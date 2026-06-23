Ronaldo reval do kamery odkaz, aby ho počul celý svet. Všetci ho čakali, bol to klam

Napínal hruď, na krku mu navreli žily a všetky kamery mierili iba naňho. Cristiano Ronaldo sa po záverečnom hvizde otočil priamo do objektívu a vyslal odkaz celému svetu.
„Ja som späť.“ Povedal to po anglicky. Doslova zareval.
V Houstone, kde tribúny zaplnili tisíce portugalských fanúšikov a štadión sa vyfarbil do červena, to znelo ako vyhlásenie vojny všetkým pochybovačom. Pred niekoľkými dňami ho mnohí odpisovali. Tvrdili, že spoluhráčom škodí, že už na to nemá, že Portugalsko by malo hľadať nové riešenia.
Cristiano Ronaldo reagoval tým najznámejším spôsobom. Gólmi.
Portugalsko v druhom zápase majstrovstiev sveta rozdrvilo outsidera z Uzbekistanu 5:0 a jeho 41-ročný kapitán bol ústrednou postavou večera.
Strelil dva góly, neúnavne napádal súperovu rozohrávku, mal až sedem streleckých pokusov a pokojne mohol pridať ďalšie zásahy.
Aby na to nezabudli
Po zápase v rozhovore pre Sport TV najskôr vysvetlil, čo myslel svojím odkazom pred kamerami ešte priamo na trávniku.
„Aby na to nezabudli,“ poznamenal stručne.
Na otázku, či to bola najlepšia odpoveď na kritiku po úvodnom zápase turnaja, reagoval rovnako úsečne.
„Vždy!“
Roky pribúdajú, no strelecký inštinkt zostáva nedotknutý. Hluk a pochybnosti, ktoré sa vznášali okolo Cristiana Ronalda, rozohnali jeho góly. Vlastne tak, ako na kritiku odpovedal počas celej svojej kariéry.
„Som veľmi šťastný, ale najdôležitejšia je práca, ktorú odviedol celý tím, a dôvera, ktorú sme si zachovali. Počas týždňa sme dostali poriadnu nádielku kritiky a vedeli sme, že to príde. Mužstvo však pracovalo dobre a výrazne sa zlepšilo. Niekedy je zlé na niečo dobré,“ povedal Ronaldo.
Temný týždeň
„Je vždy krásne prekonávať rekordy, ale najdôležitejšie je pomôcť reprezentácii dosiahnuť jej ciele. Teraz bolo naším cieľom postúpiť zo skupiny. So štyrmi bodmi si myslím, že už sme postúpili. Som veľmi šťastný.“
A potom pridal azda najúprimnejšie slová.
„Kto pracuje, tomu Boh pomáha. Vedel som, že mi pomôžu aj spoluhráči. Bol to ťažký týždeň, temný týždeň. Vyzeralo to, akoby som už skončil s futbalom, ale vydržal som, ako vždy, pretože verím v tvrdú prácu. Musím priznať, že to bolo náročné, ale sme späť.“
Novinári sa ho okrem dvojgólového predstavenia pýtali aj na význam toho, že na majstrovstvách sveta sa strelecky presadzujú nielen on, ale aj Lionel Messi. Kapitán Portugalska však podobné porovnávania odmietol.
„Je mi jedno, čo robia ostatní. Mbappé tiež dal gól, Haaland tiež...,“ odvetil stručne.
Chcel by vyzvať Argentínu vo vyraďovacej fáze?
„Neviem, čo na to povedať, pretože je to nezmyselná otázka. Samozrejme, bolo by to skvelé, ale najdôležitejšie bolo dnes vyhrať, postúpiť zo skupiny a pripraviť sa na to, čo nás čaká,“ priznal Ronaldo.
Bolo to predstavenie, ktoré malo aj historický rozmer.
Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich rôznych majstrovstvách sveta. Je jediným hráčom, ktorý si počas dvadsiatich rokov účastí na svetových šampionátoch vždy našiel cestu ku gólu.
Vo februári oslávil 41. narodeniny. Nikto v jeho veku predtým nestrelil dva góly v jednom zápase majstrovstiev sveta.
Prekonal Eusébia
CR7 má po šiestich účastiach na svetových šampionátoch na konte už desať gólov. Skóroval v rokoch 2006 (1 gól), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4), 2022 (1) a 2026 (2).
Toto je sedem reprezentácií, proti ktorým sa Cristiano Ronaldo presadil na majstrovstvách sveta: Irán (z penalty v roku 2006), KĽDR (2010), Ghana (2014), trikrát proti Španielsku vrátane jedného gólu z penalty (2018), Maroko (2018), Ghana (z penalty v roku 2022) a dvakrát proti Uzbekistanu (2026).
Dvojgólovým predstavením zároveň prekonal Eusébia a s desiatimi zásahmi sa stal najlepším portugalským strelcom v histórii majstrovstiev sveta.
Roky budú plynúť, no futbalový svet si bude pamätať aj jeho bojový pokrik. Slávne „siuuu“, ktoré časom zvečnil, urobil z neho svoju poznávaciu značku a prevzali ho aj jeho oddaní fanúšikovia. Tí zaplnili tribúny v Houstone, vyfarbili štadión do červena a z texaskej metropoly na chvíľu urobili hlavné mesto „cristianoronaldizmu“.
Portugalsko nemá lepšie riešenie
Španielsky denník Marca po zápase napísal:
„Občiansky preukaz mu dnes síce stanovuje určité limity, no rozhodne nie v tom najdôležitejšom – v schopnosti rozhodovať zápasy.“
A dodal: „Za necelých 40 minút pripomenul svojim kritikom, že Portugalsko stále nemá v ofenzíve lepšie riešenie.“
Portugalská reprezentácia nastrieľala množstvo gólov a Cristiano sa opäť usmieva. Obaja – on aj národný tím – dorazili na majstrovstvá sveta síce s jednodňovým meškaním, ale predsa.
„A tí najväčší katastrofisti dnes radšej mlčia, aby nemuseli zverencov Roberta Martíneza opäť zaradiť medzi hlavných favoritov na zisk titulu majstrov sveta,“ dodala Marca.
Bola to nacvičená vec
Treba však dodať, že Uzbekistan neprišiel iba brániť. Nestiahol sa do hlbokého bloku a nebetónoval. Odvážne útočil, snažil sa hrať otvorený futbal, pripravil si niekoľko pekných akcií a dokonca strelil gól, ktorý napokon po zásahu systému VAR neplatil. Bol to faul.
Outsider sa pokúsil hrať vyrovnanú partiu, čo však oveľa kvalitnejším Portugalcom vyhovovalo. Mali veľa priestoru. A najmä Cristiano Ronaldo.
Na vysokom víťazstve sa podieľal aj Nuno Mendes. Ľavý obranca portugalskej reprezentácie sa podpísal pod druhý gól svojho tímu, keď v 17. minúte prekvapil všetkých presnou strelou z priameho kopu.
„Prvý priamy kop som mal zahrávať ja, ale povedal som Nunovi, že oklameme brankára. Presne o tom hovorím – musíme držať spolu od začiatku až do konca. Dnes som bol najlepším hráčom zápasu ja, zajtra to bude niekto iný. Ak budeme jednotní, môžeme zájsť veľmi ďaleko,“ zdôraznil Ronaldo.
Ako to vysvetlil autor gólu?
„Bola to nacvičená vec. Každý očakáva, že priame kopy bude zahrávať Cristiano.“
Môže sa to opakovať
Zároveň naznačil, že podobné riešenie nemusí zostať jednorazovou záležitosťou.
„Určite sa to môže zopakovať. Možno nie so mnou, ale s inými hráčmi áno,“ uistil.
Nuno Mendes neskrýval spokojnosť po prvom víťazstve Portugalska na majstrovstvách sveta.
„Sme šťastní, boli sme maximálne koncentrovaní. Teraz sa musíme zregenerovať a pripraviť na ďalší zápas, aby sme postúpili z prvého miesta v skupine.“
V Houstone sa tak nepísal iba príbeh o jasnom víťazstve favorita nad outsiderom. Bol to ďalší diel nekončiacej kroniky futbalistu, ktorého odpisujú takmer po každom zaváhaní a ktorý sa znovu a znovu vracia tým jediným jazykom, ktorému rozumejú všetci.