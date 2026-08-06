Konferenčná liga: Dunajská Streda v treťom predkole vysoko prehrala na pôde Twente

Futbalisti tímov FC Twente Enschede a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrali prvý zápas 3. predkola Konferenčnej ligy. DAC prehral vysoko 0:6.
Duel bol na programe o 20.00 h na štadióne De Grolsch Veste s 30-tisícovou kapacitou. Viedli ho anglickí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Samom Barrottom.
Odveta sa uskutoční v Dunajskej Strede vo štvrtok 13. augusta od 18.00 h.
Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes (futbal, Konferenčná liga, 3. predkolo, 1. zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 3. predkolo 2026/2027
06.08.2026 o 20:00
Twente
6:0
(2:0, 4:0)
90+3 minúta
Ukončený
Dunajská Streda
Prehľad
Góly: 8. Rots, 11. Pjaca, 49. Weidmann, 56. Bruns, 64. Zerrouki, 78. Pröpper. ŽK: 52. Pröpper (TWE) – 39. Nemanič (DUN), 45+2. Kabič (DUN), 55. Diongue (DUN). Rozhodca: Barrott – Smith, James (ENG).
Prenos
Twente Enschede – DAC 1904 Dunajská Streda 6:0 (2:0)
Góly: 8. Rots, 11. Pjaca, 49. Weidmann, 56. Bruns, 64. Zerrouki, 78. Pröpper. ŽK: 52. Pröpper (TWE) – 39. Nemanič (DUN), 45+2. Kabič (DUN), 55. Diongue (DUN). Rozhodca: Barrott – Smith, James (ENG).
Góly: 8. Rots, 11. Pjaca, 49. Weidmann, 56. Bruns, 64. Zerrouki, 78. Pröpper. ŽK: 52. Pröpper (TWE) – 39. Nemanič (DUN), 45+2. Kabič (DUN), 55. Diongue (DUN). Rozhodca: Barrott – Smith, James (ENG).
Twente doma zdemolovalo Dunajskú Stredu 6:0. Kvalita bola na jeho strane, budúcotýždňová odveta v D. Strede tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou už len formalitou.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
D. Streda ešte s kombináciou na útočnej polovici.
90
Nadstavený čas: 3 minúty.
90
Hráčom DAC sa podarilo prerušiť ofenzívnu akciu Twente a vydať sa do protiútoku.
88
Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda:
z ihriska odchádza Gagua, prichádza Udvaros.
z ihriska odchádza Gagua, prichádza Udvaros.
88
Hráči Twente sa bavia futbalom, Ünüvar vnikol s loptou do pokutového územia, no zakončenie mu nevyšlo.
85
Kjolo fauluje v strede poľa. Lopta pre DAC.
83
Hráči Twente kombinujú na útočnej polovici.
81
Ünüvar strieľal tesne spoza pokutového územia, lopta nabrala opačný falš a skončila poriadne vedľa hosťujúcej brány.
78
Tím Twente práve strelil gól!
6:0 pre Twente. Od rohovej zástavky centroval Ünüvar, lopta doplachtila k ROBINOVI PRÖPPEROVI a jeho hlavička zapadla k ľavej žrdi Ivačičovej brány.
6:0 pre Twente. Od rohovej zástavky centroval Ünüvar, lopta doplachtila k ROBINOVI PRÖPPEROVI a jeho hlavička zapadla k ľavej žrdi Ivačičovej brány.
77
Juklerod odvracia na ďalší.
76
Ďalší center Twente odvracia Nemanič na rohový kop.
74
Striedanie v tíme Twente Enschede:
z ihriska odchádza Weghorst, prichádza Vennegoor of Hesselink,
z ihriska odchádza Weidmann, prichádza van den Belt.
z ihriska odchádza Weghorst, prichádza Vennegoor of Hesselink,
z ihriska odchádza Weidmann, prichádza van den Belt.
73
Blažek dostal veľmi nepríjemne loptou do tváre a je viditeľne otrasený.
71
Dobrá kombináciu Trusu s Gaguom, ktorý z uhla preveril Unnerstalla, ten zasiahol pravou rukou.
70
Po ďalšej akcii Weghorsta získalo Twente rohový kop, ktorý zakončilo nepresnou strelou.
69
Weghorst predviedol individuálnu akciu, chcel sa preštrikovať až do zakončenia v šestnástke, skončil na trávniku, penalta sa nepíska.
68
Striedanie v tíme Twente Enschede:
z ihriska odchádza Orjasaeter, prichádza Ünüvar.
z ihriska odchádza Orjasaeter, prichádza Ünüvar.
68
Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda:
z ihriska odchádza Ramadan, prichádza Sylla,
z ihriska odchádza Ouro, prichádza Gueye.
z ihriska odchádza Ramadan, prichádza Sylla,
z ihriska odchádza Ouro, prichádza Gueye.
67
Ramadan svojou strelou donútil Unnerstalla k zákroku.
65
Striedanie v tíme Twente Enschede:
z ihriska odchádza Rots, prichádza Hlynsson,
z ihriska odchádza Zerrouki, prichádza Kjolo.
z ihriska odchádza Rots, prichádza Hlynsson,
z ihriska odchádza Zerrouki, prichádza Kjolo.
64
Tím Twente práve strelil gól!
Center od rohovej zástavky Ivačič jednou rukou vyboxoval, akcia Twente pokračovala ďalej, lopta sa dostala na kopačky RAMIZA ZERROUKIHO, ktorý sa zbavil Diongueho a vypálil k ľavej žrdi.
Center od rohovej zástavky Ivačič jednou rukou vyboxoval, akcia Twente pokračovala ďalej, lopta sa dostala na kopačky RAMIZA ZERROUKIHO, ktorý sa zbavil Diongueho a vypálil k ľavej žrdi.
63
Pas z ľavej strany pred bránu, Dunajskostredčania odvracajú na rohový kop.
62
Útočný faul Weidmanna na Dionguea.
61
Hráči DAC pri lopte v strede poľa, Twente ich vytláča.
60
Krásny krížny pas na Weidmanna, po jeho strele z uhla zasahoval Ivačič ľavou nohou.
59
Center Kapanadzeho do územia nikoho, nebol ta Ouro ani Ramadan, loptu berie Unnerstall.
58
Uvidíme, aká bude reakcia hráčov Dunajskej Stredy. Tí sa neustále bránia.
56
Tím Twente práve strelil gól!
Weidmann centroval z priameho kopu, tesne pred Ivačičom lopte usmerňoval nohou MAX BRUNS a DAC prehráva 0:4.
Weidmann centroval z priameho kopu, tesne pred Ivačičom lopte usmerňoval nohou MAX BRUNS a DAC prehráva 0:4.
55
Žltá karta pre tím DAC 1904 Dunajská Streda (Diongue).
52
Žltá karta pre tím Twente Enschede (Pröpper).
49
Tím Twente práve strelil gól!
DAOUDA WEIDMANN zvyšuje už na 3:0 pre Twente.
DAOUDA WEIDMANN zvyšuje už na 3:0 pre Twente.
Signál z Holandska momentálne nemáme k dispozícii. Hneď ako bude, budeme pokračovať v online prenose.
46
Striedanie v tíme DAC 1904 Dunajská Streda:
z ihriska odchádza Kabič, prichádza Trusa,
z ihriska odchádza Bationo, prichádza Diongue.
z ihriska odchádza Kabič, prichádza Trusa,
z ihriska odchádza Bationo, prichádza Diongue.
46
Začal sa druhý polčas.
Twente vyhrávalo už v jedenástej minúte nad DAC 2:0 po góloch Rotsa a Pjacu. Takýto výsledok zostal platný až do polčasovej prestávky.
Druhé dejstvo sa začne o 21:03.
Druhé dejstvo sa začne o 21:03.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+3
DAC ubránil následnú štandardku, no fauluje znova.
45+2
Žltá karta pre tím DAC 1904 Dunajská Streda (Kabič).
45+2
Ramadan sa dostal k strele zvnútra vápna, ale trafil iba hráča pred sebou.
45
Nadstavený čas: 3 minúty.
45
Ramadan navážal loptu, vybral si na ľavej strane Jukleroda, ktorý zakončil prvým dotykom, no Bruns ho zablokoval a odvrátil na roh.
44
Weidmann našiel v pokutovom území Weghorsta, Dunajskostredčania ho dokázali zablokovať.
42
Nepríjemná Ramadanova strela, ale končí v rukaviciach Unnerstalla.
42
Po troch minútach sa pokračuje v hre.
39
Žltá karta pre tím DAC 1904 Dunajská Streda (Nemanič).
39
Weghorst dostal úder lakťom od Nemaniča do tváre, má tam krv, je ošetrovaný a hra je prerušená.
36
Ramadan poslal center do šestnástky, DAC síce nezakončil, no dokázal na chvíľu obliehať pokutové územie. Ďalší center Unnerstall boxoval, no je na neho pískaný útočný faul.
34
Juklerod bol rozbehnutý, center ale pred ním odvrátil brániaci hráč.
33
Spoza pokutového územia to skúsil Weidmann, ale mieril vysoko nad.
32
Kapanadze centroval na stred šestnástky, odvrátil Van Rooij.
30
Weidmann a Zerrouki zahrali nacvičený signál, po koncovke druhého menovaného išla lopta tesne vedľa ľavej žrde.
29
Pjaca postrčený Blažekom a priamy kop pre Twente z výhodnej pozície.
29
Ramadanovi nevyšla rozohrávka, akciu Twente však okamžite dokázal zastaviť Kabič čistým sklzom.
27
Van Rooij zakončoval z hranice vápna, jeho pokus Dunajskostredčania zblokovali.
26
Kľučky Pjacu s následným prestrčením lopty pred bránu, no loptu berie Ivačič.
26
Gagua sa po súboji v strede poľa ocitol na trávniku, no v hre sa pokračuje, faul to nebol.
25
D. Streda sa bráni a posiela loptu za autovú čiaru.
23
Hráči Twente obliehajú pokutové územie. Kolmá prihrávka Rotsa však nenašla v šestnástke Van Rooija.
22
DAC sa prakticky nedostáva k lopte.
21
Na hranici päťky odvrátil center od rohovej zástavky Ouro.
20
Vysokánska lopta od Van Rooija, ktorý na zadnej žrdi nenašiel Weghorsta, ale bude sa pokračovať rohovým kopom.
18
Weghorst z uhla ohrozil Ivačiča, ktorý následne čelil aj Rotsovej strele.
18
Center z ľavej strany prešiel až na Kabiča, ktorý tesne minul ľavú žrď.
17
Píska sa ofsajd Twente.
16
Unnerstall boxoval center, Ramadan potom zakončil nepresne.
16
Gagua vystrelil spoza hráča, ktorý jeho pokus tečoval na rohový kop.
14
K odrazenej lopte sa tesne za šestnástkou dostal Ouro, nechýbalo veľa, aby lopta zapadla do horného rohu Unnerstallovej brány.
14
Kabič sa chcel predrať dopredu, ale chýbali mu spoluhráči. Zastavil ho Orjasaeter.
13
Ďalšie útočné ťaženie domáceho tímu.
11
Tím Twente práve strelil gól!
Hráči Twente veľmi pekne zakombinovali pred pokutovým územím a z jeho hranice sa prízemnou krížnou strelou presadil MARKO PJACA. Veľmi zlý úvod pre D. Stredu.
Hráči Twente veľmi pekne zakombinovali pred pokutovým územím a z jeho hranice sa prízemnou krížnou strelou presadil MARKO PJACA. Veľmi zlý úvod pre D. Stredu.
11
DAC stráca loptu už na poliacej čiare a nevie ju dlhšie podržať.
8
Tím Twente práve strelil gól!
Adelgaard odcentroval do pokutového územia, pred bránou sa presnou hlavičkou presadil voľný DAAN ROTS. Twente ide veľmi rýchlo do vedenia.
Adelgaard odcentroval do pokutového územia, pred bránou sa presnou hlavičkou presadil voľný DAAN ROTS. Twente ide veľmi rýchlo do vedenia.
6
Bationo zblokoval prihrávku smerujúcu do pokutového územia DAC.
5
Výborne na pravej strane zapracoval Kapanadze a nepustil domácich hráčov.
4
Píska sa faul na Rotsa. Twente získava štandardku.
3
Hrúbka v rozohrávke DAC, keď Ouro nabil rozbehnutému Orjasaeterovi, všetko ale vyriešil výborným čistým sklzom Blažek.
3
Kabič napádal Pröppera, ten posúva loptu svojmu spoluhráčovi.
1
Už v prvej minúte zahrávalo Twente rohový kop, ten však hostia bez problémov odvrátili.
1
Twente malo úvodný výkop, hneď získalo autové vhadzovanie pri pokutovom území DAC.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Twente Enschede: Unnerstall – Van Rooij, Bruns, Pröpper, Adelgaard – Zerrouki, Pjaca, Weidmann – Rots, Weghorst, Orjasaeter
Náhradníci: Drommel, Pasveer, Kjølø, Lammers, Peixoto, Hlynsson, Taha, van den Belt, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Ünüvar, Nijstad
Tréner: J. Brom
DAC 1904 Dunajská Streda: Ivačič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Juklerod – Ouro, Blažek, Bationo – Kabič, Gagua, Ramadan
Náhradníci: Filipe, Németh, Gueye, Sylla, Trontelj, Diongue, Owusu, Udvaros, Jenčuš, Csóka, Trusa, Majer
Tréner: R. Klauss
Rozhodca: Barrott – Smith, James (ENG).
Twente Enschede: Unnerstall – Van Rooij, Bruns, Pröpper, Adelgaard – Zerrouki, Pjaca, Weidmann – Rots, Weghorst, Orjasaeter
Náhradníci: Drommel, Pasveer, Kjølø, Lammers, Peixoto, Hlynsson, Taha, van den Belt, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Ünüvar, Nijstad
Tréner: J. Brom
DAC 1904 Dunajská Streda: Ivačič – Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Juklerod – Ouro, Blažek, Bationo – Kabič, Gagua, Ramadan
Náhradníci: Filipe, Németh, Gueye, Sylla, Trontelj, Diongue, Owusu, Udvaros, Jenčuš, Csóka, Trusa, Majer
Tréner: R. Klauss
Rozhodca: Barrott – Smith, James (ENG).
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. predkola Európskej konferenčnej ligy, v ktorom sa slovenský zástupca DAC Dunajská Streda predstaví na ihrisku holandského Twente Enschede. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:00.
Liga v Holandsku ešte nezačala, no Twente má už za sebou kvalifikačné kolo Európskej ligy, v ktorom nestačilo na maďarský Ferencváros. Doma Twente prehralo 1:2, vonku remizovalo 2:2 a spadlo do kvalifikácie konferenčnej ligy.
D. Streda postúpila cez druhé predkolo EKL, v ktorom vyradila bosniansky Velež Mostar. Na domácom trávniku zvíťazila 1:0, v Mostare to bolo ešte vyššie víťazstvo v pomere 3:0. V slovenskej lige odohral DAC dva duely, na ihrisku Ružomberka remizoval 1:1 a Banskú Bystricu zdolal doma 2:0.
Liga v Holandsku ešte nezačala, no Twente má už za sebou kvalifikačné kolo Európskej ligy, v ktorom nestačilo na maďarský Ferencváros. Doma Twente prehralo 1:2, vonku remizovalo 2:2 a spadlo do kvalifikácie konferenčnej ligy.
D. Streda postúpila cez druhé predkolo EKL, v ktorom vyradila bosniansky Velež Mostar. Na domácom trávniku zvíťazila 1:0, v Mostare to bolo ešte vyššie víťazstvo v pomere 3:0. V slovenskej lige odohral DAC dva duely, na ihrisku Ružomberka remizoval 1:1 a Banskú Bystricu zdolal doma 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.