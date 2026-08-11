Sparta nezvládla odvetu v Lyone, Škriniar doviedol Fenerbahce k postupu

Fenerbahce Istanbul si zabezpečilo miestenku v play off Ligy majstrov. S dvojgólovým náskokom z prvého zápasu 3. predkola zvládlo aj odvetu, keď vyhralo nad rakúskym Sturmom Graz vonku 1:0.
S kapitánskou páskou odohral za turecký tím celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar.
Slovenský súboj brankárov dopadol lepšie pre Dominika Greifa, francúzsky Olympique Lyon triumfoval nad Spartou Prahou v bránke s Jakubom Surovčíkom 3:0 a postúpil ďalej.
Zástupca Ligue 1 musel v odvete zmazať jednogólové manko, ale napokon využil fakt, že český vicemajster hral viac ako polovicu zápasu bez vylúčeného Adama Ševinského.
Na súpiske pražského tímu opäť chýbal slovenský stredopoliar Lukáš Haraslín, ktorý je blízko k prestupu do saudskoarabského Al-Fateh.
Bulharský tím Levski Sofia postúpil do play off, keď v odvete tretieho predkola zvíťazil na trávniku kazašského Kajratu Almaty 1:0, rovnakým výsledkom sa skončil aj úvodný duel medzi týmito dvoma súpermi.
O krok bližšie k Lige majstrov je azerbajdžanské Sabah Baku, v odvete zmazalo jednogólové manko a doma zdolalo dánsky Aarhus 4:0.
Ďalej ide aj nórsky Bodö/Glimt po triumfe 3:2 po predĺžení nad belgickým Royale Union Saint-Gilloise. Bez väčších problémov postúpilo Dinamo Záhreb, nad litovským Kaunom Žalgiris vyhralo aj v odvete vonku 2:1.
Liga majstrov - 3. predkolo - odvety:
Olympique Lyon – Sparta Praha 3:0 (1:0)
/prvý zápas: 1:2, Lyon postúpil do play off, /D. Greif odchytal celý zápas - J. Surovčík odchytal celý zápas/
Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:0)
/prvý zápas: 0:2, Fenerbahce postúpilo do play off, M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/
Kajrat Almaty - Levski Sofia 0:1 (0:1)
/prvý zápas: 0:1, Levski postúpil do play off/
FK Bodö/Glimt – Royale Union Saint-Gilloise 3:2 pp (0:0, 2:2)
/prvý zápas: 3:3, Bodö/Glimt postúpilo do play off/
Sabah Baku – AGF Aarhus 4:0 (0:0)
/prvý zápas: 1:2, Baku postúpilo do play off/
Kauno Žalgiris – Dinamo Záhreb 1:2 (0:2)
/prvý zápas: 0:5, Záhreb postúpil do play off/
NEC Nijmegen – Olympiakos Pireus 2:1 pp (0:0, 1:1)
/prvý zápas: 0:0, Nijmegen postúpilo do play off/
Crvena Zvezda Belehrad – Hapoel Beer Ševa 0:2 (0:0)
/prvý zápas: 0:1, Beer Ševa postúpila do play off/
NK Celje – FC Ararat-Armenia 2:0 (0:0)
/prvý zápas: 1:2, Celje postúpilo do play off/