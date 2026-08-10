Za formulou sa nedalo cestovať. Prvú Veľkú cenu Maďarska videli aj družstevníci zo Slovenska

Bol horúci 10. august 1986. Na novopostavený okruh formuly 1 neďaleko Budapešti prúdili desaťtisíce fanúšikov vrátane mnohých Slovákov.
Motoristickí nadšenci si nemohli nechať ujsť udalosť, akú dovtedy v tejto časti Európy nezažili – prvú Veľkú cenu Maďarska vo Formule 1.
„Bola to výnimočná udalosť. Prvá veľká cena vo východnom bloku a pre nás niečo dovtedy nepredstaviteľné,“ spomína fanúšik PETER ROZIAK zo Sebechlieb.
Pred štyridsiatimi rokmi sedel na Hungaroringu spolu s priateľmi a pracovníkmi miestneho družstva.
„Dodnes na ten zájazd veľmi rád spomínam. Videli sme Formulu 1 naživo v čase, keď sa za ňou prakticky nedalo cestovať,“ hovorí, kým sa usádzame v jeho obývačke. Postupne vyťahuje jednu spomienku za druhou.
Hoci sa ideme rozprávať o formule, všade okolo seba vidím malé lietadlá a množstvo trofejí. Prečo?
Som letecký modelár. Odmalička ma to fascinovalo a súťažne sa tomu venujem už 30 rokov. Až 12-krát som sa stal majstrom Slovenska a pravidelne sa zúčastňujem aj na medzinárodných podujatiach, vrátane majstrovstiev Európy a sveta.
Ako ste sa dostali k Formule 1?
Začalo sa to ešte v roku 1977. Bežali sme štafetový beh zo Sebechlieb do Banskej Bystrice k Pamätníku SNP. Bolo nás asi sedem alebo osem, každý odbehol svoj úsek a pred nami išiel autobus.
Keď sme sa vracali, zastavili sme sa na kúpalisku v Kováčovej. Práve tam som si kúpil malú vlajočku Ferrari. Bola to obyčajná látková vlajočka na zavesenie na stenu.
Vtedy som si povedal, že budem fanúšikom Ferrari. Tú vlajočku mám doteraz odloženú, nikdy som ju nevyhodil.
Prekvapuje ma, že už v tom čase sa dali kúpiť nejaké reklamné predmety značky Ferrari.
No, práveže nedali, takmer vôbec. Tričká neexistovali, neboli ani rôzne tašky či ďalšie suveníry. Tá vlajočka bola v podstate jediná vec Ferrari, ktorú sa mi podarilo zohnať.
Takže od Ferrari ste sa dostali k Formule 1?
Presne tak. Začal som ju ako mladík sledovať v televízii.
Kde a ako sa dala Formula 1 v časoch hlbokého socializmu sledovať?
Ak si dobre pamätám, už v roku 1977 vysielala Československá televízia niektoré veľké ceny. Neboli to všetky preteky, skôr tie bližšie, napríklad v Rakúsku, Anglicku či Francúzsku. Zámorské veľké ceny sa nevysielali a väčšinou išlo iba o približne dvadsaťminútové zostrihy.
Spomínam si, že ich komentoval český komentátor Luboš Pecháček. Neskôr, približne od začiatku osemdesiatych rokov, sa už objavovali aj celé veľké ceny.
Pamätám si napríklad Veľkú cenu Monaka. Doma sme odoberali časopis Televízia s televíznym programom a raz bola práve monacká veľká cena na titulnej strane.
Už vtedy sa o nej hovorilo ako o najprestížnejších pretekoch. Aj starší chalani vraveli, že Monako sú naozaj veľké preteky.
Cestovať za pretekmi do západnej Európy však nebolo možné.
Vôbec. Bol socializmus a do kapitalistických krajín sa bežne cestovať nedalo. O to výnimočnejšie bolo, keď sa začalo hovoriť, že Formula 1 príde do Maďarska.
Ako ste sa v dedinke Sebechleby dozvedeli o organizácii Veľkej Ceny Maďarska?
Viacerí chlapi v dedine sa zaujímali o motoršport, boli sme taká dobrá partia. Približne dva alebo tri roky pred Veľkou cenou Maďarska sme boli aj v Brne sledovať preteky Formula Easter.
Bola to séria formulových monopostov pre krajiny východného bloku. Jazdili v nej Čechoslováci, Poliaci, Maďari aj východní Nemci.
Okrem toho tam boli tam aj vytrvalostné preteky cestovných áut a ďalšie kategórie. Pamätám si, že v cestovných autách štartoval za BMW aj mladý Gerhard Berger, ktorý neskôr jazdil vo Formule 1 a vo Ferrari.
Jeho BMW malo veľmi zaujímavý polep. Zvonka na ňom boli namaľované vnútorné časti auta, akoby ste cez karosériu videli motor, chladič či potrubia.
O Hungaroringu a Formule 1 sa začalo hovoriť začiatkom roka 1986. Dozvedeli sme sa to asi z novín, rozhlasu alebo televízie. V tom čase sa dali kúpiť rôzne motoristické časopisy a o formule sa celkom pravidelne informovalo.
Ako vznikol nápad zorganizovať zájazd na prvú Veľkú cenu Maďarska?
Predsedom miestneho JRD (Jednotné roľnícke družstvo, pozn. red.) bol František Lacko, ktorý pochádzal z Oravy. Na družstve pracoval aj Peter Husák, veľký nadšenec mototizmu. Práve on predsedu presvedčil, aby zorganizovali autobusový zájazd na Veľkú cenu Maďarska.
Išlo približne o dvadsať až dvadsaťpäť ľudí. Boli to prakticky samí chlapi. Na družstve síce pracovalo veľa žien, ale o Formulu 1 vtedy záujem nemali.
Aj vy ste v tom čase pracovali na družstve?
Práveže nie. Bol som čerstvý absolvent vysokej školy, ktorú som skončil v roku 1986. S Petrom Husákom mladším som bol veľmi dobrý kamarát a on ma presvedčil, aby som išiel s nimi. Pôvodne bol zájazd určený iba pre družstevníkov.
Inak tam boli prakticky len zamestnanci JRD Sebechleby. Nepamätám si, že by s nami išiel niekto z inej obce.
Koľko vás celý zájazd stál?
Myslím si, že takmer nič. Možno sme sa poskladali po sto korún alebo zaplatili nejakú menšiu sumu, ale úprimne si to už nepamätám. Určite to nebolo nič, čo by ma vtedy finančne zaťažilo.
Družstvo to bralo ako spoločný výlet a veľkú časť nákladov zaplatilo. Aj preto musím dať klobúk dole pred predsedom družstva, ktorý zájazd zorganizoval a financoval.
Ako celý víkend vyzeral?
V piatok sme prišli na okruh, kde sme sledovali prvý voľný tréning. Spomínam si, že som chodil popri trati, aby som si našiel čo najlepšie miesto na nedeľu. Prešiel som takmer okolo celého okruhu.
Nakoniec sme si s kamarátom sadli na začiatku cieľovej rovinky. Ostatní z nášho zájazdu boli roztrúsení po okruhu. Každý si našiel miesto, ktoré mu vyhovovalo.
Z nášho miesta sme videli monoposty približne od deviatej zákruty až po koniec cieľovej rovinky. Na opačnom konci už boli autá veľmi malé, ale mali sme pomerne dobrý prehľad.
Po odchode z trate sme mali výborný obed v Budapešti. Neviem, čo presne sme mali, ale viem, že mi veľmi chutil (smiech).
Po ňom sme pokračovali do Egeru, kde sme sa ubytovali v jednoduchšom hoteli. Formulový víkend predseda družstva spojil s výletom do termálnych kúpeľov.
V Egeri sme strávili piatkový večer aj sobotu. V nedeľu ráno sme sa presunuli späť na Hungaroring. Chceli sme tam byť čo najskôr, pretože sa očakávala obrovská návštevnosť. Myslím si, že sme na okruh prišli okolo deviatej ráno.
Po skončení pretekov sme sa rovno vydali na cestu domov. Priznám sa, že v autobuse sme sa aj dobre opili. Nespomínam si presne, ale niektorí chlapci možno formulu ani nevideli (smiech).
Ako na vás zapôsobil úplne nový Hungaroring?
Bolo vidieť, že je čerstvo postavený. Hovorilo sa, že vznikol na bývalom zemiakovom poli.
Tráva ešte poriadne nevyrástla, všade bolo vidieť rozrytú zem. Celý areál pôsobil, akoby ho dokončili iba pred niekoľkými dňami.
Boli tam jednoduché boxy, hlavná tribúna a niekoľko dočasných montovaných tribún. Väčšina ľudí však sedela na tráve, rovnako ako my. Už si nepamätám, čo sme mali pod sebou. Asi som si na zem položil bundu.
Dnes sa dá na pretekoch dostať aj do boxovej uličky či k hlavnej tribúne sledovať záverečný ceremoniál. Kde všade ste sa vtedy dostali vy?
My sme mali obyčajnú papierovú vstupenku na státie alebo sedenie na tráve, určite nie na tribúnu. Ak si dobre spomínam, stála približne 600 alebo 650 forintov.
Počas tréningov sa dalo pohybovať po väčšej časti okruhu, samozrejme, okrem tribún.
Na samotné preteky už bola vstupenka určená iba pre určitú časť trate. Myslím, že sme mali prístup približne k tretine okruhu. Do západnej časti sme už ísť nemohli.
Na preteky údajne prišlo približne 200-tisíc ľudí, čo bol vtedy rekord. Ako na vás pôsobil taký obrovský počet divákov?
Ľudia boli rozptýlení po celom okruhu, takže to nepôsobilo ako jeden obrovský dav. Boli však naozaj všade. Kam ste sa pozreli, tam boli ľudia.
Bola to prvá veľká cena v Maďarsku aj v celom východnom bloku. Preto išlo o mimoriadnu udalosť a veľa ľudí chcelo byť pri tom.
Fungovala organizácia aj pri takej návštevnosti?
Veľmi dobre. Vôbec si nepamätám, že by sme sa niekde výrazne tlačili alebo dlho čakali. So vstupenkou sme sa dostali dovnútra bez akýchkoľvek komplikácií.
Na tú dobu to mali výborne pripravené. Ľudí dokázali dostať na okruh pomerne rýchlo. Nebolo to tak, že by ste stáli tri hodiny v rade a posunuli sa iba o pár metrov.
Pamätám si, že neskôr, počas základnej vojenskej služby v západných Čechách, som stretol jedného vojaka, ktorí mi tvrdil, že bol tiež na Veľkej cene Maďarska. Keď som sa ho však začal vypytovať, zistil som, že sa dovnútra vôbec nedostal.
Prišiel bez vstupenky a myslel si, že nejako prejde cez plot. Už vtedy tam však bola bezpečnostná služba a nikoho bez lístka nepustili. Formulu 1 napokon iba počul, ale nič nevidel (smiech).
Spomínate si aj na sprievodný program pred štartom?
Maďari chceli pripraviť slávnostnú atmosféru, podobnú tej, aká bývala na ostatných veľkých cenách.
Nad okruhom preletelo lietadlo. Ak si dobre spomínam, bol to dvojplošník. Letel pomerne nízko zo západu na východ, oproti štartovej rovinke. Dokonca som si vtedy pomyslel, že ten prelet je naozaj veľmi nízky.
Čím vás prekvapilo zázemie okolo okruhu?
Páčili sa mi stánky so suvenírmi aj občerstvením. Dalo sa kúpiť pivo, klobásy a všetko bolo veľmi dobre zorganizované.
Na tú dobu tam bolo naozaj veľa suvenírov. Tričko Ferrari alebo McLaren sa u nás kúpiť nedalo, na Hungaroringu áno. Myslím si však, že som si nijaké nekúpil, čo teraz s odstupom času aj ľutujem.
Kúpil som si iba program. Mal približne tridsať strán a boli v ňom predstavené všetky tímy, jazdci aj monoposty.
V strede toho buletínu bola tabuľka, do ktorej sa dali zapisovať jednotlivé kolá jazdcov počas pretekov. Keď niektorý prešiel okolo nás, urobili sme si pri jeho mene čiarku, aby sme mali prehľad o poradí.
Nebolo to vôbec jednoduché. Komentár bol po maďarsky alebo po anglicky, takže sme sa veľmi nechytali. Veľkoplošné obrazovky vtedy prakticky neexistovali. O to poctivejšie som si robil vlastnú štatistiku.
Pomáhal mi aj kamarát, ktorý sedel veľa mňa. Hovoril mi, komu mám urobiť ďalšiu čiarku a kto ešte okolo nás neprešiel. Sledovali sme najmä prvých troch až piatich jazdcov. O všetkých pretekároch sa prehľad udržať nedal.
Podarilo sa vám týmto spôsobom zachytiť celé preteky?
Na konci mi chýbali dve čiarky a nechápal som prečo. Až doma som sa dozvedel, že preteky sa skončili po uplynutí dvojhodinového časového limitu, takže posledné dve plánované kolá sa už nejazdili.
Vtedy mi došlo, že moja tabuľka bola vlastne správna. Škoda, že sa program aj s poznámkami niekam stratil. Dnes by to bola veľmi pekná pamiatka.
Odkiaľ ste sa doma dozvedeli o tom, že preteky sa skončili skôr?
Nahral som si ich. V tom čase som ešte nemal videorekordér. Kúpili sme si ho až neskôr, po svadbe. Mal som však kotúčový magnetofón.
Keď sme odchádzali na preteky, vysvetlil som mame, že keď sa v nedeľu začne priamy prenos Formuly 1 v Československej televízii, má zapnúť magnetofón.
Ona to naozaj urobila a celý televízny komentár sa mi nahral na pásku. Keď sme sa vrátili domov, viackrát som si ho prehral.
Až vtedy mi všetko do seba zapadlo. Mohol som si spojiť to, čo som videl na okruhu, s tým, čo vysvetľoval komentátor v televízii.
V upútavke bola prezentovaný Balaton a región Badacsony.
Pamätáte si po štyridsiatich rokoch aj samotný športový priebeh pretekov?
Niektoré veci áno, ale musím priznať, že som sa v spomienkach aj pomýlil. Dlho som si myslel, že preteky vyhral Ayrton Senna. V skutočnosti zvíťazil Nelson Piquet.
Pamätám si však aj meno Johnnyho Dumfriesa. Bol Sennovým tímovým kolegom a mal jedno z najdlhších mien vo Formule 1. Celým menom sa volal John Colum Crichton-Stuart, Earl of Dumfries. Práve z televízneho komentára mi to utkvelo v pamäti dodnes.
VIDEO: Predbiehací manéver Nelsona Piqueta na VC Maďarska 1986
Aký bol prvý dojem, keď ste monoposty Formuly 1 konečne videli naživo?
Bol to obrovský zážitok. Predstavoval som si, že budú o niečo bližšie, ale keď sme sedeli pri trati, boli predsa len trochu ďalej.
Monoposty boli vtedy podstatne menšie ako dnes. Najväčším zážitkom však nebola ich veľkosť, ale zvuk a rýchlosť. Keď sa okolo vás prehnali a predbiehali sa, bolo to niečo neuveriteľné.
Viem, že bolo veľmi teplo, veď bol 10. august. Napriek tomu preteky ubehli strašne rýchlo. Trvali približne dve hodiny, ale mne sa zdalo, akoby sa skončili za desať minút. Keď človeka niečo naozaj baví, čas plynie úplne inak.
Mali ste v tom čase obľúbeného jazdca?
Skôr som vždy fandil celej Formule 1 než jednému tímu alebo jazdcovi. Nikdy som nebol typ fanúšika, ktorý vidí iba jeden tím.
Veľmi blízko som však mal k Ayrtonovi Sennovi. Obľúbil som si ho už v časoch, keď jazdil za Toleman, a potom som ho sledoval v Lotuse.
Som letecký modelár a Senna sa tiež venoval leteckému modelárstvu. Aj preto mi bol sympatický. Mojím snom bolo raz sa s ním osobne stretnúť.
Žiaľ, v roku 1994 zahynul v Imole a už k tomu nikdy nemohlo dôjsť.
Fotografovali ste počas víkendu?
Áno, klasickým fotoaparátom na kinofilm. Chcel som však fotiť farebne a diapozitívy vyšli lacnejšie ako klasické fotografie.
Treba si uvedomiť, že vtedy ste mali na celý víkend jeden film s 32 alebo 36 zábermi. To bolo všetko. Človek preto fotil oveľa menej ako dnes.
Zostala vám okrem diapozitívov na pamiatku aj vstupenka?
Mal som ju dlhé roky prilepenú na skrini. Keď som skriňu dával bratovi, odlepil som ju, aby mi zostala na pamiatku. Časť sa síce odtrhla, ale stále by som ju mal mať niekde odloženú.
Boli ste odvtedy ešte na niektorej veľkej cene Formuly 1?
Je zaujímavé, že nie. Viackrát sme sa s kamarátmi dohodli, že pôjdeme opäť do Budapešti, ale vždy z toho napokon zišlo.
Vstupenky treba kupovať s predstihom a mne do toho vždy niečo prišlo. Raz dovolenka, inokedy iné povinnosti.
V prvom rade som letecký modelár. Veľké ceny sa často kryjú so súťažami, na ktoré sa pripravujem. Je tam aj finančná stránka. Niežeby som si cestu nemohol dovoliť, ale peniaze som vždy radšej investoval do modelárstva.
Pokojne by som išiel do Budapešti alebo na niektorý z okolitých okruhov. Zatiaľ sa však nikdy nestretol vhodný termín so všetkými ostatnými okolnosťami.
V Sebechleboch však motoristická komunita zostala.
Zo staršej generácie sme už všetci dôchodcovia, ale je tu skupina mladších chalanov, ktorí pravidelne chodia na veľké ceny Formuly 1, napríklad do rakúskeho Spielbergu.
Aj mňa už viackrát volali, ale s mladou partiou sa mi veľmi nechce cestovať. Veľa sa však spolu o Formule 1 rozprávame.
Pred každou sezónou si dokonca robíme tipovačku, kto sa stane majstrom sveta. Mám na to vytvorenú aj tabuľku.
Sledujete Formulu 1 stále pravidelne?
Áno, stále som veľký fanúšik. Už takmer 50 rokov. Ak nevidím veľkú cenu naživo a idem si ju pustiť zo záznamu, u nás doma platí jedno pravidlo: nikto mi nesmie prezradiť výsledok.
Keď neviem, kto vyhral, zaujíma ma, akým spôsobom sa k víťazstvu dostal, akú zvolil stratégiu a prečo uspel. Nie je pre mňa podstatné, kto vyhrá. Dôležité je, či sú preteky napínavé.
Niektoré veľké ceny sú výborné, iné sú nudné. Niekedy sa pri nich naozaj dobre spí (smiech).
Ako sa podľa vás Formula 1 za tých takmer päťdesiat rokov zmenila?
Zmenila sa veľmi. Na začiatku boli malé monoposty s rôznymi motormi. Potom prišli veľké dvanásťvalce s objemom 3,5 litra a neskôr turbomotory.
Postupne sa začala riešiť najmä bezpečnosť. Autá boli čoraz rýchlejšie a pribúdalo vážnych nehôd.
Monoposty z posledných rokov sú obrovské. Keď som stál vedľa jedného v múzeu Red Bullu v Salzburgu, uvedomil som si, aký je to kolos. Má približne šesť metrov. Je to naozaj veľké auto.
Na druhej strane ho diváci lepšie vidia z diaľky. Nemôžu okolo trate jazdiť úplne drobné autá. Je však pravda, že na užších tratiach sa s veľkými monopostmi ťažšie predbieha.
Ako vnímate nové pravidlá, ktoré vstúpili do platnosti od aktuálnej sezóny?
Od začiatku tvrdím, že pomer medzi spaľovacím motorom a elektromotorom nie je nastavený správne.
Spaľovací motor by mal mať väčší podiel. Ja by som bol približne za pomer 65 percent spaľovacieho motora a 35 percent elektrickej energie.
Dnes veľa závisí od toho, ako tím dokáže hospodáriť s energiou. Môžete mať výborne pripravené auto aj jazdca, ale keď vám dôjde energia v batérii, nemáte šancu.
Čo vo vás zostalo zo zážitku na prvom Hungaroringu najsilnejšie?
Najmä pocit, že som bol pri výnimočnej udalosti. Bola to prvá veľká cena vo východnom bloku a pre nás niečo dovtedy nepredstaviteľné.
Dodnes na ten zájazd veľmi rád spomínam. Boli sme výborná partia, všetko bolo dobre zorganizované a videli sme Formulu 1 naživo v čase, keď sa za ňou prakticky nedalo cestovať.
Odvtedy už uplynulo štyridsať rokov, ale stále si dokážem vybaviť nový okruh, nevyrastenú trávu, hluk monopostov aj to, ako som si do programu robil čiarky.
Možno sa ešte niekedy na veľkú cenu vyberiem. Zatiaľ mi však úplne stačí, že všetky preteky sledujem doma v televízii. Formule 1 som zostal verný.