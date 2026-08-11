Slovan spoznal súpera v play-off. Slovinský majster ukázal silu v domácom obrate

NK Celje
NK Celje (Autor: Faceook/NK Celje)
TASR|11. aug 2026 o 22:19
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Bratislava odohrá prvý zápas doma.

Liga majstrov - odveta 3. predkola

NK Celje - Ararat-Armenia 2:0 (0:0)

/prvý zápas: 1:2, Celje postúpilo do play off/

Súperom futbalistov Slovana Bratislava v play off o ligovú fázu Ligy majstrov bude NK Celje.

Aktuálny šampión Slovinska zvíťazil v odvete tretieho predkola v tzv. majstrovskej vetve doma nad arménskym Araratom-Armenia 2:0.

„Belasí“ odohrajú úvodný duel na domácom trávniku 18. alebo 19. augusta, odvety sú na programe 25./26. augusta. V ďalšom stretnutí FC Ararat-Armenia zvíťazil nad slovinským NK Celje 2:1.

V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil pokutový kop Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty.

Liga majstrov

Liga majstrov

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