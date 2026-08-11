Jeho nákup bol zlatý ťah. Nováčik urobil famózne veci a vybavil Slovanu balík

Aréna na Tehelnom poli bola v utorok plná, prišlo viac ako 21-tisíc ľudí. Keď v závere zápasu schádzal z ihriska, fanúšikovia vstali a tlieskali mu. Bol vyhlásený za muža zápasu.
Futbalisti Slovana Bratislava v odvete 3. predkola Ligy majstrov zdolali doma Mjällby 2:0, postúpili do play off a zabezpečili si účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy.
Hlavnou postavou večera bol Suleiman Camara.
Predvádzal veľké veci. Jeho gól bol famózny. Zobral loptu, oklamal troch hráčov a parádne vystrelil. Bol to zásah v štýle Lionela Messiho.
Splatil sa za dva zápasy
Už aj keby Camara neodohral za Slovan žiaden ďalší zápas, aj keby už nepridal ďalší gól, jeho nákup sa slovenskému majstrovi oplatil.
Splatil sa za dva zápasy.
V prvom zápase si pripísal gól a asistenciu (Slovan vyhral vo Švédsku 2:1), v druhom dal opäť gól. Famózny štart.
Podľa serveru Transfermarkt zaňho Slovan zaplatil milión eur. Ak je suma pravdivá, patrí medzi najdrahšie transfery v dejinách Slovana.
Prečo sa Slovan tak vyplatil? Účasť v play off Ligy majstrov totiž garantuje od UEFA prémiu 4,3 milióna eur. Slovan už má teraz istých viac ako desať miliónov eur.
Prišiel pred týždňom a stal sa hrdinom
Vyletel ako kométa. V Slovane je iba vyše týždňa.
V drese slovenského majstra odohral dva zápasy, oba víťazné. V oboch bol hlavným hrdinom práve rodák z Gambie.
O to pozoruhodnejšie je, že Slovan ho napísal na súpisku v poslednom momente, len pár hodín pred prvým zápasom proti Mjällby.
Camarov výkon ocenil aj súper.
„Pre nás by bolo lepšie, keby to Slovan nestihol. Má obrovskú kvalitu, vie rozhodovať zápasy a dnes bol nad naše sily. Je to fantastický futbalista,“ vyhlásil tréner Mjällby Karl Marius Aksum.
Camara prišiel z Racingu Santander, ktorý v minulej sezóne vyhral druhú najvyššiu španielsku súťaž a postúpil do La Ligy.
Hoci má silné africké korene a reprezentuje Gambiu, Camara má španielske občianstvo.
Má iba 24 rokov, takže predstavuje aj potenciálnu investíciu. Jeho trhová cena môže výrazne stúpnuť.
ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby 2:0 (2:0)
Góly: 47. Camara, 78. Yirajang
Rozhodcovia: Oliver - Smith, Antrobus (všetci Angl.), ŽK: Ibrahim, Camara, Mustafič - Pettersson, Granath
Diváci: 21 350
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Mustafič (76. Macuoka), Pokorný, Ibrahim (60. Martinez) - Kianga (46. Barseghjan), Kucharevič (60. Yirajang), Camara (83. Hofstädter)
Mjällby: Wallinder - Iqbal, Svanberg (56. Miettinen), Pettersson - Granath (72. Tidstrand), Gustavsson, Gustafson (87. Agnarsson), Hoffman (56. Youssef) - Kjaer (72. Lindberg), Samuelsen - Bergström
V postupovej sezóne odohral v Segunda División 33 zápasov a strelil dva góly. Až v 29 prípadoch nastúpil z lavičky náhradníkov a na ihrisku strávil v priemere necelých 25 minút na zápas.
V Slovane by mal dostať väčší priestor a môže z neho vyrásť veľká opora.
Po prestávke sme boli odvážnejší
Camara po zápase priznal, že rozhodujúca bola zmena výkonu po prestávke.
„Myslím si, že to bol veľmi dobrý zápas. V prvom polčase sme neboli úplne spokojní, pretože sme vedeli, že dokážeme hrať lepšie. Po prestávke sme sa zlepšili, boli sme odvážnejší na lopte a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.“
Na otázku, ako videl svoj nádherný gól po individuálnej akcii, odpovedal stručne.
„Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo skórovať. Bol to dôležitý gól a pomohol tímu k víťazstvu. Najdôležitejšie však je, že sme postúpili.“
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Mjällby
Prvý domáci zápas a ovácie fanúšikov
Atmosféra na Tehelnom poli naňho urobila silný dojem.
„Bolo to úžasné. Cítil som energiu fanúšikov počas celého zápasu. Veľmi nám pomáhali a dúfam, že takáto atmosféra bude aj na ďalších zápasoch. Bol to môj prvý domáci zápas a naozaj som si ho užil. Chcem tu odohrať ešte veľa podobných stretnutí.“
Možnosť hrať o Ligu majstrov bola jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol pre Slovan.
„Áno, určite. Keď som sa rozhodoval, zaujali ma klub, štadión aj fanúšikovia. Veľkým lákadlom boli aj európske súťaže. Každý hráč chce hrať takéto zápasy, takže to bolo pre mňa veľmi dôležité.“
VIDEO: Camara hodnotí zápas
Ako dieťa hral v reklame s Yayom Tourém
Camara má zaujímavé spojenie s trénerom Yayom Tourém.
Ako malý chlapec si zahral v televíznej reklame po boku svetovej futbalovej legendy. Bolo to v čase, keď súčasný tréner Slovana pôsobil v Manchester City.
„Mal som oblečený belasý dres,“ priznal Suleiman Camara. V čase natáčania mal asi trinásť rokov.
Na otázku, aké je to, keď ho dnes trénuje hráč, ktorého kedysi obdivoval, odpovedal:
„Áno, je to pravda. Keď som bol mladší, veľmi som ho obdivoval. Dokonca som o tom hovoril aj svojmu agentovi. Je to pekný príbeh. Rozprávali sme sa o tom aj s trénerom. Život niekedy prináša zvláštne situácie a možno to tak malo byť. Chcem mu ukázať, akým hráčom dokážem byť.“
VIDEO: Touré hodnotí zápas
V Bratislave je šťastný
Na záver prezradil, ako sa zatiaľ cíti v novom pôsobisku.
„Veľmi. Som tu len krátko, ale všetci v klube ma prijali výborne. Cítim sa tu veľmi dobre a som šťastný, že môžem byť súčasťou Slovana.“
Slovanu v prvom polčase nepodal ideálny výkon a trápil sa. V druhom polčase naskočil do hry krídelník Tigran Barseghjan a výrazne oživil hru.
Ďalšiu gólovú poistku pridal v 78. minúte striedajúci Alasana Yirajang - aj on predviedol parádnu individuálnu akciu, keď prešprintoval súpera.
Súperom Slovana v play off bude slovinský šampión NK Celje, ktorý vyradil Ararat Armenia po domácej výhre 2:0.
Prvý zápas je na programe už v stredu na Tehelnom poli.