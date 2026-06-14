Holanďania poľavili a prišiel trest. Japonci odvrátili prehru v posledných minútach

MS vo futbale 2026 - skupina F
Holandsko - Japonsko 2:2 (0:0)
Góly: 51. van Dijk, 64. Summerville - 57. Nakamura, 88. Kamada
Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Summerville, Depay, van de Ven
Diváci: 69 285
Holandsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong – Gravenberch (81. Ake), Reijnders (70. Timber) – Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey)
Japonsko: Suzuki - Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito – Doan (76. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura – Kubo (75. Ogawa), Ueda (84. Shiogai), Maeda (67. D. Ito)
Futbalisti Holandska remizovali vo svojom úvodnom zápase v F-skupine na MS 2026 nad Japonskom 2:2.
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Zverenci Ronalda Koemana v dueli dvakrát viedli, ale Japonci dokázali na oba ich zásahy odpovedať.
Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura.
Crysencio Summerville však v 64. minúte vrátil Holanďanom vedenie, ale to si favorit nepostrážil. V 88. minúte vyrovnal po rohovom kope Daiči Kamada.
Holanďania odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Švédsku (19.00 SELČ). Japonsko sa stretne o deň neskôr v sobotu 21. júna od 6.00 SELČ s Tuniskom.
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MS vo futbale 2026 - skupina F
Priebeh zápasu Holandsko - Japonsko
I. polčas:
Zápas sa začal vo svižnom tempe, ako prví sa dostali do šance Holanďania. Gakpo prihral kolmicou Malenovi do šestnástky, Malen sa dobre uvoľnil, ale jeho strelu Suzuki vyrazil na rohový kop.
Hra sa potom prelievala, oba tímy sa pokúšali rýchlymi výpadmi ohroziť súpera. Japoncom však chýbalo viac presnosti a prvý strelecký pokus mali až v 28. minúte zásluhou Ita.
Holanďania boli predsa len o niečo nebezpečnejší a najskôr prekopol bránu Dumfries a potom prišla veľká šanca „Oranjes“. Po rohovom kope zakončoval hlavou Malen, Suzuki však dokázal aj tentoraz zasiahnuť.
Až v závere prvého polčasu si dobrú možnosť vypracovali aj Japonci, keď sa po centri z pravej strany dostala lopta až k voľnému Nakamurovi, ten nebezpečne vystrelil len tesne vedľa pravej žrde. Krátko na to trafil Ueda len bočnú sieť.
II. polčas:
Prvá gólová radosť prišla až po prestávke a dočkali sa jej Holanďania. Najskôr získali štandardku z ľavej strany a hoci Reijndersov center problémov odvrátil Maeda, loptu vrátil do šestnástky Gravenberch a osamotený van Dijk mal dosť času hlavou namieriť loptu od žrde do siete - 1:0.
Ich radosť však trvala len šesť minút, keď po akcii Japoncov vystrelil spoza šestnástky Nakamura, loptu ešte jemne tečoval van Hecke a Verbruggen už nestačil zasiahnuť - 1:1.
O ďalších sedem minút napriahol ľavačkou spoza šestnástky Summerville a lopta zapadla k vzdialenejšej pravej žrdi - 2:1. Od tej chvíle však prebrali taktovku Japonci, ich súperi sa až príliš stiahli a to napokon využili.
V 88. minúte po rohovom kope hlavičkoval Ogawa, loptu ešte hlavou usmernil do siete Kamada a stanovil konečný rezultát.
Program skupiny F na MS vo futbale 2026
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 10