    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina F
    2 - 2
    0:0
    Japonsko
    Japonsko
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumár

    Holanďania poľavili a prišiel trest. Japonci odvrátili prehru v posledných minútach

    Momentka zo zápasu Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (20)
    Momentka zo zápasu Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. jún 2026 o 23:56
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    Holandsko a Japonsko remizovali v skupine F na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Holandsko - Japonsko 2:2 (0:0)

    Góly: 51. van Dijk, 64. Summerville - 57. Nakamura, 88. Kamada

    Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Summerville, Depay, van de Ven

    Diváci: 69 285

    Holandsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – de Jong – Gravenberch (81. Ake), Reijnders (70. Timber) – Summerville (70. Koopmeiners), Malen (70. Depay), Gakpo (85. Brobbey)

    Japonsko: Suzuki - Watanabe (75. Tomijasu), Taniguči, H. Ito – Doan (76. Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura – Kubo (75. Ogawa), Ueda (84. Shiogai), Maeda (67. D. Ito)

    Futbalisti Holandska remizovali vo svojom úvodnom zápase v F-skupine na MS 2026 nad Japonskom 2:2.

    Zverenci Ronalda Koemana v dueli dvakrát viedli, ale Japonci dokázali na oba ich zásahy odpovedať.

    Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura.

    Crysencio Summerville však v 64. minúte vrátil Holanďanom vedenie, ale to si favorit nepostrážil. V 88. minúte vyrovnal po rohovom kope Daiči Kamada.

    Holanďania odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Švédsku (19.00 SELČ). Japonsko sa stretne o deň neskôr v sobotu 21. júna od 6.00 SELČ s Tuniskom.

    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Frenkie de Jong a Takefusa Kubo v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Zion Suzuki a Shogo Taniguchi v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Ayase Ueda a Virgil van Dijk v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Keito Nakamura v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    20 fotografií
    Ryan Gravenberch a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Zion Suzuki v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Jan Paul van Hecke a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Cody Gakpo v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Donyell Malen v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Tsuyoshi Watanabe a Micky van de Ven v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Fanúšikovia na tribúnach v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Hráči Japonska v zápase s Holandskom na MS vo futbale 2026Jorrel Hato a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Frenkie de Jong a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Hráči Holandska v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026Fanúšikovia Japonska v zápase s Holandskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska pred zápasom s Japonskom na MS vo futbale 2026Hráči Japonska pred zápasom s Holandskom na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Holandsko - Japonsko

    I. polčas:

    Zápas sa začal vo svižnom tempe, ako prví sa dostali do šance Holanďania. Gakpo prihral kolmicou Malenovi do šestnástky, Malen sa dobre uvoľnil, ale jeho strelu Suzuki vyrazil na rohový kop.

    Hra sa potom prelievala, oba tímy sa pokúšali rýchlymi výpadmi ohroziť súpera. Japoncom však chýbalo viac presnosti a prvý strelecký pokus mali až v 28. minúte zásluhou Ita.

    Holanďania boli predsa len o niečo nebezpečnejší a najskôr prekopol bránu Dumfries a potom prišla veľká šanca „Oranjes“. Po rohovom kope zakončoval hlavou Malen, Suzuki však dokázal aj tentoraz zasiahnuť.

    Až v závere prvého polčasu si dobrú možnosť vypracovali aj Japonci, keď sa po centri z pravej strany dostala lopta až k voľnému Nakamurovi, ten nebezpečne vystrelil len tesne vedľa pravej žrde. Krátko na to trafil Ueda len bočnú sieť.

    II. polčas:

    Prvá gólová radosť prišla až po prestávke a dočkali sa jej Holanďania. Najskôr získali štandardku z ľavej strany a hoci Reijndersov center problémov odvrátil Maeda, loptu vrátil do šestnástky Gravenberch a osamotený van Dijk mal dosť času hlavou namieriť loptu od žrde do siete - 1:0.

    Ich radosť však trvala len šesť minút, keď po akcii Japoncov vystrelil spoza šestnástky Nakamura, loptu ešte jemne tečoval van Hecke a Verbruggen už nestačil zasiahnuť - 1:1.

    O ďalších sedem minút napriahol ľavačkou spoza šestnástky Summerville a lopta zapadla k vzdialenejšej pravej žrdi - 2:1. Od tej chvíle však prebrali taktovku Japonci, ich súperi sa až príliš stiahli a to napokon využili.

    V 88. minúte po rohovom kope hlavičkoval Ogawa, loptu ešte hlavou usmernil do siete Kamada a stanovil konečný rezultát.

    Program skupiny F na MS vo futbale 2026

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    2 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    vs.
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

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