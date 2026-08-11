Škriniar ťahá Fenerbahce do Ligy majstrov. Slovenský líder žiari, píšu Turci

„Nikdy sa nepresadil."
„Mal príliš vysoký plat na hráča, ktorý nehral."
„Luis Enrique s ním už nerátal," písali francúzske médiá.
Tamojší novinári ho označili za flop. V slovenskom preklade prepadák. Pôsobenie Milana Škriniara v Paríži St. Germain nedopadlo podľa jeho predstáv.
Rok a pol po odchode z francúzskej metropoly sa stal lídrom svojho tímu. Tentokrát Fenerbahce v tureckej SüperLig.
„Dúfam, že táto sezóna bude naša," poznamenal slovenský futbalista pred jej začiatkom. „Chceme byť majstrami v lige, ale zároveň chceme vyhrať pohár vo všetkých súťažiach, v ktorých hráme," doplnil Škriniar.
V tejto chvíli je hlavný cieľ postúpiť medzi európsku smotánku. „Chceme hrať Ligu majstrov," vyslovil kapitán Fenerbahce pred sezónou.
„Je to jeden z našich cieľov. Jedna z vecí, ktoré chceme v tejto sezóne dosiahnuť. Ak hráte za klub ako Fenerbahce, vždy čelíte tlaku. Preto by sa mali všetci hráči vedieť s tlakom vyrovnať," dodal.
Žiaril, vynikal, chválili ho
Fenerbahce si zahrá v play off o Ligu majstrov s Olympique Lyon, pričom v 3. predkole vyradilo rakúskeho vicemajstra Sturm Graz (po výsledkoch 2:0 a 1:0).
Pri výhre v prvom dueli zahviezdil Škriniar, ktorý v zápase vyhral až trinásť zo štrnástich súbojov o loptu.
Pridal k nim šesť úspešných obranných zákrokov (tackles) a jednu zblokovanú strelu.
„Osobne pre mňa vynikal jeden hráč – Milan Škriniar," chválil Slováka pre turecké médiá bývalý kouč Sturmu Graz Günther Neukirchner a pokračoval: „Vyhral hádam každý súboj. Ukázal mimoriadnu mentalitu, reč tela a vášeň. Neustále dodával energiu tímu aj fanúšikom."
Navyše zaznamenal 74 úspešných prihrávok pri 95-percentnej úspešnosti. Bol bezpochyby najlepším hráčom stretnutia.
„Bol jednou z najvýraznejších postáv večera. Skutočne žiaril," napísal o Škriniarovom výkone turecký novinár Murat Özbostan a dodal: „Ukázal, že je skutočným lídrom nielen svojimi zákrokmi, ale aj vedením celej obrany."
Aj v odvete so Sturm Graz patril slovenský obranca k najlepším hráčom na trávniku. Vyhral deväť súbojov o loptu z dvanástich a odvrátil deväť lôpt.
Škriniar bol doposiaľ v európskych predkolách pilierom Fenerbahce. To platilo aj o jeho výkonoch vlani v Európskej lige.
Čo mu ide najlepšie?
Slovenský kapitán v uplynulom ročníku exceloval medzi stopérmi v tureckej najvyššej súťaži v priemere úspešných prihrávok na zápas (61,7 pri 93-percentnej úspešnosti).
Bol druhý najpresnejší nahrávač do finálnej tretiny ihriska (84% – dohromady 121 presných prihrávok).
Mal 64-percentnú úspešnosť v súbojoch (10. medzi stopérmi) a 58-percentnú úspešnosť vo vzdušných súbojoch (28. medzi stopérmi).
Rodák zo Žiaru nad Hronom mal lepšiu úspešnosť vo vzduchu naposledy v jeho prvej sezóne v milánskom Interi (2017/18 – 60%).
V Európskej lige priemeroval 2,3 obranného zákroku (tackle) na zápas. Medzi stopérmi mal lepší priemer iba obranca Viktorie Plzeň Sampson Dweh.
Nový defenzívny partner
V tejto sezóne bude hrať po boku Škriniara jeho rovesník Nathan Aké.
Holandský obranca je šesťnásobný šampión Premier League (4x Manchester City, 2x Chelsea) a víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2022/2023, v ktorej jeho Manchester City zdolal Inter Miláno. Škriniar v tom čase ešte pôsobil v talianskej metropole, no finále vynechal pre zranenie.
„Doposiaľ sme spolu odviedli skvelú prácu. Obaja sa vždy máme v čom zlepšovať. Viem ale, aký je skvelý futbalista a aký je profesionál. Dúfam, že budeme v takýchto výkonoch spolu pokračovať," opísal Škriniar spoluprácu s Holanďanom.
Akého prvýkrát spoznal pred jedenástimi rokmi, keď slovenská reprezentácia do 21 rokov zdolala Holandsko 4:2 v kvalifikácii na európsky šampionát v tejto vekovej kategórii.
„Komunikácia so Škriniarom je veľmi dobrá. Zatiaľ sme odviedli dobrú prácu. Mám ho rád aj ako človeka. Je to hráč najvyššej úrovne, inteligentný, dobre hrá s loptou. Je to jednoducho skvelý futbalista. Som si istý, že s postupom týždňov budeme ešte lepšou dvojicou," tvrdí Aké.
Vedie ho už štvrtý kouč
Letné hráčske posily Fenerbahce prirovnávajú fanúšikovia na sociálnych sieťach k supertímu. Niečo ako Avengeri.
Do klubu prišli Mason Greenwood z Marseille, Nathan Aké z Manchestru City či Vedat Muriqi z Mallorcy. Najnovšie má do Turecka prísť aj Romelu Lukaku z Neapola.
S jeho príchodom by istanbulský tím investoval toto leto do nových posíl zhruba sto miliónov eur. Za posledné tri roky je Fenerbahce v prestupových obdobiach v mínuse dvesto miliónov.
Ďalšia zmena prišla aj na lavičke.
Odkedy Milan Škriniar posilnil v zime 2025 Fenerbahce, viedli ho štyria tréneri – José Mourinho, Domenico Tedesco, Zeki Murat Göle a najnovšie Ismail Kartal, ktorý šéfoval lavičke istanbulského tímu aj v sezónach 2014/2015, 2021/2022 a 2023/2024.
„Je to fantastický tréner," tvrdí Škriniar o Kartalovi. „Bol tu pred pár rokmi a sezónu ukončil s 99 bodmi. Páči sa nám jeho filozofia. Samozrejme, niektoré veci sú pre nás nové, takže si na ne musíme zvyknúť," doplnil.
Vážil si ho každý tréner
Zatiaľ čo sa v poli Fenerbahce diali rozsiahle zmeny po príchodoch nových trénerov, jedna pozícia zostala nedotknuteľná. Milan Škriniar bol pod každým trénerom šéfom obrany.
„Je to líder, hráč najvyššej úrovne. Keď sa pozriete na Milana (Škriniara), vidíte, že je to iný hráč," chválil ho Mourinho. „Stabilitu nerozvíja len z futbalovej stránky, ale aj v šatni," doplnil.
Aj preto sa spomínal možný návrat Škriniara do Talianska. „Nikam ho nepustím," vyhlásil rázne neskorší kouč Domenico Tedesco a dodal: „Milan je pre nás kľúčový na ihrisku aj mimo neho. Je to skvelý človek, veľký profesionál."
Od roku 2010 zaznamenalo Fenerbahce najviac trénerských zmien spomedzi veľkej trojky v Turecku (Fenerbahce 38, Besiktas 33, Galatasaray 24).
Klub uprednostňuje spontánne riešenie nepriaznivej situácie. Koná rýchlo, aby upokojil netrpezlivých fanúšikov a zneistených sponzorov.
Trénerská stolička v klube Fenerbahce patrí medzi najhorúcejšie vo svete futbalu.
Tento rok sa Škriniar s novým koučom pokúsia ukončiť dvanásť rokov trvajúce sucho bez ligového titulu.