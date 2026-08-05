Atletický manažér Juck: Zapletalová je pokorná hviezda, peniaze berie ako sprievodný jav

Atletikou žije odmalička, najskôr sa jej venoval aktívne, potom o nej informoval vo viacerých médiách.
Časom sa z neho stal uznávaný manažér viacerých športovcov i atletických mítingov.
Hosťom Sportnet podcastu bol ALFONS JUCK, ktorý, okrem iných, manažuje aj aktuálnu slovenskú a svetovú hviezdu Emmu Zapletalovú.
V rozhovore prezradil, ako vníma jej výkony a zaspomínal si aj na spoluprácu s Usainom Boltom v rámci mítingu Zlatá tretra v Ostrave.
Už o niekoľko dní sa začnú v Birminghame majstrovstvá Európy, ktoré, celkom prirodzene, pútajú veľkú pozornosť slovenských fanúšikov. Prvý raz v ére samostatnosti, sa na kontinentálnom šampionáte predstaví športovkyňa zo Slovenska v pozícii tabuľkovej jednotky. Emma Zapletalová je v tejto sezóne líderkou v behu na 400 m cez prekážky a favoritkou na medailu. Ste pred šampionátom optimista?
Áno, som optimista. Emma je naozaj dobre pripravená a som presvedčený, že podá najlepší výkon, akého bude v deň „D“ schopná. Pre ňu to bude streda 12. augusta.
VIDEO: Sportnet podcast s Alfonsom Juckom
Zapletalová má za sebou výbornú prvú polovicu sezóny so štyrmi víťazstvami v pretekoch Diamantovej ligy, pričom vrcholom bol pre ňu triumf na mítingu v katarskej Dauhe časom 52,30, ktorým sa posunula už na šieste miesto historických tabuliek. Vy ste už zažili v kariére toho veľmi veľa, ale priznali ste, že vás takýto razantný nástup do novej sezóny prekvapil.
Musím uznať, že ma to prekvapilo. Dôležité však je, či to prekvapilo aj Emmu alebo jej trénera Brama Petersa, Holanďana trénujúceho v belgických farbách.
V každom prípade to majú dobre rozbehnuté a zdá sa, že vyvrcholenie sezóny by mohlo priniesť potenciálne ešte lepšie časy.
V Birminghame Emma nemusí absolvovať rozbehy a predstaví sa rovno v semifinále. Do akej miery to môže byť pre ňu výhoda?
Je to výhoda v tom, že absolvuje o jeden beh menej, vďaka čomu môže šetriť sily. Sama spomínala, že ak v semifinále nasadí svoje tempo a jej postupová pozícia bude jasná, nebude musieť ísť naplno.
Vieme, že budú tri semifinálové behy, z ktorých prvé dve pretekárky postupujú priamo, plus ďalšie dve s najlepšími časmi. Sily si potrebuje šetriť na finále, pretože po majstrovstvách Európy ju čakajú ďalšie štyri dôležité štarty.
Na všetkých chce obstáť, lebo ako svetová jednotka bude pod tlakom Američaniek či Jamajčaniek, ktoré sa ju budú snažiť predstihnúť.
Boli prekvapené, pretože po konci prekážkarskej kariéry Femke Bolovej, teraz už Broedersovej, očakávali, že trón uvoľnila práve pre ne.
Navyše, svetová rekordérka a olympijská víťazka Sydney McLaughlinová-Levroneová túto sezónu pre pôrod vynecháva. Emma im však ich plány riadne zmenila.
Bolo to po Ríme, keď boli jamajské pretekárky sklamané, že prišla ďalšia Európanka, ktorá ich prekonáva.
Áno, objavili sa také ohlasy. Dokonca ju nazývali „ďalšou Bolovou“, pretože Emma sa na Femke Bolovú do istej miery podobá štýlom behu aj postavou. Videli v nej novú hrozbu na trati.
Ktoré atlétky pasujete v Birminghame za jej najväčšie súperky?
Pristupujeme k tomu s veľkou pokorou. Emma si váži všetky súperky, nikoho nepodceňuje a musí sa sústrediť primárne na svoj vlastný beh.
Veľmi motivovaná bude domáca Britka Emily Nielsenová, ktorá sa zlepšila na hladkej štvorstovke aj na prekážkach, kde už dosiahla čas pod 54 sekúnd.
Potom je tu nórska rekordérka Amalie Iuelová, ktorá je Emminou dobrou kamarátkou a trénuje s Karstenom Warholmom.
Obe budú mať zrejme časy pod 54 sekúnd. Ak si však Emma udrží trend z Diamantovej ligy na úrovni 52 sekúnd, nemalo by byť o jej pozícii pochýb.
Kým minulý rok na MS v Tokiu tretím miestom prekvapila, teraz sa s jej štartom už spájajú silné očakávania. Ako sa vyrovnáva s týmto tlakom, je mentálne odolná?
Určite áno. Snaží sa odosobniť od očakávaní verejnosti aj tlaku najbližších, aby preteky brala ako každé iné, čo môže priniesť očakávaný výsledok.
Najpozitívnejšie na ňu vplýva jej tréner Bram Peters. Keďže spolu trávili posledné dni pred Birminghamom na sústredení v Belgicku, verím, že ju dokáže výborne pripraviť aj z mentálnej stránky.
Cieľom je, aby si tlak príliš nepripúšťala a išla si svoje preteky. Jej formu potvrdili aj zrýchlenia v hladkých šprintoch. Všetko je dobre nastavené, hoci život športovca je nevyspytateľný a nič nie je vopred garantované.
Emma priznala, že pred pretekmi si dáva s trénerom „kolečko“, čo ju mentálne nabudí. Stretli ste sa s inými športovcami, ktorým takto pomáha prítomnosť trénera?
Áno, mnohí atléti v týchto pozíciách potrebujú mať trénera pri sebe. Jeho prítomnosť slúži skôr na upokojenie než na samotnú motiváciu. S čistou a chladnou hlavou potom atlét dokáže na štarte podať optimálny výkon.
Ako sa vám spolu komunikuje? Navonok pôsobí Emma veľmi skromne, vôbec ju nárast popularity neovplyvnil?
Myslím si, že ju to ovplyvnilo len v dobrom. Naďalej zostáva pokorná, má rešpekt a úctu voči súperom aj fanúšikom.
Komunikuje sa s ňou výborne, reaguje rýchlo a k veciam pristupuje s rozvahou. Z môjho manažérskeho pohľadu je spolupráca naozaj veľmi dobrá.
Dá sa odhadnúť o koľko percent stúpla za posledný rok jej marketingová hodnota a ako sa to prejavuje?
Jej hodnota stúpala postupne po zisku medaily v Tokiu a následných tituloch, ako napríklad Atlétka roka, Armádna športovkyňa roka až po Slovenskú športovkyňu roka.
Dnes je vysoko aj v medzinárodných rebríčkoch a stala sa z nej veľká osobnosť svetovej atletiky.
V šprintérskych disciplínach sme v ére samostatnosti takúto osobnosť doteraz nemali. Jej marketingová hodnota je zaujímavá a ak sezóna dopadne dobre, ešte viac stúpne.
Súvisí s výbornými výsledkami aj zvýšený mediálny záujem o Emmu v zahraničí? Riešite viacero žiadostí o interview pre médiá?
Áno, dopyt prichádza napríklad z britských médií, ale mali sme požiadavku aj z litovskej televízie či zo Spojených štátov. Tam ich zaujímalo najmä to, prečo dokáže porážať Američanky. Atletický svet ju dnes vníma ako svetovú jednotku, tá situácia je veľmi čitateľná.
Sú pre Zapletalovú z finančného hľadiska zaujímavejšie odmeny za výsledky v Diamantovej lige alebo atraktívna zmluva s reklamným partnerom?
Emma berie financie ako sprievodný jav, nie sú pre ňu prioritou ani hlavným cieľom. Prípadné víťazstvá sú prospešné pre celý tím a zabezpečenie ideálnej prípravy.
Spolupráca so sponzormi má svoj význam, ale nie je tam žiadna honba za ziskom, ktorej by sa všetko podriaďovalo. Prioritou zostáva vždy športová príprava.
Riešite spolu s ňou aj jej prezentáciu na sociálnych sieťach?
Zaoberáme sa tým, ale Emma je sama o sebe veľmi dobrá komunikátorka. Má cit pre to, čo je vhodné zverejniť a čo nie, a frekvenciu príspevkov udržiava na primeranej úrovni.
Špičkoví slovenskí športovci ako Peter Sagan, Petra Vlhová, či Juraj Slafkovský sa stali tvárami rôznych značiek, či spoločností a vystupujú v reklame. Emma zatiaľ podobnú ponuku nedostala?
Áno, dostala. Ak to časovo ladí s tréningom a obsahovo je to v poriadku, rada sa takýchto ponúk zhostí.
Vždy spolu preberieme plusy a mínusy, aby sme predišli spojeniu s niečím, čo by mohlo poškodiť jej imidž. Spoluprácam, ktoré sú prospešné, sa však nevyhýba.
Od jesene 2024 sa Emma pripravuje pod vedením holandského trénera Brama Petersa, ktorý ju priviedol k najväčším úspechom. Ako hodnotíte ich spoluprácu a čo zaujímavé by ste nám o tomto trénerovi prezradili?
Ich spolupráca je stále v začiatkoch. Začali na jeseň 2024, rok 2025 bol skúšobný a v roku 2026 sa už naplno vyvíja želaným smerom. Bram je veľmi pokojný človek, ktorý neprejavuje emócie, čo Emma oceňuje.
Zároveň je to odborník na šprinty a prekážky, v minulosti bol asistentom Laurenta Meuwlyho a podieľal sa na vzostupe Femke Bolovej. Spolupráca s ním je výborná.
V Birminghame sa predstaví dovedna 23 atlétov zo Slovenska, na koho okrem Emmy ste najviac zvedavý a kto podľa vás dosiahne pozoruhodný výsledok?
Musím spomenúť Gabrielu Gajanovú, ktorá obhajuje striebro z Ríma 2024. Konkurencia na 800 metrov sa však neustále zvyšuje. Verím, že so švajčiarskym trénerom Louisom Heyerom pripravia formu tak, aby postúpila do finále.
Osemstovka je nevyspytateľná. V Európe vidíme veľký vzostup, či už ide o Keely Hodgkinsonovú, Švajčiarku Audrey Werrovú alebo Femke Bolovú, ktorá začala behať osemstovku na úrovni 1:58.
Predpokladám, že svetový rekord Jarmily Kratochvílovej môže padnúť ešte tento rok na niektorom z mítingov po majstrovstvách Európy, pretože na samotnom šampionáte sa beží skôr takticky na medaily než na rekordy.
Hodgkinsonovú určite poženú vpred aj domáci fanúšikovia.
Určite, ale v Londýne na Diamantovej lige nezvíťazila a má isté zdravotné problémy. Favoritkou sa javí skôr Švajčiarka Werrová, ale prekvapiť môže práve Femke Bolová, ktorá na vrcholných podujatiach vždy vydá zo seba maximum.
Ešte skôr ako seniori absolvujú veľké podujatie atletické talenty. Na juniorských majstrovstvách sveta v americkom Eugene štartuje veľmi početná 32-členná slovenská výprava, v ktorej je niekoľko adeptov na popredný výsledok ako Laura Frličková, Ema Bendová, Lenka Gymerská alebo Miroslav Krchňavý. Ako vnímate v tejto súvislosti blízku budúcnosť slovenskej atletiky?
Už samotná početnosť výpravy je dobrou správou vzhľadom na naše podmienky. Teraz uvidíme, či sa to premení aj na kvalitu, napríklad na finálové umiestnenia u prekážkarov Krchňavého či Frličkovej, alebo u Emy Bendovej.
Konkurencia na svetovej úrovni je však obrovská, pribúdajú silní atléti z Karibiku a USA. Zárukou kvality u nás bývajú chodci a je zaujímavé, že obsadíme všetkých šesť štafiet.
Zaujímavou postavou vo výprave je Anna Švrček, ktorá žije v Japonsku a prvý raz bude reprezentovať Slovensko na veľkom podujatí. Čo hovoríte na jej príbeh a aký má podľa vás potenciál?
Jej potenciál sa zdá byť obrovský, behá časy na špičkovej seniorskej úrovni. V Japonsku, kde žije, sú vytrvalostné behy nesmierne populárne, je tam skvelá infraštruktúra a silná konkurencia, čo jej pomáha rásť.
Na Slovensku by to mala ťažšie, lebo by nemala s kým trénovať. Verím, že v budúcnosti môže priniesť slovenskej atletike skvelé výsledky aj na európskej úrovni v disciplíne 3000 metrov prekážok.
V septembri sa v Budapešti uskutoční ďalšie veľké atletické podujatia s názvom Ultimátne MS v atletike. Budú sa konať každé dva roky v párnych rokoch, keď nie sú klasické majstrovstvá sveta ani olympiáda. Účasť na nich je limitovaná len na absolútnu špičku a pripravené sú rekordné prémie vo výške 10 miliónov dolárov. Ako vnímate túto novinku z pohľadu atletického manažéra a čo tým organizácia World Athletics sleduje?
Svetová atletika chce ponúknuť vrcholné podujatie aj v rokoch, keď nie sú klasické majstrovstvá sveta.
Ide o novú iniciatívu mimo existujúcich marketingových kontraktov, čo umožňuje získať špecifických sponzorov a vyplatiť na atletiku nevídané prémie.
Pomáha aj Maďarsko ako organizátor prvého ročníka. Cieľom je končiť sezónu v septembri významným podujatím, aby sa potom už nekonali iné preteky. Tento cyklus bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Ako sa k tomu postavia atléti? Je to pre nich lákavá šanca finančne si polepšiť?
Atléti to vítajú. Bude to formátom pripomínať finále Diamantovej ligy, ale s prvkami šou, svetelnými efektmi a veľkou propagáciou. Ambasádorom je Usain Bolt, zapojení sú aj Noah Lyles či Tara Davis-Woodhallová.
Niektoré disciplíny ako vrh guľou, hod diskom či trojskok však v programe nie sú, čo vyvoláva nespokojnosť u dotknutých atlétov. Pre slovenských fanúšikov je výhodou, že premiéra je v blízkej Budapešti.
Atletika v súčasnosti nemá globálnu športovú superstar, akou bol v minulosti Usain Bolt. Kto má podľa vás potenciál stať sa ňou v blízkej budúcnosti?
Som v tomto prísny a poviem, že v nikom. Usain Bolt bol jedinečný a ďalší taký sa tak skoro nenarodí. On dokázal svojou popularitou konkurovať hviezdam tímových športov v Amerike či futbalistom v Európe.
Dnes máme hviezdy ako Mondo Duplantis či Noah Lyles, alebo maratónec Sebastian Sawe, ale ich mená nie sú pre bežného človeka na ulici také známe ako to Boltovo.
Usaina Bolta ste priviedli deväťkrát ako manažér mítingu Zlatá tretra do Ostravy. Považujete za svoj najväčší manažérsky úspech v kariére?
Z pohľadu organizácie mítingov určite áno. Začali sme s ním spolupracovať ešte predtým, než sa stal takou legendou.
Vlani v Tokiu mi sľúbil, že sa na Zlatú tretru raz vráti ako hosť. Nie je to lacná záležitosť, jeho honorár za prítomnosť je takmer rovnaký, ako keď súťažil, ale verím, že sa nám to podarí.
Slávny šprintér vás viackrát pozýval na návštevu Jamajky. Boli ste sa už?
Ešte som tam nebol, ale dúfam, že sa tam raz dostanem. Najzaujímavejšie sú tam stredoškolské majstrovstvá v marci, kam chodia agenti z celého sveta sledovať talenty. Je to tam najsledovanejšie podujatie, viac než národný šampionát.
Na Zlatej tretre sa v posledných dvoch rokoch predstavil talentovaný austrálsky šprintér Gout Gout. Akú mu predpovedáte budúcnosť, môže byť z neho najrýchlejší muž planéty?
Má na to predpoklady, hoci si musí dávať pozor. Momentálne je zranený a neštartuje v Eugene, čo je škoda. V Ostrave jasne prehral s Lylesom na 150 metrov, ale verím, že sa bude ďalej zlepšovať.
Práve na 150 metrov padol v Ostrave svetový rekord. Čo to pre míting znamená?
Chceli sme priniesť niečo výnimočné a rekord na 150 metrov v podaní Lylesa bol skvelým záverom.
Verím, že Svetová atletika začne tieto menej tradičné disciplíny oficiálne evidovať. Splnili sme všetky protokoly vrátane dopingovej kontroly a kontroly obuvi, ktorú som osobne niesol do Monaka.
Zo Zlatej tretry je už dlhé roky veľmi prestížny míting. Máte s organizátormi ambíciu spraviť z neho súčasť Diamantovej Ligy? Čo je k tomu potrebné?
Je to zložitejšie. Diamantová liga je akciová spoločnosť, kde sú organizátori akcionármi. Mnohí odborníci si myslia, že tých mítingov je už priveľa. Súčasná zmluva s partnerom sa končí v roku 2029 a potom sa koncept možno zmení.
My si momentálne ceníme slobodu pri výbere dátumu a disciplín, čo by sme v Diamantovej lige nemali. Navyše, rozpočet by sa musel zdvojnásobiť, čo je momentálne nereálne.
Aké vládnu medzi atletickými manažérmi vzťahy? Je tam tvrdá konkurencia, robíte si občas aj zle, alebo skôr spolupracujete?
Existuje konkurencia, niekedy sa manažéri snažia „pretiahnuť“ atlétov k sebe. Svetová federácia eviduje asi 300 licencovaných manažérov, ale kľúčových je len asi 50 až 60. Táto užšia skupina spolupracuje veľmi férovo a solidárne.
Zažili ste za tie desaťročia v atletike pocit vyhorenia?
Zatiaľ nie, ale treba byť opatrný. Stále ma bavia výkony a časy, a ak sú s nimi spojení ľudia, s ktorými spolupracujem, baví ma to o to viac. Dôležité je mať okolo seba tím ľudí, medzi ktorých sa dajú rozdeliť povinnosti.
Aj vy ste kedysi behali 400 metrov cez prekážky. Vnímate vďaka tomu Emmu inak než ostatných klientov?
Priznám sa, že ani nie. Je to už veľmi dávno. Vždy som mal najbližšie k hladkým šprintom, na prekážky som prešiel len preto, že som na stovke nevidel šancu uspieť na slovenskej úrovni. Vtedy tam nebola taká konkurencia.
Komentovali ste takmer všetky olympiády od Atlanty 1996. Ktorá bola najlepšia?
Každá bola špecifická. V Paríži som sa napríklad dohodol, že budem komentovať už len atletiku. Rád spomínam na Sydney 2000.
Bola tam skvelá atmosféra, ešte pred všetkými globálnymi konfliktami, a príjemné počasie. Štadión so 100 000 ľuďmi pri víťazstve Cathy Freemanovej bol nezabudnuteľný zážitok.