Keby ma nedraftovali, svet sa nezrúti, vraví mladý Slovák. Raz by chcel sedieť vedľa Kučerova

V priebehu niekoľkých týždňov zažil najvýraznejšie obdobie svojej doterajšej kariéry.
Obranca TOMÁŠ KRÁLOVIČ si so Slovanom Bratislava zahral vo finále Tipsport ligy, následne prešiel draftom do NHL, v ktorom si ho až na štvrtý pokus vybrala Tampa Bay v treťom kole z 90. miesta.
Už na prvom kempe zaujal vedenie klubu natoľko, že s ním podpísalo trojročný nováčikovský kontrakt.
„Bol som nastavený tak, že to buď vyjde, alebo nevyjde. Keby to náhodou nevyšlo, nič by sa nemenilo na tom, že by som ďalej pracoval. Viacerí hráči ukázali, že do NHL sa dá dostať aj bez draftu," vraví v rozhovore pre Sportnet.
Na začiatku augusta sa pripravuje na odchod do zámoria, kde chce zabojovať o svoje miesto v organizácii Tampy.
Hokejové leto
Ľad sa roztopil a tribúny štadiónov sú prázdne, ale hokejový život ide ďalej. Sportnet prinesie aj počas leta sériu rozhovorov a príbehov (nielen) pre hokejových fajnšmekrov. So súčasnými hráčmi o aktuálnych témach, s bývalými o spomienkach na veľké zápasy a turnaje.
Stihli ste už spracovať všetky momenty z posledných týždňov?
S odstupom času už asi áno. Koniec sezóny bol trochu trpkejší, hoci celkovo bola veľmi dobrá. Vo finále sme odohrali sedem zápasov a je škoda, že sa nám nepodarilo so Slovanom vyhrať. Potom som mal chvíľu voľno, nasledoval draft a podpis zmluvy. Emócie boli naozaj veľké a skvelé. Teraz sa už pripravujem na novú sezónu.
VIDEO: Rozhovor s Tomášom Kráľovičom
Keď sa za týmto obdobím obzriete, na čo budete spomínať najradšej?
Myslím si, že celá sezóna bola super. Ľudia v klube aj celá šatňa si výborne sadli. Navyše sme si hrali sedemzápasové finále, čo sa podľa mňa málokomu podarí zažiť. Jeden zo zápasov finálovej série sa mi podarilo rozhodnúť v samostatných nájazdoch. Sú to momenty, ktoré vo mne budú rezonovať celý život.
Keď sa vrátime k draftu, prešli ste ním až na štvrtý pokus. Stále ste verili, že sa to môže podariť?
Najvtipnejšie je, že práve tento rok som cítil najväčší záujem. Niežeby som si bol istý, ale najviac som si myslel, že by to tentoraz mohlo vyjsť. Počas celej sezóny som komunikoval s tímami a pri niektorých som cítil väčší záujem. Som rád, že to napokon takto dopadlo.
V predchádzajúcich sezónach vrátane vášho pôvodného draftového ročníka nebol záujem taký výrazný?
V podstate som v každej sezóne absolvoval nejaké rozhovory s tímami, ale takýto záujem prišiel až teraz. Mal som viacero rozhovorov s jednotlivými klubmi, takže to bolo super.
Ako ste vnímali to, že vám draft tri roky nevyšiel?
Bral som to tak, že svet sa nezrúti. Makal som ďalej a stále som veril. Mojím celoživotným snom je dostať sa do NHL alebo o túto možnosť bojovať. Som rád, že sa mi to napokon podarilo.
Napokon si vás v treťom kole z 90. miesta vybrala Tampa Bay. Práve od tohto klubu ste počas sezóny cítili najväčší záujem?
Áno, bol to jeden z troch tímov, pri ktorých som cítil najväčší záujem.
Môžete prezradiť ďalšie dva?
Utah a Seattle. Myslím si, že tieto tímy mali o mňa väčší záujem.
Prvé kolo draftu prebiehalo v piatok večer, respektíve v noci nášho času, a ďalšie kolá nasledovali v sobotu. Čo ste vtedy robili? Myslím si, že sa s tým spája zaujímavý príbeh.
Druhé až siedme kolo prebiehalo v sobotu. Bol som vtedy pri Dunaji s rodinou a kamarátmi a jazdil som na vodnom skútri. Práve tam som sa dozvedel, že si ma Tampa vybrala v treťom kole z 90. miesta. Emócie boli neskutočné.
Na sociálnych sieťach som videl reakcie fanúšikov Tampy, podľa ktorých ste ako stvorený pre Floridu, keďže ste sa o svojom draftovaní dozvedeli na vodnom skútri.
Áno. Teraz som tam strávil týždeň a lodí či vodných skútrov tam bolo požehnane. Dúfam, že sa mi tam niekedy podarí na nejakom zajazdiť (smiech).
Ako vyzerali prvé chvíle po drafte? Kto vám zavolal a ako celý proces prebiehal?
Zavolal mi môj agent, ktorý bol na drafte priamo v Buffale, takže sa to dozvedel pomerne rýchlo. Potom mi telefonoval skaut Tampy, pogratuloval mi a dal mi k telefónu manažéra aj ďalších skautov, ktorí mi tiež zablahoželali.
Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Následne som už najviac komunikoval s ľuďmi, ktorí mali na starosti letenky a vybavenie povolenia na vstup do USA, aby som mohol čo najskôr odletieť.
Bolo približne osem hodín večer a už nasledujúce ráno o siedmej som bol na letisku a odlietal.
Stihli ste v tom prvotnom momente spracovať všetky emócie?
Boli neskutočné. Splnil sa mi detský sen a cítil som obrovskú radosť. Videl som, ako sa z toho teší celá rodina aj moji najbližší a ako to všetci prežívali so mnou. Bolo to super.
Mali ste pripravený aj plán pre prípad, že by vám draft nevyšiel ani tento rok?
Bol som nastavený tak, že to buď vyjde, alebo nevyjde. Keby to náhodou nevyšlo, nič by sa nemenilo na tom, že by som ďalej pracoval. Viacerí hráči ukázali, že do NHL sa dá dostať aj bez draftu.
Ak chce človek hrať profesionálny hokej, musí na sebe makať, mať určité zručnosti a ďalej na nich pracovať. To chcem robiť neustále, takže by sa pre mňa nič nemenilo.
Po drafte ste odcestovali na development kemp. Aké boli vaše prvé dojmy z celej organizácie?
Bolo to super. Prišiel som v nedeľu podvečer a mali sme tímovú večeru, na ktorej boli ľudia z vedenia aj všetci hráči. Postupne sme sa spoznali a pogratulovali mi. Všetci ľudia v organizácii boli neskutočne milí a nápomocní. Chcú zlepšovať všetkých hráčov.
Zázemie a tréningové centrá, ktoré tam majú, sú neskutočné. Je radosť tam trénovať a byť.
Dá sa tamojšie zázemie, šatne a celkový servis porovnať s niečím, čo ste už zažili?
Myslím si, že Slovan má jedno z najlepších zázemí, aké som v Európe videl. Navštívil som už viacero šatní, ale v Tampe to bolo ešte o niečo lepšie.
Servis, vybavenie aj prístup boli asi na najvyššej úrovni, akú som v živote zažil. Mali tam napríklad vlastných kuchárov, ktorí nám pripravovali obedy priamo pri šatni.
Dostali ste aj klubové oblečenie a kompletný servis?
Áno, dostali sme všetko. Keďže sa tam vraciam, dostal som už aj výstroj.
Aký bol program kempu a na čo ste sa počas týždňa zameriavali?
Prvý deň sme absolvovali zdravotnú prehliadku, testy v posilňovni a jeden test na ľade, ktorý nebol príliš náročný.
Potom sme mali dvojfázové tréningy na ľade, do toho posilňovňu a popoludní nám vždy pripravili nejaký program. Boli sme v šatni prvého tímu Tampy Bay a navštívili sme aj šatňu baseballového tímu Tampa Bay Rays. Bolo to super.
Keď ste videli šatňu prvého tímu Tampy Bay, povedali ste si, že by ste v nej raz mohli sedieť?
Bolo to perfektné. Keď sme vstúpili do šatne, viseli tam dresy všetkých štyroch hráčov, ktorých Tampa tento rok draftovala. Môj dres bol vedľa Kučerovovho miesta. Povedal som si, že vau, raz by som tam chcel sedieť vedľa neho. Bol to silný moment.
Prekvapilo vás na kempe niečo po hokejovej stránke, napríklad úroveň spoluhráčov?
Asi ani nie. Predstavoval som si, že to bude vyzerať presne takto a že úroveň bude taká vysoká.
Vrchol kempu prišiel na jeho konci, keď vás po hre troch proti trom zavolali a priamo na ľade ste podpísali trojročnú nováčikovskú zmluvu. Aký to bol moment?
Bol to zatiaľ asi najkrajší moment, aký som zažil. Po podávaní rúk sa zrazu na ľade objavil stolík. Kľakli sme si k nemu a ešte som sa pýtal spoluhráča, či nevie, čo sa ide diať. Nikto z nás to nevedel.
Generálny manažér napokon oznámil, že podpisujem svoju prvú profesionálnu zmluvu v NHL. Bolo to neskutočné. Ani v najkrajších predstavách som nečakal, že mi ju dajú podpísať takto rýchlo. Bol som veľmi šťastný.
Počas týždňa ste nedostali žiadne náznaky ani ste neabsolvovali rozhovory, ktoré by tomu nasvedčovali? Bolo to absolútne prekvapenie?
Áno.
Čo vám potom povedal generálny manažér a ďalší ľudia z vedenia?
Opäť mi pogratulovali a povedali, že sa im páčim ako hráč. Poznajú moje silné stránky a chcú ich ďalej rozvíjať. Chcú ma dostať na čo najvyššiu úroveň.
Dočítal som sa, že rozhodnutie podpísať s vami zmluvu prišlo až počas kempu. Čím ste ich mohli v priebehu týždňa zaujať?
Snažil som sa v jednotlivých hrách ukázať to, čo ma zdobilo počas sezóny v Slovane. Nebál som sa hrať s pukom. Myslím si, že na svoju výšku mám celkom dobrý pohyb a aj to mohlo zavážiť. Dôležité mohlo byť tiež to, že už tretí rok hrám mužský hokej. Povedal by som, že to boli hlavné veci.
Dostali ste aj odporúčania, na čom by ste mali počas leta pracovať?
Áno. Dostali sme spätnú väzbu z jednotlivých testov a povedali nám, v čom by sme sa mali zlepšiť.
Išlo najmä o fyzickú stránku alebo aj o niečo iné?
Po fyzickej stránke mi povedali veci, o ktorých som už vedel. Pracovali sme na nich s kondičným trénerom Slovana v podstate počas celej sezóny a budeme v tom pokračovať celý august, aby som sa čo najlepšie pripravil.
Na ľade mi povedali, že robím jednu menšiu chybu pri korčuľovaní. Bola to drobnosť, nič závažné. To bolo asi všetko.
V NHL sa už ide skutočne do úplných detailov.
Áno. Natáčali nás pomocou rôznych aplikácií a po kempe nám ukázali napríklad jednotlivé uhly v členku či spôsob, akým sa odrážame. Boli to veľmi prepracované veci a následne sme na nich pracovali.
Povedali vám, akú úlohu by ste mohli v organizácii zastávať a kde momentálne vidia vaše miesto?
Zatiaľ nie.
Viete už, kde budete v budúcej sezóne pôsobiť?
Zatiaľ nie. V septembri pôjdem na nováčikovský a hlavný kemp Tampy pobiť sa o miesto v zostave. Taký je zatiaľ plán.
Akým typom obrancu by ste sa chceli prezentovať? V extralige sme videli, že ste boli platný smerom dopredu aj dozadu.
Takýmto spôsobom by som sa chcel prezentovať aj v zámorí. Chcem byť platný dopredu aj dozadu. Rád hrám na oboch stranách klziska. Samozrejme, každého viac baví útočiť a hrať s pukom, ale mám rád aj osobné súboje v rohoch a fyzickú hru.
Ako ste si počas týždňového kempu zvykali na užšie klzisko? Väčšinu kariéry ste totiž zatiaľ strávili v Európe.
Je to iné. Inak sa hrá najmä v rohoch a pred bránu je to bližšie. Ešte som si na to zvykal. Teraz však trénujeme na v tréningovej aréne Slovana, ktorá je tiež menšia. Neviem, či je úplne taká malá ako v zámorí, ale snažím sa na to pripravovať už teraz.
Ak sa nemýlim, išlo by o váš prvý zahraničný angažmán. Ako sa pripravujete na život v Severnej Amerike?
Volal som si už s niekoľkými chalanmi, ktorí tam hrajú, aj s hráčmi z farmy. Pýtal som sa, ako to tam približne funguje, takže si to už aspoň trochu viem predstaviť. Nijako zvlášť sa však na samotný život nepripravujem. Viac sa sústredím na hokej, než aby som teraz premýšľal nad bežným životom v zámorí.
Mnohí hráči si Tampu pochvaľujú ako ideálne miesto na hokej. Ako na vás mesto počas toho týždňa zapôsobilo?
Bolo to super. Nevidel som toho veľa, ale štadión prvého tímu sa nachádza priamo v centre. Keď sme k nemu cestovali autobusom, prešli sme cez mesto a pôsobilo veľmi pekne. Skvelé bolo aj more a všetko, čo tam majú vybudované. Veľmi sa mi tam páčilo.
Počas augusta ešte trénujete so Slovanom. Ako bude vyzerať váš najbližší program?
Až do odchodu sa budem pripravovať so Slovanom na ľade aj na suchu. Niečo navyše si budem riešiť individuálne. Niekedy v septembri by som mal odletieť do zámoria. Najskôr absolvujem nováčikovský kemp a hneď po ňom nasleduje hlavný kemp.
Čo by ste počas nasledujúcej sezóny považovali za úspech?
Po hernej stránke budem veľmi spokojný, ak budem hrať tak ako počas minulej sezóny. Chcem si vybojovať stabilné miesto a ukázať im, čo vo mne je.
V predminulej sezóne ste v extralige získali sedem bodov, teraz ich bolo 31. V čom mohli diváci vidieť najväčší rozdiel? Čo sa zmenilo?
Obrovskú zásluhu na tom má tréner Slovana Brad Tapper. Ako mladému hráčovi mi dal v podstate úlohu druhého obrancu. Hral som presilovky aj oslabenia a v každom zápase som dostával veľkú minutáž.
Tréneri mi dali veľkú príležitosť ukázať sa a snažil som sa im za dôveru odvďačiť výkonmi. Som rád, že som nazbieral body a že sme sa dostali až do finále.
Ako Brad Tapper vnímal, že ste boli draftovaný a následne ste podpísali zmluvu?
Veľmi sa z toho tešil a podľa mňa sa teší až doteraz. Aj on v minulosti pôsobil v organizácii Tampy Bay. Bol veľmi nadšený, napísal mi medzi prvými a neskôr sme si spolu sadli a rozprávali sa o tom. Veľmi mi to prial.
Pýtala sa ho na vás organizácia, keďže v nej v minulosti pôsobil?
Hovoril mi, že pred podpisom zmluvy boli v kontakte a pýtali sa ho, aký som človek. Povedal mi iba to, že im o mne odpovedal úprimne. To bolo všetko, čo mi prezradil.
Myslím si, že medzi sebou máme výborný vzťah a mohol im o mne povedať iba dobré veci.
Navonok pôsobí pán Tapper ako priateľský typ trénera. Aký je v šatni a ako by ste ho opísali?
Je to super človek a ako tréner veľký profesionál. Vie si upratať šatňu, vie, kedy má zakričať, a vie aj to, kedy má situáciu upokojiť. Má výborne prepracovanú taktiku.
Povedal by som, že je hokejový workoholik. Neustále sedí za počítačom, strihá videá a pozerá zápasy. Môžem o ňom hovoriť iba pozitívne.
Kedy vám naznačil, že na vás chce v Slovane stavať a že by ste mali byť dôležitým hráčom tímu?
Takto priamo mi to nepovedal, ale už počas prípravy sme sa veľa rozprávali o mojej ofenzíve. Chcel odo mňa viac hry smerom dopredu. Po prvom alebo druhom zápase som sa dostal na presilovku a odvtedy som ju hrával počas celej sezóny. Postupne sa to takto vyvinulo.
Hovorili ste o sklamaní z finále. Mrzí vás stále prehra v siedmom zápase?
Určite ma mrzí. Chceli sme získať zlato. V sérii sme už viedli 3:1 a súper ju proti nám otočil, takže je to trpké. Myslím si však, že všetko zlé je na niečo dobré. Musíme sa z toho poučiť do ďalších sezón a vedieť, čomu sa nabudúce vyvarovať.
Rozoberali ste si spätne, čo rozhodlo o tom, že Slovan finále prehral?
Ja osobne som to už s nikým podrobnejšie nerozoberal. Súper dal jednoducho o jeden gól viac a ten bol víťazný. Tak by som to povedal.
Štvrtý finálový zápas ste na tomto štadióne rozhodli samostatným nájazdom. Pýtali sa vás v Tampe aj na túto zručnosť?
Priamo sa ma na to nepýtali, ale ľudia z organizácie to videli. Rozprával som sa aj s hlavným trénerom tímu v AHL, ktorý je zároveň jeho generálnym manažérom. Hovoril mi, že videl nájazd, ktorým som rozhodol zápas. Sledovali ma, takže zrejme videli všetko.
Trúfali by ste si na niečo také aj v NHL?
Jasné. Nemal by som problém ísť na nájazd s chladnou hlavou a dúfať, že sa mi podarí streliť gól.
Keď sa na celú sezónu pozriete ako na celok, prevláda pozitívne hodnotenie?
Určite áno. Počas celej sezóny sme dokazovali, že hráme atraktívny a ofenzívny hokej. Mužstvo šľapalo ako hodinky.
Pamätám si iba jednu menšiu výsledkovú krízu, keď sme pred play-off prehrali niekoľko zápasov za sebou, ale aj to patrí k hokeju. Potom sme podľa mňa odohrali veľmi dobré celé play-off. Liptovský Mikuláš sme zdolali 4:0 na zápasy, Košice 4:2 a s Nitrou sme odohrali sedemzápasové finále.
Ukázali sme, že sme boli výborný tím. Myslím si, že v nasledujúcej sezóne môže byť Slovan ešte lepší.
Pri odovzdávaní medailí ste na ľad prišli s Romanom Kukumbergom. Viem, že ste dobrí priatelia. Čo pre vás tento moment znamenal?
Znamenal pre mňa veľmi veľa. Takáto situácia sa opisuje veľmi ťažko. Roman je v posledných rokoch môj najlepší kamarát. V to ráno sme ho čakali v posilňovni. Vždy sme tam chodievali o hodinu skôr, no tentoraz neprišiel. Už sme vedeli, že niečo nie je v poriadku.
Napokon sme za ním išli do nemocnice a prvotné správy boli, že mal čelnú zrážku a vyletel z auta. Vtedy mi nebolo všetko jedno. Som nesmierne hrdý na to, ako celú situáciu zvládol.
Teraz chodí každý deň do šatne. Môžeme spolu chodiť na obedy a na kávy, v podstate je všetko ako predtým. Aj preňho som veľmi chcel získať zlato. Je škoda, že sa nám to nepodarilo.
Zmenil sa po tejto udalosti aj váš pohľad na bežný život?
Určite áno. Veľmi.
Počas sezóny ste boli aj súčasťou seniorskej reprezentácie. Je reprezentačná úroveň iná aj v tom, že cítite hrdosť, keď trénujete a hráte za Slovensko?
Áno. Počas celej kariéry som si vážil reprezentačné zápasy, či už v mládežníckych kategóriách, alebo medzi seniormi. Reprezentovať Slovensko na medzinárodnej úrovni je podľa mňa pre Slováka najväčšia česť. Som nesmierne vďačný za každú šancu.
V minulosti ste absolvovali aj juniorské šampionáty do 18 a 20 rokov. Aké spomienky máte na toto obdobie?
Výborné. My, hráči narodení v roku 2005, sme boli veľmi dobrá partia. Dodnes sme v kontakte a ja osobne komunikujem s väčšinou chalanov. Spomínam na to iba pozitívne.
Účasť na seniorských majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku vám napokon tesne nevyšla a vypadli ste z prípravy. Bolo to sklamanie alebo skôr ďalšia motivácia do práce?
Bol som sklamaný, že som sa do tímu nedostal. Hrať na takomto veľkom podujatí je podľa mňa snom každého hráča. Rozhodnutie trénerov som však rešpektoval. Treba zaťať zuby, ďalej na sebe pracovať a veriť, že ďalšia príležitosť príde čo najskôr.
Keď sa vrátime úplne na začiatok, ako ste sa dostali k hokeju?
Môj brat hrával mládežnícky hokej v Ružinove. Je odo mňa o šesť rokov starší, takže som tam s ním chodieval. Hokej ma postupne chytil a odvtedy mi to zostalo.
Ako váš starší brat a rodičia vnímali posledné úspechy, teda draft a podpis zmluvy?
Veľmi ich prežívali. Celá rodina je na mňa hrdá a som rád, že im môžem týmito vecami robiť radosť. Počas celého môjho života veľa obetovali, aby som mohol hrať hokej. Ráno so mnou vstávali na tréningy.
Je to prvé väčšie zadosťučinenie. Môžem im niečo vrátiť a oni sa z toho môžu tešiť.
Na začiatku ste spomenuli, že byť draftovaný do NHL bolo splneným snom. O čom sníva Tomáš Kráľovič ďalej?
Chcem hrať v NHL, byť jej stabilným členom a vybudovať si tam kariéru.
Čo by ste odkázali svojmu sedemnásťročnému ja po tom, ako vás prvýkrát nedraftovali do NHL?
Náš kondičný tréner vždy hovorí, že sa dá urobiť viac. Súhlasím s ním aj teraz, takže by som asi ešte viac trénoval.
Na druhej strane si poviem, že mi to napokon vyšlo. Celá cesta zrejme mala svoj zmysel, rovnako ako rozhodnutie zostať na Slovensku. Nakoniec som bol draftovaný, takže neviem, čo konkrétne by som zmenil. Asi by som len pracoval ešte viac, aby to možno prišlo skôr.
S prvou profesionálnou zmluvou prichádzajú aj prvé väčšie zárobky, ak sa to tak dá nazvať. Plánujete si za tieto peniaze kúpiť niečo špeciálne?
Nie. Dostal som už prvú polovicu podpisového bonusu. Myslím si, že s peniazmi hospodárim dobre. Zatiaľ ich mám všetky na účte a nenapadlo mi nič, čo by som si za ne chcel ísť kúpiť. Zatiaľ som si nič nekúpil a ani to neplánujem.