Odvrátená tvár MS vo futbale. Messiho vyhodím do vzduchu štyrmi bombami, vyhrážal sa muž

Nedávno skončené majstrovstvá sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku mali aj svoju odvrátenú tvár.
Správa americkej polície odhalila viaceré bezpečnostné hrozby, ktorými sa FBI aj IPCC (Medzinárodné centrum pre policajnú spoluprácu) zaoberali počas trvania svetového šampionátu.
Medzi nimi sa vyníma hrozba samovražedného útoku s cieľom zabiť Lionela Messiho.
Práve kapitán striebornej Argentíny Messi bol najviac ohrozovanou osobou na MS 2026.
Pred zápasom skupinovej fázy medzi Argentínou a Jordánskom (3:1) zavolal na letisko v Dallase neznámy muž a vyhrážal sa, že vtrhne na štadión s dvoma ďalšími ľuďmi, ktorí mali doma vyrobené bomby a pušku AR-15. Konkrétne spomenul Lionela Messiho ako hlavný terč útoku.
Vyhrážky smrťou sa opäť objavili pred zápasom osemfinále Argentína - Egypt (3:2) v Atlante. "Vojdem na štadión a vyhodím Messiho do vzduchu štyrmi bombami pripútanými na tele,“ napísal jeden z podozrivých na sociálnych sieťach.
Britský tabloid Daily Star v sobotu vyšiel s titulnou stranou s Messim na fotografii a veľkým titulkom: "Plánovali bombový útok na Messiho."
"Počas toho istého zápasu polícia dostala ďalší hovor, v ktorom sa tvrdilo, že na tribúnach sú v odpadkových košoch ukryté tri bomby. Po dôkladnej prehliadke štadióna so psami na vyhľadávanie bômb sa ukázalo, že išlo o planý poplach," napísal denník Marca na svojom webe.
Bezpečnostnému problému sa nevyhla ani portugalská hviezda Cristiano Ronaldo. Podľa policajnej správy FIFA nahlásila FBI prítomnosť podozrivého muža, ktorý žiadal o podrobnosti o Ronaldovom ubytovaní.
O dva dni neskôr polícia v Houstone vypátrala a zatkla toho istého muža v hoteli, kde bol portugalský tím ubytovaný.
Ďalšia osoba bola zatknutá v Toronte za podobný incident po tom, čo sa pokúsila vkradnúť do výťahu s Ronaldom s tvrdením, že si s ním chcel len urobiť selfie.
Rozhodcovia tiež dostávali vyhrážky smrťou. Francúzsky rozhodca François Letexier dostal na svojom osobnom účte WhatsApp viac ako 6 000 nenávistných správ po tom, čo rozhodoval kontroverzný zápas Argentína - Egypt.
To isté sa stalo aj rozhodcovi VAR v tomto zápase, Willymu Delajodovi. Pre vyhrážky musela byť posilnená bezpečnosť ich domovov a rodín vo Francúzsku.