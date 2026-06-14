Nemci hlásili: Tých zbijeme aj poslepiačky. Trpaslík podráždil obra, prišla lekcia

Niekde v Karibiku, na maličkom ostrove, ktorý kedysi kolonizovali Holanďania, na mieste, kam sa chodili uzdravovať chorí námorníci – odtiaľ pochádza aj názov Curaçao –, prepukla medzi 150-tisíc obyvateľmi obrovská eufória, keď Comenencia prekonal brankára Manuela Neuera. Áno, Comenencia. A áno, Neuera, ktorý je svetovou legendou.
Gól do histórie. Moment, ktorý zostane navždy zapísaný v dejinách majstrovstiev sveta. Reprezentácia najmenšej krajiny, ktorá si kedy zahrala na svetovom šampionáte, dokázala skórovať proti tímu, ktorý sa z európskych krajín predstavil na najväčšom počte MS za sebou.
Bol z toho stav 1:1 a vydržal len krátko, no Houston zostal v šoku. Rovnako Nemecko aj zvyšok futbalového sveta. Niečo také sa jednoducho nečakalo. Tím, ktorý existuje len od roku 2011, zaskočil štvornásobných majstrov sveta.
„Trvalo nám pár minút, kým sme sa znovu dostali do hry po tom, ako súper vyrovnal. Curaçao vie takisto hrať futbal, ako sme videli, som veľmi zvedavý, ako si budú ďalej počínať v skupine," opisoval tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
"Som veľmi spokojný s tým, že sme strelili sedem gólov a aj z nášho výkonu väčšinu zápasu. Víťazný štart je vždy dôležitý a sme radi, že sa nám podaril.“
Pri pohľade na konečný výsledok išlo napokon len o zaujímavú epizódu bez väčšieho vplyvu na vývoj skupiny. Presne o tom však majstrovstvá sveta s 48 účastníkmi sú.
Tých zbijeme aj poslepiačky
Umožňujú stretnutia futbalových gigantov s krajinami, ktoré by si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť, že budú stáť na rovnakej scéne.
„Nie je dobré prehrať 1:7, aj keď vieme, aké kvalitné mužstvo majú Nemci. Zápas bol neuveriteľný pre celú krajinu. Sme malá krajina oproti Nemecku. Najdôležitejšia vec je, aby sme v druhom zápase bránili lepšie," opisoval tréner Curacaa Dick Advocaat.
Curaçao sa však už navždy zapísalo na futbalovú mapu sveta.
„Houston, nemáme žiadny problém,“ napísal denník Bild.
Nemecká reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta ukážkovým spôsobom. Výber DFB zdolal v Houstone futbalového trpaslíka Curaçao (82. miesto v rebríčku FIFA) vysoko 7:1 a štýlovo odštartoval misiu za titulom na rozšírenom turnaji v USA, Kanade a Mexiku.
„Curaçao? Tých zbijeme aj poslepiačky!“ napísal s nadsádzkou denník Bild po decembrovom žrebe skupín 6. decembra 2025 na adresu súpera z Karibiku. Nemeckí futbalisti tieto slová podčiarkli v nedeľu gólovým festivalom. Najmä ofenzíva na čele s technickými virtuózmi Wirtzom, Musialom a Saném už rozprúdila pravú atmosféru svetového šampionátu.
Nemci pritom vyslali jasný odkaz hneď v prvom vystúpení na turnaji. Ešte na jeseň 2025 deklasovali v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta Slovensko 6:0 a podobnú dominanciu predviedli aj tentoraz.
Nmecha odštartoval nemeckú šou
Tréner Julian Nagelsmann sa snaží vrátiť reprezentáciu na niekdajší vrchol. V procese obnovy ukázal dvojicu stredopoliarov, ktorá je síce vzdialená tradičnému nemeckému štýlu, no veľmi blízka modernému futbalu. Pavlovič a Nmecha nielen dobre hrajú, ale dokážu pôsobiť na viacerých pozíciách.
Práve stredopoliar Dortmundu patril medzi najaktívnejších hráčov zápasu. Jeho úvodný gól ho dokonale charakterizoval – nábeh do priestoru pred šestnástkou, kombinácia s Wirtzom a presné zakončenie k vzdialenejšej žrdi.
Futbalista Curaçaa Tahith Chong (vpravo) a hráč Nemecka Joshua Kimmich bojujú o loptu počas zápasu E-skupiny Nemecko – Curaçao. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Gólový účet zápasu otvoril Nmecha už v 6. minúte. Po rýchlej kombinácii s Wirtzom technicky zakrútil loptu k pravej žrdi a poslal Nemecko do vedenia 1:0. Po góle sa štadiónom opäť rozoznela skladba „Major Tom“ od Petra Schillinga, ktorá sprevádzala nemecké zásahy už počas domácich ME 2024.
Prvá strela na bránku, prvý gól – podobne ako na svetovom šampionáte 2006, keď sa proti Kostarike presadil Philipp Lahm. Možno dobré znamenie.
Curaçao šokovalo favorita
Jedinou drobnou škvrnou na výkone Nemecka boli dva nešťastné momenty Schlotterbecka. Najprv nedokázal po sklze odpratať loptu do bezpečia, následne ju nešťastne odkopol priamo k Comenenciovi. Jeho tečovaná strela prešla cez ruky navrátilca Manuela Neuera a Curaçao vyrovnalo na 1:1.
V sektore fanúšikov karibského outsidera prepukla obrovská eufória. Pre Curaçao, ktoré zažíva premiéru na majstrovstvách sveta, ide už teraz o jeden z najpamätnejších okamihov turnaja.
Neuerov návrat s trpkou príchuťou
Pre Neuera mal inkasovaný gól trpkú príchuť. Pri svojom reprezentačnom návrate musel hneď po prvej strele súpera loviť loptu zo siete. Brankár Bayernu sa stihol zotaviť z problémov s lýtkom a nahradil Baumanna.
Nemecko - Curacao 7:1 (3:1)
Góly: 45.+5 a 88. Havertz (z 11 m), 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 47. Musiala, 68. Brown, 78. Undav - 21. Comenencia
Rozhodcovia: Jayed – Brinsi, Akarkad (Mar.), bez kariet
Diváci: 68 021
Nemecko: Neuer – Kimmich (83. Anton), Tah (72. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (72. Raum) – Pavlovič (72. Goretzka), Nmecha – Sané, Musiala (64. Undav), Wirtz – Havertz
Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna – Hansen (46. Antonisse), Chong (83. Kastaneer), J. Bacuna – Locadia (65. Margaritha)
Majster sveta z roku 2014 odohral dovtedy posledný reprezentačný zápas vo štvrťfinále domácich ME proti Španielsku (1:2 po predĺžení) 5. júla. Teraz sa vrátil ako najstarší hráč v histórii nemeckej reprezentácie, čím prekonal rekord Lothara Matthäusa.
Nemcov však inkasovaný gól nevyviedol z miery. Schlotterbeck napravil svoje zaváhanie ešte pred prestávkou, keď po rohovom kope Browna hlavou zvýšil na 2:1. V nadstavenom čase prvého polčasu výborne hrajúci Nmecha vybojoval pokutový kop po faule Bazoera a Kai Havertz ho s prehľadom premenil na 3:1.
Po prestávke už jasná záležitosť
Po zmene strán Nemecko potvrdilo papierové predpoklady. Musiala korunoval svoj výborný výkon gólom na 4:1 už v 47. minúte. Následne sa presadili aj Brown, striedajúci Undav a druhýkrát v zápase Havertz, ktorí stanovili konečný výsledok na 7:1.
Najmä Undav po príchode na ihrisko výrazne zaujal. Okrem gólu si pripísal aj dve asistencie a výrazne posilnil svoje šance na ďalšie minúty v zostave.
Nemecká futbalová mentalita velí hrať naplno bez ohľadu na meno súpera a prejaviť rešpekt tým, že protivníka nešetríte. Presne tak postupoval aj Nagelsmannov tím, ktorý má navyše dostatok kvality na to, aby trestal každú slabinu obrany súpera.
V závere dokonca vznikol dojem, že Nemecko môže zaútočiť aj na historické víťazstvo 10:1, akým kedysi Maďarsko rozdrvilo Salvádor. Napokon sa tak nestalo a Curaçao môže byť napriek vysokej prehre spokojné. Pri svojej premiére na majstrovstvách sveta dokázalo skórovať proti Nemecku. A to sa nepodarí každému.
Program skupiny E na MS vo futbale 2026
MS vo futbale 2026 - skupina E
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