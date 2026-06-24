Trápenie Chorvátov ukončil až striedajúci žolík. Modrič dosiahol obrovský míľnik

MS vo futbale 2026 - skupina L
Panama - Chorvátsko 0:1 (0:0)
Gól: 54. Budimir
Rozhodovali: Atcho - Ditsoga, Abeigne Ndong (všetci Gab.), ŽK: Barcenas - P. Sučič
Diváci: 43.036
Panama: Mosquera – Blackman (90. Davis), Jose Cordoba, J. Ramos (77. Waterman) – Harvey, Andrade, Murillo, C. Martinez – J. Rodriguez, Barcenas (90. T. Rodriguez), Fajardo (84. Londoňo)
Chorvátsko: Livakovič – Stanišič, Pongračič, Gvardiol (46. Kramarič), Šutalo – Kovačič (72. P. Sučič), Modrič (81. Mario Pašalič) – Baturina, Perišič, Marco Pašalič (72. L. Sučič) – Musa (46. Budimir)
Futbalisti Chorvátska si pripísali prvé víťazstvo na MS 2026. V dueli L-skupiny v Toronte vyhrali nad Panamou 1:0, keď sa v druhom polčase gólovo presadil striedajúci Ante Budimir.
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Panama po druhej prehre stratila šancu na postup do šestnásťfinále.
Jubilejný 200. štart v drese národného tímu oslávil víťazstvom chorvátsky kapitán Luka Modrič. Jeho tím má na tretej priečke tabuľky na konte tri body a naďalej reálnu šancu na prienik do vyraďovacej fázy.
V základnej zostave Panamy opäť nastúpil obranca Cesar Blackman z bratislavského Slovana.
Panama uzavrie svoje účinkovanie na turnaji v sobotu 27. júna, keď o 23.00 SELČ nastúpi v East Rutherforde proti Anglicku. Chorvátsko sa v paralelnom zápase stretne vo Philadelphii s Ghanou.
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MS vo futbale 2026 - skupina L
Priebeh zápasu Panama - Chorvátsko
I. polčas:
Kapitán chorvátskej družiny Modrič si už v 2. minúte nabehol na center z pravej strany, ale jeho hlavička mierila vysoko nad bránku.
Na druhej strane pohrozili po štvrťhodine hry Panamčania, keď Murillo poslal z pravej strany loptu pred bránku a v sklze ju takmer do siete poslal Fajardo.
V polovici prvého dejstva Livakovič vytlačil hlavičku Rodrigueza na brvno, lopta však už predtým opustila ihrisko a gól by pravdepodobne neplatil.
Chorváti zaostali za očakávanou úlohou favorita a až v nadstavení prvýkrát ohrozili bránku súpera, Baturinov pokus k bližšej žrdi vyrazil Mosquera na rohový kop.
II. polčas:
Chorvátsky kouč Dalič urobil v prestávke dve zmeny v zostave a po necelých desiatich minútach priniesli ovocie.
Skóre otvoril striedajúci Budimir, ktorý si nabehol na prihrávku Stanišiča z pravej strany a na vzdialenejšej žrdi loptu doklepol do odkrytej bránky - 0:1.
Už o chvíľu sa mohli „Vatreni“ tešiť aj druhýkrát. Po panamskom rohu sa dostali do rýchleho brejku, Modrič vysunul do úniku Pašaliča, ale ten proti Mosquerovi v koncovke zlyhal.
V 68. minúte zachránil náskok svojho tímu Livakovič, skvele zakročil proti strele Murilla i hlavičke Harvyeho.
Panamčania sa až do konca neúspešne pokúšali o vyrovnanie a tak ani v druhom dueli na turnaji nedali gól a nebodovali.
Hlasy po zápase
Thomas Christiansen, tréner Panamy: „Hrali sme dobre. Bojovali sme až do konca a môžem byť na svojich hráčov hrdý. Odohrali skvelý zápas, pretože s Chorvátskom držali krok. Taký je však futbal, súper mal jednu veľkú šancu a premenil ju.“
Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: „Bol to náročný a bojovný zápas proti nebezpečnému súperovi. V prvom polčase sa nám nedarilo, ale po prestávke sme boli výrazne lepší. Získali sme tri body a stále sme v hre. Toto víťazstvo sme potrebovali, aby nás povzbudilo.“