herda bol medzi ľuďmi veľmi obľúbený pre svoju zhovorčivosť a vtip: „Neskôr pracoval ako vyberač inkasa a v Bratislave bol veľmi známy, hoci nie každý vedel, že ide o olympijského medailistu.“
Herdovu náturu veľmi farbisto opísal aj týždenník Groš: „Napriek tomu, že každý jeden sval na jeho tele hrá, napriek tomu, že tvár sama prezradzuje tvrdosť, nezlomnosť, neústupnosť, je jeho povaha taká jemná, že neviete si ani vysvetliť onen pyramidálny rozdiel zjavu a pôsobivosti jeho dresu zápasníka, a naopak , hodvábnu náturu‘ v občianskom odeve.“
Takmer anonymná medailistka
„Košická olympijská hrdinka doma: Sokolka Pálfyová, jediná slovenská reprezentantka na berlínskej olympiáde, vrátila sa do Košíc. Jej nepozorovaný návrat svedčí o skromnosti tejto skvelej Slovenky. Na stanici ju nik nevítal.“
Tento úryvok z regionálnej tlače je tak trochu príznačný pre danú dobu. Jednak ignoruje účasť druhej slovenskej ženy v Berlíne, ale zároveň je pravdivý v tom, že medailistka sa domov vrátila bez veľkých fanfár.
Tie si užila spolu s kolegyňami z gymnastického družstva. Svoj príchod domov nikomu neoznámila, ale na stanici ju predsa len ktosi vítal – riaditeľ jej zamestnávateľa, Východoslovenských elektrární, ktorý jej neskôr aj zvýšil plat. (Podobnej odmeny sa za olympijské striebro od továrnika Waldesa, v ktorého klube súťažil, dočkal aj Jozef Herda.)
V životnom príbehu Matyldy Pálfyovej (1912 – 1944, podľa rodného listu Matildy Vilmy Pálfiovej, ale používanie písmen i a y v krstnom mene aj priezvisku v rôznych zdrojoch kolíše) je viac otázok než odpovedí. Nespochybniteľné však je, že táto rodáčka z Kostolian nad Hornádom bola prvou Slovenkou, ktorá získala olympijskú medailu.
VIDEO: OH 1936 v Belíne (dokument)
Dlho bola považovaná aj za prvú olympioničku pôvodom zo Slovenska, ale už v roku 1928 štartovala na hrách v Amsterdame vo výprave Maďarska Margit Kövessyová, rodáčka z Banskej Štiavnice. Mimochodom, aj Pálfyová si národnosť uvádzala slovenskú, ale materinský jazyk maďarský, čo v tom čase nebolo nijako neobvyklé.
Pálfyová prežila väčšinu života v Košiciach, kde sa stala aj členkou Sokola, kde sa dostala aj ku gymnastike.
„Do roku 1950 sa u nás termín športová gymnastika nepoužíval. Keďže jej hlavnou náplňou bolo a je cvičenie na náradiach, nazývala sa dovtedy náraďový telocvik alebo telocvik na náradí a ten sa na naše územie dostal v priebehu devätnásteho storočia z krajiny svojho zrodu z Nemecka,“ vysvetľuje Machajdík.
Pálfyová však nebola jednostrannou športovkyňou. Už samotná gymnastika si vyžaduje mnoho rozmanitých zručností, okrem toho mala rada atletiku, plávanie či volejbal.
Dievčina z periférie vtedajšej republiky sa do pozornosti pražských sokolských tréneriek dostala na takzvaných vyhľadávacích pretekoch v júli 1935.
Tam síce skončila približne v strede štartového poľa, ale vybrali ju do družstva Československej obce sokolskej, čiže de facto do gymnastickej reprezentácie, namiesto klubovej kolegyne, ktorá pre pracovné dôvody nomináciu odmietla.
„Tam zistili, že sa mimoriadne zlepšuje, tak ju začali pozývať na sústredenia najlepších. Už sa blížili olympijské hry, ale ona stále si myslela, že do družstva medzi veľké hviezdy vtedajšej gymnastiky, ako bola majsterka sveta z roku 1934 Vlasta Děkanová, sa nedostane,“ hovorí Machajdík.
Na nominačných pretekoch v Prahe však skončila štvrtá a neskôr v medzištátnom súboji s juhoslovanským Sokolom dokonca tretia zo všetkých účastníčok. Miestenka do Berlína bola teda zaslúžená.
Gymnastky v tom čase na olympijských hrách súťažili iba ako družstvá, súťaže jednotlivkýň neexistovali. Reprezentantky Československa pricestovali do Berlína ako úradujúce majsterky sveta, a tak ich oprávneným cieľom bolo zlato. Nakoniec však o 1,9 boda zaostali za domácim družstvom. Pálfyová dosiahla spomedzi československých gymnastiek štvrté najlepšie hodnotenie.
Tak ako mnohí iní športovci aj ony sa sťažovali, že v športoch, kde veľkú úlohu zohrávajú rozhodcovia, bolo nemožné nad Nemeckom zvíťaziť.
„Prikláňam sa k tomu, že v takej vypätej situácii, aká panovala v roku 1936 v Nemecku, percentá, ktorými sa rozhodcovia priklonili na stranu domácich, boli nadštandardné. Napríklad aj maďarské reprezentantky sa stotožnili s tým, že poradie malo byť Československo, Maďarsko, Nemecko,“ myslí si Machajdík.
Aj Pálfyová v rozhovore pre Slovenský východ pondelník povedala: „Podľa mojej skromnej mienky družstvo našich žien, nie preto, že i ja patrím medzi ne, zaslúžilo si zlatú medailu, prvú cenu. A s kľudom svedomia prehlasujem, že sme boli zaskočené Nemkami celkom neoprávnene.“
V konečnom dôsledku však aj u nej prevážila radosť, ktorú približuje známy citát: „Som šťastnou Slovenkou, že som národu a vlasti, ako jeho malý člen, slúžila.“
Ku gymnastickým súťažiam v Berlíne sa viaže i ikonická fotografia z medailového ceremoniálu, na ktorej majú všetky Nemky vztýčenú pravicu, na nie celkom ostrej snímke zboku sa zdá, že jedna alebo dve Maďarky pravicu nezdvihli, a iba kompletné československé družstvo stojí v pozore s rukami pri tele.
Kariéru im preťala vojna
Herda aj Pálfyová boli vo veku, keď si obaja mohli robiť nádeje, že na ďalších olympijských hrách by mohli svoje berlínske umiestnenie ešte vylepšiť.
„Obidvaja boli na vrchole v zmysle, že mali šancu pokračovať medailovým spôsobom aj na nasledujúcej olympiáde, ktorá sa mala konať v roku 1940 najprv v Tokiu, ale po vypuknutí japonsko-čínskej vojny potom v Helsinkách. Žiaľbohu sa to neudialo, pretože vojna trvala dlhšie,“ dodáva Igor Machajdík.
Poolympijské kariéry Herdu a Pálfyovej sa diametrálne líšili. Na prelome júna a júla 1938, keď sa už nad Československom sťahovali mraky nacistickej agresie, sa v rámci X. všesokolského zletu uskutočnili aj majstrovstvá sveta v gymnastike.
Výpravy Nemecka a Maďarska nepricestovali, a tak absolútne dominovali domáce reprezentácie. Ženy (aj s Pálfyovou) s veľkým náskokom vyhrali súťaž družstiev, vo viacboji domáce reprezentantky obsadili celý stupeň víťazov, pričom Pálfyová skončila tretia.
Okrem toho sa ešte stala majsterkou sveta v preskoku a na kruhoch. Z dnešného pohľadu je kuriozitou jej tretie miesto v behu na 60 metrov, ale ten bol spolu s hodom diskom jednou z dvoch atletických súťaží vtedajšieho náraďového telocviku.
Keď boli po vyhlásení autonómie Slovenska zrušené telovýchovné spolky vrátane Sokola, Pálfyová zaujala rozhodný občiansky postoj.
„Nesúhlasila s tým, že jediným telovýchovným spolkom zostala Hlinkova garda. Matylda s gymnastikou skončila, ale bola zvyknutá na všestranný pohyb, a tak ju zaujali iné športy, napríklad vodná turistika a kanoistika. Venovala sa aj ďalším športom, no bohužiaľ na jeden z nich doplatila životom, a to bolo jazdectvo,“ približuje jej tragický osud Igor Machajdík.
Matylda Pálfyová zahynula 23. septembra 1944 vo veku len 32 rokov po páde z koňa v Malých Brestovanoch. Osudnými sa jej stali zlomeniny spodnej lebečnej kosti.
Slovenská Pravda v jej nekrológu napísala: „Pri všetkých svojich úspechoch ostala vždy skromnou dobrou úradníčkou a tichou manželkou... Nech jej je ľahká tá naša slovenská zem, ktorú mala tak rada a ktorú vždy tak skvele reprezentovala.“
Jozef Herda ešte stihol pred vojnou jeden európsky šampionát, ale obidva zápasy prehral a na berlínsky úspech nenadviazal. V roku 1942, keď mu nepredĺžili povolenie na pobyt v Protektoráte Čechy a Morava, sa vrátil na Slovensko, do Bratislavy, kde sprvu pracoval ako školník.
Okrem toho naďalej zápasil, trénoval a robil nábor nových zápasníkov na školách. „Aj po vojne patril do absolútnej československej špičky. Poslednýkrát reprezentoval ako 39-ročný a naposledy sa postavil na žinenku ako 46-ročný v bratislavskom PKO,“ približuje záver Herdovej kariéry Igor Machajdík.
Prvá olympijská kniha si ju nevšimla
Dnes už je samozrejmosťou, že po olympijských hrách vyjdú knižné pamätnice, vďaka ktorým sa čitatelia aj po rokoch či desaťročiach môžu slovom i obrazom vrátiť k dramatickým súbojom a veľkým hviezdam daných hier.
Úplne prvú takúto slovenskú publikáciu vlastným nákladom vydal Ľudovít Mútňanský, mimoriadne kontroverzná postava slovenskej žurnalistiky. Niekdajší ligový futbalista 1. ČsŠK Bratislava sa neskôr stal šíriteľom zúrivej antisemitskej a nacistickej propagandy v slovenskom vysielaní viedenského rozhlasu a predstaviteľom radikálneho krídla HSĽS. Medzičasom však stihol byť aj športovým redaktorom denníka Slovák.
Kniha s archaickým názvom XI. olympické hry v Berlíne má čosi vyše 90 strán a obsahovo pôsobí trochu chaoticky. Mútňanského zjavne ohromila nemecká precíznosť, disciplína a poriadok pri organizovaní hier. Vzhľadom na jeho neskoršie názory prekvapí, ako v úvode píše o tom, že „o vavríny si delili tí, ktorí dokázali zdatnosť, schopnosť a silu.
Bez rozdielov náboženstva a národnosti, bez rozdielu stavov.“ Zaujímavo pôsobí aj jeho kritika financovania športu v Československu a jednostranného uprednostňovania futbalu: „Favorizovaním jedného športu sa potom macošsky obchádzajú ostatné, v ktorých potom, pravda, nevieme nič ukázať pred svetom.“
Vystúpeniu Jozefa Herdu venuje približne pol druha strany, zatiaľ čo Matyldu Pálfyovú vôbec nespomína. Vystúpenie gymnastiek odbil jedinou vetou: 12. augusta: Ženské družstvo (Češky) v telocviku získalo II. cenu.
„Mútňanský nevedel o Pálfyovej nič. Nevedel, že je Slovenka. V jednej kapitolke opisuje, ako navštívil olympijskú dedinu, ale Pálfyovú tam, samozrejme, nestretol, pretože nebývala tam, ale v jednom z hotelíkov blízko svojho športoviska,“ vysvetľuje športový historik Igor Machajdík.
Publikácie o olympijských hrách potom začali pravidelne vychádzať od roku 1956 s výnimkou Los Angeles 1984, kde Československo neštartovalo, a Barcelony 1992.
Medaily získali pre Maďarsko
V Berlíne 1936 získali cenné kovy aj dvaja reprezentanti Maďarska, ktorí sa narodili ešte počas monarchie na území dnešného Slovenska, dokonca v tom istom roku a iba niekoľko kilometrov od seba.
Súčasťou zlatého vodnopólového družstva bol rodák z Galanty István Molnár (1913 – 1983). Aj maďarské zdroje často v minulosti uvádzali ako miesto jeho narodenia Budapešť. Táto chyba možno vyplývala z toho, že jeho pôvodné priezvisko bolo Fazekas a nové priezvisko získal, až keď sa jeho matka Julianna vydala do Budapešti za istého Gézu Molnára, ktorý si malého Istvána osvojil. Z Galanty sa odsťahoval v roku 1921, ale pravidelne sa tam vracal.
V Berlíne Molnár nepatril ku kľúčovým hráčom. Nastúpil iba v jednom zápase, ale podiel na olympijskom zlate aj tak mal. O dva roky neskôr sa stal aj majstrom Európy. Po skončení aktívnej kariéry bol dlhé roky hlásateľom na Népstadióne, ako aj na štadióne Ferencvárosu.
Bronzovú medailu v štafete na 4 × 200 metrov voľným spôsobom získal Oszkár Abay-Nemes (1913 – 1959). Narodil sa vo vtedajšej obci Magyar Diószeg, dnešnom Sládkovičove. Keď mal dva roky, jeho rodina sa odsťahovala do Paksu. Okrem olympijskej medaily bol ešte akademickým majstrom sveta.
V civilnom povolaní bol advokátom, po druhej svetovej vojne vstúpil do politiky, bol dokonca poslancom parlamentu za Demokratickú ľudovú stranu. V roku 1956 obhajoval účastníkov povstania proti komunistickej moci. Advokátska komora ho za to vylúčila zo svojich radov. Potom sa zamestnal v bani, kde v októbri 1958 utrpel ťažký úraz a na jeho následky v januári 1959 zomrel.