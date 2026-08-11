    Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - streda 12. august (3. deň)

    Emma Zapletalová počas semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
    Emma Zapletalová počas semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. aug 2026 o 00:00
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    Pozrite si program Slovákov na dnes na ME v atletike 2026. Aké výsledky prinesie streda, 12. august?

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.

    Ako prvá sa v dopoludňajšom programe predstaví slovenská šprintérka Viktória Korbová. Od 12:05 sa predstaví v rozbehoch na 200 metrov.

    V šprintérskom bloku pokračuje Ján Volko v rozbehu na 200 metrov, ktorý je naplánovaný na 12:40.

    Večer sa o 21:20 môže predstaviť v semifinále Korbová, ktorá si môže doobedu vybojovať postup.

    Highlightom večera a pre slovenských fanúšikov aj celých ME je finále behu na 400 metrov cez prekážky, v ktorom sa predstaví najväčšia favoritka Emma Zapletalová. Finále sa pobeží o 22:08.

    Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.

    Streda 12. august:

    • 12:05 Beh na 200 m – rozbeh – Viktória Korbová
    • 12:40 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
    • 20:55 Beh na 110 m prekážok – semifinále – Peter Dávid??
    • 21:20 Beh na 200 m – semifinále – Viktória Korbová??
    • 22:08 Beh na 400 m prekážok – finále – Emma Zapletalová
    • 22:22 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Matej Baluch??, Patrik Dömötör??
    • 22:47 Beh na 110 m prekážok – finále – Peter Dávid??

    Program finálových disciplín:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    20:45

    Hod kladivom (muži)


    21:50

    400 m (muži)


    22:08

    400 m prekážok (ženy)


    22:47

    110 m prekážok (muži)

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová počas semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
      Emma Zapletalová počas semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
      Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - streda 12. august (3. deň)
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