    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina E
    7 - 1
    2:1
    Curaçao
    Curaçao
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    Nemci hlásili: Tých zbijeme aj poslepiačky. Trpaslík podráždil obra, prišla lekcia

    Futbalisti Nemecka sa tešia z gólu
    Fotogaléria (37)
    Futbalisti Nemecka sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|14. jún 2026 o 22:30
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    Houston zostal v šoku.

    Niekde v Karibiku, na maličkom ostrove, ktorý kedysi kolonizovali Holanďania, na mieste, kam sa chodili uzdravovať chorí námorníci – odtiaľ pochádza aj názov Curaçao –, prepukla medzi 150-tisíc obyvateľmi obrovská eufória, keď Comenencia prekonal brankára Manuela Neuera. Áno, Comenencia. A áno, Neuera, ktorý je svetovou legendou.

    Gól do histórie. Moment, ktorý zostane navždy zapísaný v dejinách majstrovstiev sveta. Reprezentácia najmenšej krajiny, ktorá si kedy zahrala na svetovom šampionáte, dokázala skórovať proti tímu, ktorý sa z európskych krajín predstavil na najväčšom počte MS za sebou.

    Bol z toho stav 1:1 a vydržal len krátko, no Houston zostal v šoku. Rovnako Nemecko aj zvyšok futbalového sveta. Niečo také sa jednoducho nečakalo. Tím, ktorý existuje len od roku 2011, zaskočil štvornásobných majstrov sveta.

    „Trvalo nám pár minút, kým sme sa znovu dostali do hry po tom, ako súper vyrovnal. Curaçao vie takisto hrať futbal, ako sme videli, som veľmi zvedavý, ako si budú ďalej počínať v skupine," opisoval tréner Nemecka Julian Nagelsmann.

    "Som veľmi spokojný s tým, že sme strelili sedem gólov a aj z nášho výkonu väčšinu zápasu. Víťazný štart je vždy dôležitý a sme radi, že sa nám podaril.“

    Pri pohľade na konečný výsledok išlo napokon len o zaujímavú epizódu bez väčšieho vplyvu na vývoj skupiny. Presne o tom však majstrovstvá sveta s 48 účastníkmi sú.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    Manuel Neuer inkasuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    37 fotografií
    Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Manuel Neuer inkasuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Futbalisti Curacaa v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026Futbalisti Nemecka oslavujú gól v zápase s Curacaom na MS vo futbale 2026

    Tých zbijeme aj poslepiačky

    Umožňujú stretnutia futbalových gigantov s krajinami, ktoré by si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť, že budú stáť na rovnakej scéne.

    „Nie je dobré prehrať 1:7, aj keď vieme, aké kvalitné mužstvo majú Nemci. Zápas bol neuveriteľný pre celú krajinu. Sme malá krajina oproti Nemecku. Najdôležitejšia vec je, aby sme v druhom zápase bránili lepšie," opisoval tréner Curacaa Dick Advocaat.

    Curaçao sa však už navždy zapísalo na futbalovú mapu sveta.

    „Houston, nemáme žiadny problém,“ napísal denník Bild.

    Nemecká reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta ukážkovým spôsobom. Výber DFB zdolal v Houstone futbalového trpaslíka Curaçao (82. miesto v rebríčku FIFA) vysoko 7:1 a štýlovo odštartoval misiu za titulom na rozšírenom turnaji v USA, Kanade a Mexiku.

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    „Curaçao? Tých zbijeme aj poslepiačky!“ napísal s nadsádzkou denník Bild po decembrovom žrebe skupín 6. decembra 2025 na adresu súpera z Karibiku. Nemeckí futbalisti tieto slová podčiarkli v nedeľu gólovým festivalom. Najmä ofenzíva na čele s technickými virtuózmi Wirtzom, Musialom a Saném už rozprúdila pravú atmosféru svetového šampionátu.

    Nemci pritom vyslali jasný odkaz hneď v prvom vystúpení na turnaji. Ešte na jeseň 2025 deklasovali v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta Slovensko 6:0 a podobnú dominanciu predviedli aj tentoraz.

    Nmecha odštartoval nemeckú šou

    Tréner Julian Nagelsmann sa snaží vrátiť reprezentáciu na niekdajší vrchol. V procese obnovy ukázal dvojicu stredopoliarov, ktorá je síce vzdialená tradičnému nemeckému štýlu, no veľmi blízka modernému futbalu. Pavlovič a Nmecha nielen dobre hrajú, ale dokážu pôsobiť na viacerých pozíciách.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nico Schlotterbeck oslavuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Nico Schlotterbeck oslavuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Karibský nováčik vzdoroval, ale márne. Nemci vstúpili na MS suverénnym triumfom
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nico Schlotterbeck oslavuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Nico Schlotterbeck oslavuje gól v zápase Nemecka s Curacaom na MS vo futbale 2026
    Karibský nováčik vzdoroval, ale márne. Nemci vstúpili na MS suverénnym triumfom
    dnes 20:58|3
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nemci hlásili: Tých zbijeme aj poslepiačky. Trpaslík podráždil obra, prišla lekcia