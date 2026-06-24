    Panama
    Panama
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina L
    0 - 1
    0:0
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Trápenie Chorvátov ukončil až striedajúci žolík. Modrič dosiahol obrovský míľnik

    Luka Modrič (10) oslavuje so spoluhráčmi výhru nad Panamou na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (43)
    Luka Modrič (10) oslavuje so spoluhráčmi výhru nad Panamou na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, TASR|24. jún 2026 o 06:02
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    Chorvátsko dnes zdolalo Panamu v skupine L na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Panama - Chorvátsko 0:1 (0:0)

    Gól: 54. Budimir

    Rozhodovali: Atcho - Ditsoga, Abeigne Ndong (všetci Gab.), ŽK: Barcenas - P. Sučič

    Diváci: 43.036

    Panama: Mosquera – Blackman (90. Davis), Jose Cordoba, J. Ramos (77. Waterman) – Harvey, Andrade, Murillo, C. Martinez – J. Rodriguez, Barcenas (90. T. Rodriguez), Fajardo (84. Londoňo)

    Chorvátsko: Livakovič – Stanišič, Pongračič, Gvardiol (46. Kramarič), Šutalo – Kovačič (72. P. Sučič), Modrič (81. Mario Pašalič) – Baturina, Perišič, Marco Pašalič (72. L. Sučič) – Musa (46. Budimir)

    Futbalisti Chorvátska si pripísali prvé víťazstvo na MS 2026. V dueli L-skupiny v Toronte vyhrali nad Panamou 1:0, keď sa v druhom polčase gólovo presadil striedajúci Ante Budimir.

    Panama po druhej prehre stratila šancu na postup do šestnásťfinále.

    Jubilejný 200. štart v drese národného tímu oslávil víťazstvom chorvátsky kapitán Luka Modrič. Jeho tím má na tretej priečke tabuľky na konte tri body a naďalej reálnu šancu na prienik do vyraďovacej fázy.

    V základnej zostave Panamy opäť nastúpil obranca Cesar Blackman z bratislavského Slovana.

    Panama uzavrie svoje účinkovanie na turnaji v sobotu 27. júna, keď o 23.00 SELČ nastúpi v East Rutherforde proti Anglicku. Chorvátsko sa v paralelnom zápase stretne vo Philadelphii s Ghanou.

    Fotogaléria zo zápasu Chorvátsko - Panama na MS vo futbale 2026 (skupina L)
    Croatia players throw Croatia's Luka Modric in the air to celebrate his 200th appearance for his country after defeating Panama in a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Croatia's Luka Modric, center right, celebrates with Ivan Perisic after defeating Panama as teammates wear shirts honouring his 200th appearance for Croatia following a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Croatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) makes a save against Panama during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Croatia's Ante Budimir, left, scores on Panama goalkeeper Orlando Mosquera (22) as Jiovany Ramos (13) defends during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    43 fotografií
    Croatia's Mario Pasalic, left, and Panama's Yoel Barcenas (11) vie for the ball during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Luka Modric (10) celebrates after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Alexandra Antoniono) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Luka Modric (10) moves the ball during the first half of a World Cup Group L soccer match against Panama, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia fans celebrate after defeating Panama in a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Luka Modric center, celebrates after defeating Panama as teammates wear shirts honouring his 200th appearance for Croatia following a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEPanama's team gather after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Jose Luis Rodriguez (7) dribbles he ball during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ante Budimir, second right, celebrates after defeating Panama as he and teammates wear shirts honouring Luka Modric's 200th appearance for Croatia following a World Cup Group L soccer match in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Luka Modric, center right, celebrates with Ivan Perisic after defeating Panama as teammates wear shirts honouring his 200th appearance for Croatia following a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEPanama's Andres Andrade (16) tries reach the ball during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Andres Andrade (16) handles the ball as Croatia's Martin Baturina (16) approaches during the first half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEPanama's Azarias Londono (24) reacts to the loss against Croatia during a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Marco Pasalic (24) and Panama's Cesar Blackman (2) vie for the ball during the first half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Luka Modric (10) celebrates after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Olivia White) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Luka Modric (10) celebrates after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Olivia White) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama goalkeeper Orlando Mosquera, left, stops Croatia's Marco Pasalic (24) as Panama's Michael Amir Murillo (23) looks on during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Marco Pasalic, right, shoots as Panama's Michael Amir Murillo (23) defends during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia fans celebrate after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Alexandra Antoniono) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ante Budimir (11) celebrates a goal against Panama during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEPanamaĂ­s Carlos Harvey (14) reacts after the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Olivia White) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) fouls Panama's Tomas Rodriguez (9) during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Mario Pasalic (15) and Panama's Cesar Blackman (2) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Alexandra Antoniono) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Croatia celebrate at the end of the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan catches the ball during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) celebrates at the end of the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ante Budimir (centre) celebrates his goal against Panama with Ivan Perisic (14) and Martin Baturina (16) during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Ante Budimir (11), Panama's Yoel Barcenas (11) and Panama's Jose Cordoba (3) vie for the ball during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEPanama's Carlos Harvey (14) reacts at the end of the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ante Budimir (11), Panama's Yoel Barcenas (11) and Panama's Jose Cordoba (3) vie for the ball during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Josip Sutalo (6) is helped with a leg cramp Panama's Cecilio Waterman (18)during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's players defend against a free kick during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Luka Modric, left, leaves the pitch after being substituted during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Luka Modric (10) walks off the field following the first half of a World Cup Group L soccer match against Panama, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEPanama's Jose Fajardo (17) and Croatia's Josip Sutalo (6) vie for the ball during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECroatia's Marin Pongracic (3) and Panama's Cecilio Waterman (18) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama head coach Thomas Christiansen gestures during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) makes a save against Panama during the second half of a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Tuesday, June 23, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEFans of Croatia cheer during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia goalkeeper Dominik Livakovic, left, is congratulated by Josip Sutalo (6) after making a save during the World Cup Group L soccer match between Panama and Croatia in Toronto, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    R
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    2
    1
    1
    0
    1:0
    4
    R
    V
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    V
    P
    4
    PanamaPanamaPAN
    2
    0
    0
    2
    0:2
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Panama - Chorvátsko

    I. polčas:

    Kapitán chorvátskej družiny Modrič si už v 2. minúte nabehol na center z pravej strany, ale jeho hlavička mierila vysoko nad bránku.

    Na druhej strane pohrozili po štvrťhodine hry Panamčania, keď Murillo poslal z pravej strany loptu pred bránku a v sklze ju takmer do siete poslal Fajardo.

    V polovici prvého dejstva Livakovič vytlačil hlavičku Rodrigueza na brvno, lopta však už predtým opustila ihrisko a gól by pravdepodobne neplatil.

    Chorváti zaostali za očakávanou úlohou favorita a až v nadstavení prvýkrát ohrozili bránku súpera, Baturinov pokus k bližšej žrdi vyrazil Mosquera na rohový kop.

    II. polčas:

    Chorvátsky kouč Dalič urobil v prestávke dve zmeny v zostave a po necelých desiatich minútach priniesli ovocie.

    Skóre otvoril striedajúci Budimir, ktorý si nabehol na prihrávku Stanišiča z pravej strany a na vzdialenejšej žrdi loptu doklepol do odkrytej bránky - 0:1.

    Už o chvíľu sa mohli „Vatreni“ tešiť aj druhýkrát. Po panamskom rohu sa dostali do rýchleho brejku, Modrič vysunul do úniku Pašaliča, ale ten proti Mosquerovi v koncovke zlyhal.

    V 68. minúte zachránil náskok svojho tímu Livakovič, skvele zakročil proti strele Murilla i hlavičke Harvyeho.

    Panamčania sa až do konca neúspešne pokúšali o vyrovnanie a tak ani v druhom dueli na turnaji nedali gól a nebodovali.

    Hlasy po zápase

    Thomas Christiansen, tréner Panamy: „Hrali sme dobre. Bojovali sme až do konca a môžem byť na svojich hráčov hrdý. Odohrali skvelý zápas, pretože s Chorvátskom držali krok. Taký je však futbal, súper mal jednu veľkú šancu a premenil ju.“

    Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: „Bol to náročný a bojovný zápas proti nebezpečnému súperovi. V prvom polčase sa nám nedarilo, ale po prestávke sme boli výrazne lepší. Získali sme tri body a stále sme v hre. Toto víťazstvo sme potrebovali, aby nás povzbudilo.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 13

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    1 - 0
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    0 - 0
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    0 - 1
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom
    dnes 08:42
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom
    dnes 08:42
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    Domov»MS vo futbale 2026»Trápenie Chorvátov ukončil až striedajúci žolík. Modrič dosiahol obrovský míľnik