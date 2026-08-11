Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - streda 12. august (3. deň)

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.
Ako prvá sa v dopoludňajšom programe predstaví slovenská šprintérka Viktória Korbová. Od 12:05 sa predstaví v rozbehoch na 200 metrov.
V šprintérskom bloku pokračuje Ján Volko v rozbehu na 200 metrov, ktorý je naplánovaný na 12:40.
Večer sa o 21:20 môže predstaviť v semifinále Korbová, ktorá si môže doobedu vybojovať postup.
Highlightom večera a pre slovenských fanúšikov aj celých ME je finále behu na 400 metrov cez prekážky, v ktorom sa predstaví najväčšia favoritka Emma Zapletalová. Finále sa pobeží o 22:08.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Streda 12. august:
- 12:05 Beh na 200 m – rozbeh – Viktória Korbová
- 12:40 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
- 20:55 Beh na 110 m prekážok – semifinále – Peter Dávid??
- 21:20 Beh na 200 m – semifinále – Viktória Korbová??
- 22:08 Beh na 400 m prekážok – finále – Emma Zapletalová
- 22:22 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Matej Baluch??, Patrik Dömötör??
- 22:47 Beh na 110 m prekážok – finále – Peter Dávid??
Program finálových disciplín:
Čas
Disciplína
Detail
20:45
Hod kladivom (muži)
21:50
400 m (muži)
22:08
400 m prekážok (ženy)
22:47
110 m prekážok (muži)